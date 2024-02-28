20+ детей, чьи реплики родители еще долго будут вспоминать за семейным столом
Дети — неиссякаемый источник приключений, который может открыться в любой момент. Даже не в особо подходящий. Именно о таких вот маленьких сорванцах и решили поведать наши сегодняшние герои.
- Сын устроил истерику в магазине. Прижал к себе самый дешевый хлеб и со слезами умолял меня его купить. Выглядело это дико: маленький ребенок прижимает к сердцу хлеб, слезы градом и с надрывом, мол, ну, мама, ну купи, пожалуйста. Я была в шоке. А кассир внезапно тоже. А хлеб-то мы покупаем, но получше, в пекарне. Просто в садике у них вот этот хлеб. И он ему нравился. Но зачем было устраивать истерику — я не поняла. В тот магазин я еще долго не ходила. © liya.smolyan / Pikabu
- Собираемся в другой город. Договариваюсь с другом, что остановимся у него в доме. Мы должны были приехать поздно ночью — договорились, что он дверь на ночь не закрывает, мы просто заходим в гостевую (первую комнату) и спокойно располагаемся там, а утром уже увидимся на завтраке. И вот время полчетвертого ночи, темнота. Я уже в шаге от того, чтобы провалиться в сон от усталости, открываю дверь чужого дома, свет не горит. И среди полной темноты на полу в центре комнаты сидит мальчик лет 10 и собирает конструктор! В полчетвертого ночи! И ме-е-едленно так отрывается от конструктора, поворачивает голову и смотрит неотрывно на меня. Прямо как в фильмах ужасов!
— Здравствуй.
— Здравствуйте.
— Мы в гости приехали, думали, все спят.
— Я знаю. Я вас жду. Проходите.
Я сначала подумал, что я уже давно задремал и это глюки! Прошел в комнату, положил вещи, возвращаюсь в машину. Прохожу — ни мальчика, ни конструктора. Пусто. Мне становится как-то стремно вообще тут останавливаться. Спустя пару секунд включается мозг и я понимаю, что пацан-то этот — ребенок девушки друга, который просто играл на полу... Вроде отпустило. Уже утром выяснилось, что пацан проснулся ночью, долго не мог уснуть и решил поиграть в конструктор. А пока я вещи относил, он за 10 секунд собрал весь конструктор и ушел спать. © SpaceManul / Pikabu
- Собираемся в отпуск: пакуем чемоданы, перебираем вещи, ищем купальники. Вдруг ко мне подходит 3-летний сын. Глаза светятся от радости: «Ма-а-ам, в этом году на море я сам себе смогу все позволить! Я с прошлого лета копил деньги!» — и показывает мне горстку мелких монеток. Да, сынок, ты позволишь себе все... © Палата № 6 / VK
- Вышла на улицу. Услышала, как две девочки и мальчик играют «в семью». И пока мальчик (то есть папа) типа на работе, девочки играют:
— Ма-а-ам, может, мы другого отца найдем?
— Доча, у нас нет выбора. Всех нормальных мужиков разобрали.
Даже в 5 лет женщины и то понимают, как сложно нормального мужика найти! © Палата № 6 / VK
- Ceгoдня пpямо coвceм гpycтный дeнь. C yтpa нeмнoгo пoвздopилa c мyжeм. По дороге нa paбoтy былo oчeнь xoлoднo, пoтoм еще зaнyднaя кoллeгa пoдкинyлa пpoблeм. Пepeд oбeдoм звoнок с нeизвecтного нoмepа, пo гoлocy cлышy — дeти. Hy, дyмaю, бaлyютcя. Дaльшe диaлoг:
— Здpaвcтвyйтe!
— Дoбpый дeнь!
— A вы мoжeтe пpoдoлжить пecню?
— Cмoтpя кaкyю.
— «Пycть бeгyт нeyклюжe...»
— «...пeшexoды пo лyжaм, a вoдa пo acфaльтy peкoй...»
— Cпacибo, вы caмый дoбpый чeлoвeк.
И пpямо тaк пpиятнo cтaлo. И вpoдe кaк yжe нe злюcь нa мyжa, да и пpo кoллeгy зaбылa. Дeти — этo вы лyчшиe! Cпacибo, чтo cдeлaли мoй дeнь. © Just Story / VK
- Сегодня маленькая девочка устроила флешмоб в маршрутке: кинула воздушный шарик в толпу. Все смеялись и отбивали его. Ни разу не видела в общественном транспорте таких счастливых людей. © Story Now / VK
- У дочки на новогоднем утреннике в 1-м классе Дед Мороз был молодой, худенький и со звонким голосом. А вот Снегурочка — возрастная крупная учительница с хриплым басом и длинным носом. Вот они вдвоем вышли в зал, а дети аж замолчали и замерли. И тут одна девочка громким шепотом выдала: «Это ведьма, да?!» © Подслушано / Ideer
- Завязался у меня служебный роман с моей будущей женой. А у нее была дочка 4 лет. С работы нас развозили, и мы обычно делали так: подруга выходила на своей остановке, а я на следующей, типа мне тут по делам к другу надо, а сам шел обратно — к ней домой. Ну и как-то она взяла с собой на работу дочку, потому что детский садик в тот день не работал. В конце рабочего дня мы, как обычно, поехали по домам. И вот «газелька» останавливается на их остановке, они начинают выходить и дочка, видя, что я сижу на своем месте и не собираюсь выходить, с недоумением на всю маршрутку заявляет: «А дядя Рома сегодня у нас не будет ночевать?!» Вот так мы со своей будущей женой спалили свой роман, который крутили полгода. Кстати, дочку в этом году замуж выдали. Вот время-то летит! © EHOTneKOT / Pikabu
- Когда мой сын учился в начальной школе, он пригласил к себе на день рождения своих друзей-одноклассников. Весь день дети резвились, на улице построили крепость из снега, наигрались в снежки, дома наелись вкусняшек, провели день шумно и весело. К вечеру приходит мама одной девочки ее забирать, а перед ее приходом я включил «медленное ТВ» с многочасовой трансляцией из кабины поезда дальнего следования. В комнату мама девочки зашла в тот момент, когда все дети (кто на диване, кто на полу) абсолютно молча смотрели на черный экран, потому что поезд заехал в тоннель. Мама спрашивает:
— Доча, чего делаете?
— Телевизор смотрим, — не отводя глаз от черного экрана, ответила девочка.
— Тебе интересно?
— Да.
— А что ты видишь?
— Поезд.
Повисла пауза... И тут мама поворачивается ко мне и уже с серьезным лицом задает вопрос: «А вы детям ничего запрещенного не давали?» © YakuninAlexey / Pikabu
- Пообещали нашему 6-летнему ребенку за участие в шахматном турнире исполнение любого желания, купить любую игрушку, что угодно. А он не просто поучаствовал, но и победил. Думала, сейчас выберет какой-нибудь здоровый конструктор или дорогущую машинку, а он попросил дойти до дома пешком. Мы этого никогда не делали: обычно времени нет, бегом-бегом на транспорт. Идти надо было пару часов, наверное. А по пути захотел в магазин мармелада. Набрал там мешочек себе и, довольный, ел всю дорогу. И до сих пор вспоминает тот день и «подарок» как одни из лучших! Правда, в следующий раз на предложение «бери что хочешь» он запросил огромную фуру, но это уже другая история. © Lilu72 / Pikabu
- Лежу вечером на диване, смотрю телевизор. Тут подходит 5-летний сын и говорит: «Мама, ты такая худая!» Я удивленно смотрю на него, говорю: «С чего это ты взял?» Он: «Я думал, ты обрадуешься!» А потом шепотом добавляет: «Это меня папа научил». Ну что сказать? Папа с сыном на правильном пути! © Подслушано / Ideer
- Раз в семье был скандал. Поссорились с мужем. Наш 7-летний сын делал уроки. Видно, мы ему помешали. Он подошел и с невозмутимым видом сказал: ’’Мам, ну ты же сама говорила, что нужно жалеть папу..." Муж растрогался, посмотрел на меня нежно. И тут сын со вздохом продолжает: «Он же не виноват, что родился глупым!» © Подслушано / Ideer
- Едем в поезде с дочкой, ей 3 года. Спрашивает: «А чего папу не взяли?» Отвечаю: «Папа работает, папа не может с нами ехать. Он дома остался». Показывает на мужика какого-то пальцем и громко так: «А этого че взяли?» © Подслушано / Ideer
- Сидим в электричке. Возле меня какой-то мужик говорит по телефону и постоянно вместо «звонИт» почему-то говорит «звОнит». Напротив нас сидела маленькая девочка и постоянно злилась, когда слышала это «звОнит». В итоге не выдержала, встала и как на весь вагон закричит: «ЗвонИ-И-Ит! Говори правильно, а то покусаю!» Мужик был в шоке, а половина вагона просто хлопала этой девочке. © Палата № 6 / VK
- Я стоял у забора и смотрел, как экскаватор сносит старую школу. Ко мне подошел мальчик лет 7, и мы некоторое время смотрели вместе. Потом он повернулся ко мне и заявил: «Это самый счастливый день в моей жизни!» © Intagvalley / Reddit
- Мама обожает рассказывать, как я, будучи мелкой, очень серьезно отругала мужчину за попытку перейти дорогу, не держа мою маму за руку. Он вообще был нормальным таким взрослым и не знал стоявшую рядом с ним пожилую женщину. Но они послушно взялись за руки и вместе перешли дорогу. Я сказала ему, что он умничка. © ValuableMine9 / Reddit
- Дочке 9 лет. Дала ей денег и отпустила в магазин. Ей нужен был лифчик позарез, так как «у всех уже в классе есть». Часа через два пришла моя мадам с книжками. Без лифчика. Оказывается, решила, что ей лифчик «пока не нужен», а книги всегда нужны. И купила вместо лифчика книжки! © Подслушано / Ideer
- Мой 4-летний племянник спросил меня, почему на поле появился мужчина, одетый в костюм коня. Но это была обычная живая лошадь. © Unknown author / Reddit
- Один ребенок спросил меня во время урока плавания, мол, ты здесь живешь. А когда я уточнил, что он имеет в виду, он заявил: «Ну после уроков ты же живешь здесь, в бассейне? Тебе как, нравится?» © PurpleFunk36 / Reddit
- Отводил дочку в детский сад. У нее были варежки на резинках, но дочка упорно отказывалась их надевать и ныла, что холодно. Ну я спросил, чего от варежек-то отказывается. А она заявила: «Я не могу их надеть — в них овсянка». Потом выворачивает их — и да, оттуда двумя горками вывалилась овсяная каша. © sockhead99 / Reddit
- Спрашиваем у сына (8 лет), что он хочет на день рождения. Он: «Мамочка, купи мне набор постельного белья. Помнишь, зеленое с птичками мы с тобой смотрели?» Говорю: «Сынок, это я и так куплю, это не подарок. Что ты для себя хочешь?» Он: «Как это не подарок? Вы же бабушке дарили!» Уперся — ничего не надо, купите его. Просто практичный парень растет! © Подслушано / Ideer
- Вышли с мужем и сыном (4 года) летним вечером на прогулку. Замерзла и попросила сынишку меня согреть. Взяла на руки, он меня обнял. Муж решил перетянуть ребенка к себе и говорит: «Идем теперь ко мне на руки. Мне тоже холодно». На что сын после секундной паузы ответил: «Сначала нужно женщину согреть». © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько историй про детей, с которыми жизнь превращается в тот еще аттракцион:
Комментарии
>Мама обожает рассказывать, как я, будучи мелкой, очень серьезно отругала мужчину за попытку перейти дорогу, не держа мою маму за руку.
Опять перевод на задался. Там должно быть "свою маму". А то получается, будто он должен был держать за руку маму рассказчицы.
Со слов моей мамы:
Когда я в первый раз в жизни (или один из первых) ездил в метро, я после поездки спросил у мамы:
- Почему когда мы входим в метро, то кидаем пятачок, а когда выходим, нам его обратно не отдают?
В какую, блин, толпу в маршрутке????