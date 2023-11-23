17 детей, жизнь с которыми более непредсказуема, чем погода в декабре

Народное творчество
3 часа назад

Можно перечитать все книжки по воспитанию и психологии, но с рождением ребенка что-то обязательно пойдет не так. 3-летний малыш поднимет рев из-за того, что ему уже никогда не будет 2 года, а шестилетка двумя фразами поставит маму на место. Однако и радости в пополнившейся семье тоже становится в разы больше.

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Вот еще несколько детей, которые точно не дадут заскучать вообще никому:

Комментарии

А мне не совсем понятен момент с дочерью и провожающим мальчиком. Типо, во всех школах, где я училась, мы всегда ходили табором по 6-7 человек и родители в принципе не волновались за нас, и мальчишки девчонок зимой вечером всегда провожали, а тут прям "момент настал"
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А мне вот интересно: откуда у детей такие установки "не буду тратить время на того, что не будет делать так, как я сказала" - это что там за закос под Госпожу? Одно радует, как правило, жизнь таких "с претензией" жоско троллит.
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кулон-лëгкие прикольный! мы с братом в детстве тоже плели всякие штуки из бисера. он увлекался поездами, но делать сами поезда не умели, поэтому мы делали браслеты с их названиями) один свой хорошо помню, сантиметров 5 в ширину, с надписью 2ТЭ116
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