20+ историй о детях, прочитав которые вы будете плакать от смеха

Иногда дети говорят такое, что все окружающие теряют дар речи от смеха. Мы собрали истории, которые доказывают: детская логика непостижима и уморительна. Приготовьтесь улыбаться!
- Ребенок (2 года) в парке увидел близнецов. Долго и удивленно их разглядывал. Поворачивается к маме и с нажимом спрашивает: «А где мой такой?» © photographerbrowary
- Сын говорит: «Я увидел в своей комнате таракана». Я в шутку отвечаю: «Ну, поймай его и выкинь в мусор». Через минуту сын несет таракана за ус: «Его в органику или в обычный мусор?» Бесстрашные дети пошли. © tagir_valeev / X
- Дочь говорит: «Бабушка у нас настоящая звездочка, дедушка — самый любимый, а папа просто лучше всех!» Я такая: «А я?» Дочка отвечает: «А ты, мамочка, алмаз, только еще не ограненный». Ну, спасибо, наверное... © Julie Hume / Quora
- Когда сыну было 2-3 года, у нас в парке гуляла мама с такого же возраста тройняшками-девочками. Они часто рассредотачивались по площадке, и мой сын не понимал, что их трое. Однажды играет он с машинкой — она вся мигает, поет, короче — дискотека. Ставит ее на тротуар, включает, и эти тройняшки резко бегут к нему с трех сторон. Никогда больше он не убегал с такой скоростью. Еле догнала, беднягу. © valentyna_2015
«Любимое развлечение детей — делать мою голову на всех фотках непропорционально большой»
- Папа повел моего 5-летнего сына в новенький магазин, где продаются продукты, газировка, шоколадки и всякое такое. И сказал, мол, выбирай все, что хочешь — я тебе это куплю. Не знал отец, что магазин в честь своего открытия выставил на продажу детскую гоночную машинку, довольно дорогую, а именно ее сын и выбрал. Отказать первому и единственному на тот момент внуку, да еще и после данного обещания, папа не смог. © Kelly Turner / Quora
- У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой... © photographerbrowary
- Показали двоюродному братишке фото его мамы, когда она была им беременна. Он такой: «Мама, ты зачем меня съела???» © David Maynard / Quora
- Сегодня чуть не упал от смеха. Бабушка на остановке кричит внуку: «Надень кепку, а то мозги расплавятся!» Он молча берет и надевает ее на бабушку. © kenjy_73682
- Сын из садика пришел, говорит: «Ежик уже из группы ушел...» Ежик — это его друг, ему 6 лет. Я спрашиваю: «А почему ушел? Что случилось?» Сын тяжело вздыхает: «Списали, вырос». © purrr1805
«Это новое любимое выражение лица моей дочки. Всякий раз, как вижу его, не могу не рассмеяться»
- В 8-м классе поменяла школу. В первый же день подружилась с девочкой, которая была не в ладах с математикой. Говорю: «У тебя когда день рождения?» Отвечает: «10 ноября, а у тебя?» Я: «Ровно через месяц после твоего». Чуть подумав, она выдает: «40 ноября?» © Sakshi Jain / Quora
- У сына в садике начали преподавать английский. Теперь он говорит примерно так: «У меня blue штаны сегодня, эта грязь очень black». © alice_hartzler / X
- Когда дочке было 7 лет, она спросила, в каком году я родилась. Я ответила, что в 1978. Дочка, выдыхая с ужасом: «Ты родилась в 19 веке?!» © Magnoliamaybe / Reddit
- Вчера на детской площадке услышала, как один парниша (лет 12) сказал другому во время игр в прятки: «Сударь, вас видно!». Меня всегда в момент очаровывают такие дети. Хочется им руку пожать и выдать за что-нибудь медаль. © yuliyashest
- Муж иногда ходит дома без футболки. Сын, 6 лет, за ним повторяет. Сегодня поехали к моей маме в гости, и сын по привычке снял футболку. Моя мама говорит: «Надень футболку, не люблю раздетых». Сын недолго думая выдает: «А мама любит». Занавес. © madina.magdalena
«У меня дочка сидит у зеркала и сама себе показывает смешные рожицы»
- Пляж. Идет мальчишка в плавках, на вид года 4, может, 5, и напевает: «Но стрессо, но стрессо, но нид ту би депрессо». Я просто выпала. © pinch_of_uk / X
- Сыну было годика три тогда. Мы в магазине закупались и я посадила его в тележку для продуктов. В руках у меня была огромная упаковка туалетной бумаги. Сын такой: «Мамуль, клади сюда». Я ему объясняю, мол, тебя же завалит продуктами, места нет, а он помочь хочет и тянет упаковку на себя. Ну, я подумала, что бумага мягкая, нестрашно, и отпустила ее. Накрыло сынулю с головой, и повисла пауза — прямо как в комедийном сериале. А потом из-под бумаги послышалось: «Признаю, был не прав!» — и все покупатели, включая меня, разразились громким хохотом. © Samantha Rodwell / Quora
- У сына (13 лет) в оркестре сейчас прикольная тенденция. Они обращаются друг к другу на вы и полными именами. Даже когда выходят в перерыве на улицу, стиль общения сохраняют.
— Николай, вы не могли бы убрать свою ягодичную мышцу с моих нот?
— Виктор, зачем вам ноты, вы в этой пьесе одинаково фальшивите что с ними, что без них.
© laptenoke
- Дочке 8 лет. Подхожу и говорю:
— Ты моя красавица! Ты знаешь, что ты очень красивая?
Ее ответ меня просто сразил и в то же время показал, что я все делаю правильно:
— Знаю. Я же себя в зеркале вижу!
Вот так выглядит здоровая самооценка. © kris_malyukova
«Мой сын любит обнимать детей на детской площадке. Выражение лица этого ребенка привело меня в истерический восторг»
- Складываю продукты в пакеты, а тут подходит ко мне очаровательный мальчик лет шести и говорит: «Мне нравятся ваши туфли и платье». Благодарю его, а он такой: «Вы красивая! Часто тут бываете?» Тут подоспели родители и увели маленького Ромео. © Rachel Cook / Quora
- Забирал дочку, ей 3 годика. Идем мимо магазина. Она говорит: «Папа, а нам батон нужен? Давай купим». Думаю: «Ребенок батон хочет, какая прелесть». Отвечаю: «Конечно, давай купим». Заходим, беру батон, расплачиваюсь, в этот момент дочка говорит: «Папа, смотри какие чупа-чупсы красивые». © archer_sv
- Лучшее лекарство от высокомерия и снобизма — твой ребенок.
— Мам, ты кем работаешь?
— Я ученая.
— Копченая. © kseni.mikha
- Оказалось, что дочка (12 лет) вообще ничего не слышала про Ромео и Джульетту. Ни одного спойлера. Прочитали. Ходит и возмущается: «Ромео, это просто кошмар! Сначала он страдал по Розалине. Потом он страдал по Джульетте. Потом страдал, что не может жениться. Потом страдал, что в изгнании. Мам, да он просто эмо!» © vetandko
