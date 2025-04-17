10+ уморительных историй, по которым хоть кино снимай
Истории
1 час назад
Иногда жизнь преподносит нам такие сюрпризы, от которых хочется то ли плакать, то ли смеяться. И это прекрасно, ведь без них наша жизнь была бы довольно пресной.
- Молодой человек, на сегодняшний момент уже бывший, подарил как-то игрушечного медвежонка. По размерам он был как половина меня. В одной лапе медведь держал цветы, а в другой - подарок. Он знал, что я не люблю плюшевые игрушки, но все равно удивился, когда я сказала: "Лучше бы еды купил". Медведь стоял без дела 3 года. Недавно с ним играла моя племянница, открыла коробочку и сказала: "Вау! Классное колечко у мишки в подарочке!" © Карамель / VK
- На первом триместре она устроила мне истерику. А все из-за того, что я назвал овощным салат из помидоров, ведь помидор - это ягода. На третьем триместре она попросила меня заскочить с работы в магазин и купить ей что-нибудь с ягодами. Ну я и купил ей томатной пасты. © Подслушано / Ideer
- Решила поделиться с родителями новостью о том, что скоро выйду замуж. Мама сразу же в слезы радости, давай меня обнимать и целовать. Отец же спокойно откусил пирожное и ехидно заметил: «Получается, нам за воду теперь меньше придется платить?» © Карамель / VK
- Ехали с подругой в такси. И тут из водительской рации раздается голос: "Кристина, ты меня слышишь?" Мы сначала не поняли, что происходит. Потом снова этот же голос: "Кристина, я тебя очень люблю, выйдешь за меня?" Мы в шоке, таксист с открытым ртом, а в эфире — тишина. Прошло несколько секунд и женский голос, почти со слезами выдал: «Да». Начался праздник! Из рации доносились хлопки, кто-то орал "молодцы", кто-то свистел. Наш водитель аж сигнал вжал от радости. Такая у нас романтичная поездка получилась. © Не все поймут / VK
- Бывший скинул мне фото: он сидит в машине, а на плече у него женская рука. Подруга показала фото своей маникюрше, к ней весь наш город ходит. Выдала с потрохами. Меня пытались приревновать к его двоюродной сестре. © Карамель / VK
- Зашла в кафе. Пока стояла в очереди, у меня началась икота. Мужчина, стоявший передо мной, развернулся и попросил, чтобы я перестала икать, так как это мешает ему сделать заказ. © Lolo43** / Reddit
- Ехал в маршрутке. Рядом сидела мило ворковавшая молодая пара, а за ними - дедок. У девушки зазвонил телефон, она ответила: «Ой, Дима, я с Викой еду домой. Скоро буду. Не волнуйся». Дед услышал эти слова и как заорал на весь салон: «Она тебе изменяет! Едет в маршрутке 720». Я всегда знал, что в маршрутках очень весело кататься. © ПОЗОР / VK
- Первый день занятий. В класс зашел учитель. Во время переклички остановился на мне и заявил: «О, в твоей комнате стены до сих пор синие?» И спокойно зачитывает фамилии дальше, я сижу в шоке. Позже мой отец признался, что этот учитель - лучший друг моего дяди, с которым они решили разыграть меня в первый день. © dbaker102194 / Reddit
- Друг работает диспетчером в такси. Звонит ему мужчина и стеснительно говорит, что вызывал такси себе до дома: «Машина была белая, водитель в очках. В салоне у него висит елочка». Заказ подтвердили, а клиент виновато спросил: «А не могли бы вы сказать, откуда он меня забирал?» © Палата №6 / VK
- Дома был ремонт. Как-то вернулась с работы, услышала какие-то звуки из ванной. Мысли в голове: «Кто там? У рабочих сегодня выходной». Открыла дверь и увидела мужчину. Спросила кто он и что здесь делает. А он на голубом глазу ответил: «Кранчик поправляю. А вы кто?» Я сказала, что это моя квартира. Оказалось, человек ошибся этажом и пришел ко мне делать ремонт. Закрывайте двери, друзья, особенно в свежих новостройках. © СИТУАЦИЯ / VK
- Утром завтракаю дома, но кофе всегда беру возле работы. Бариста меня уже знает. Сегодня впервые за долгое время проспал, решил не готовить, а перехватить у дома завтрак с кофе и поесть уже за разбором почты. И вот я подошел к работе с предательским стаканчиком с кофе. Бариста увидел меня в окно, прищурил глаза, показал ладонями "сердечко" и драматично его "разбил". Я в ответ закусил губу и изобразил котика из "Шрека". © Подслушано / Ideer
- Пришел домой раньше обычного. Открыл дверь, а из квартиры такие божественные запахи пошли, прям как в ресторане. Вбегаю радостный и кричу: "Моя принцесса вкусняшек наготовила?" И в ответ слышу: "Бери выше! Королева наготовила, пока принцесса на маникюре". Я завис. Прошел на кухню, а там теща мешает суп в кастрюле, а стол уже накрыт. Она на меня посмотрела и сказала: "Садись, пока горячее, еда ждать не будет". Я даже спорить не стал, сел, поел. Ну почему она готовит вкуснее, чем ее дочь? © Не все поймут / VK
- Оставила мужа с новорожденной дочкой. Ушла на маникюр. Ему нужно было уложить ее спать. Муж названивал, но трубку взять не могла. В панике забежала в квартиру, а там муж лежит на полу и не двигается. Подбегаю, а он выдает: «Пол. Пол скрипит, я не мог пошевелиться, пока она спала». © Палата №6 / VK
Придя в салон красоты, мы хотим выйти оттуда обновленными и счастливыми. Однако иногда что-то может пойти не так.
Фото на превью pvproductions / Freepik
Комментарии
Уведомления
Муж с новорожденной дочкой названивает, а она трубку взять не могла?! Глупости какие...Всего-то надо извиниться перед мастером и ответить.
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Кажется я знаю, кто тот мужчина, который не помнил откуда он ехал. Это один из авторов и/или редакторов АДМЕ. Они не помнят, какие истории уже много раз публиковали и выдают их как новые
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