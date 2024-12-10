14 курьезных историй, которые доказывают, что без кота и жизнь не та

Выходки наших хвостатых компаньонов просто не могут не вызывать улыбку. Герои этой статьи — котородители, которые каждый день открывают для себя все новые и новые странности питомцев. Читайте дальше и убедитесь сами: с котом жизнь никогда не бывает скучной!