14 курьезных историй, которые доказывают, что без кота и жизнь не та
Истории
12 часов назад
Выходки наших хвостатых компаньонов просто не могут не вызывать улыбку. Герои этой статьи — котородители, которые каждый день открывают для себя все новые и новые странности питомцев. Читайте дальше и убедитесь сами: с котом жизнь никогда не бывает скучной!
- Пришла к знакомым в гости, а у них живет котейка: толстый, пушистый, уютный. Сидим, пьем чай, и тут в комнату с жутким хохотом влетает маленькая девочка и вопит: «Где моя Могила?!» Немая сцена. Оказалось, ребенок просто не может выговорить имя кота, которого зовут Магеллан. © Подслушано / Ideer
- У нас в подъезде живет кошка, которая часто ездит с людьми в лифте. И многие после этого дают ей какую-нибудь еду. Недавно в подъезд пришел кот. Кошка долго бесилась, но в итоге перестала его прогонять. А кот понял, что лифт как-то связан с едой и стал пробовать разные варианты: то вверх поедет, то вниз. Один раз он просто зашел в лифт, потоптался и вышел! А кошке стало совсем влом выгонять других котеек и теперь у нас на первом этаже котокоммуналка. © Подслушано / Ideer
- После долгого дня отсутствия я пришла домой к своей разъяренной кошке, которая каким-то образом столкнула мою зубную щетку в свой лоток. А пока я стояла и смеялась над этим, кошка сходила туда в туалет, на случай, если мне не было ясно, насколько она недовольна. © rainbowkittydelite / Reddit
- Как-то запросила моя кошка кота. Во дворе с котами была напряженка, но я все-таки нашла одного — крупного, белого с брутальной мордой! Принесла домой. Тот не обратил никакого внимания на мою кису, а уж она так каталась перед ним! Вместо этого нахал сразу же пошел к ее миске, сожрал все, что было в ней, а в заключение навалил кучку в прихожей и... отбыл восвояси! © Татьяна Попова / Dzen
- У нас была кошка, очень умная и красивая, жила в частном доме, но при этом котилась строго 1 раз в год — летом. Когда были ее первые роды, она металась из угла в угол, не могла успокоиться — всем стало понятно, что сегодня у нас пополнение. Мы принесли коробку, усадили туда кошку и по очереди гладили ей живот. Так она успокоилась, и с тех пор каждые роды приходится сидеть рядом, гладить ее, потому что иначе она не успокаивается и орет. © Подслушано / Ideer
- Мой муж каждое утро, когда собирается на работу, разговаривает с нашим котом, мяукая ему. Представьте себе брутального бородатого мужчину, мяукающего, пока он натягивает штаны. Как будто они каждое утро ведут «мужскую беседу». Это так нелепо, что я умираю со смеху каждый раз, когда их слышу. © i-am-sam-88 / Reddit
Котяра повёл себя, как настоящий мужик. Пришёл, пожрал, нагадил и ушёл. 😀
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- Как-то вечером, сидя на балконе, увидели мы с кошкой шикарного кота в доме напротив. Он тоже дышал свежим воздухом. Моя Пурся влюбилась сразу, орать начала. Ну что делать, вычислив квартиру по окнам, я стала ломиться в дверь. Вышла старушка, божий одуванчик. Я кое-как объяснила суть, а она как выдаст: «Он у меня кастрированный!» Вот я растяпа, по его огромным размерам могла бы догадаться. Неловко вышло. В итоге с улицы принесла бездомного и все было сделано, правда по зову природы, без особой любви, зато моему Дусику Инокентьевичу уже 17 лет в октябре было. © 846323 Колобова / Dzen
- Как-то во сне у меня задвигались глаза и моя кошка ударила по ним лапой. Это заставило меня проснуться, а она просто сидела рядом со мной. Не было похоже, что она разбудила меня, чтобы я ее покормила или выпустила. Она просто увидела, что со мной происходит что-то странное, и пыталась это ощупать. © Stormy-Skyes / Reddit
- Однажды ночью я проснулась от того, что мой муж взял свою подушку и лег на соседний диван. Я, не понимая почему, приподнялась и наткнулась на что-то склизкое. Оказалось, прям на нем ночью родила наша кошка троих котят, а он решил просто уйти и не догадался меня разбудить. Они были прямо под одеялом! С тех пор кошка так и рожает на наших руках. © Подслушано / Ideer
- Каждый раз, когда я собирала чемоданы, моя кошка тихонько пробиралась в сумку и сворачивалась там клубочком. Вероятно, ей нравилась теплота и пушистость одежды, но я воображала, что она просто хотела отправиться со мной в путешествие! © Lightning_Reverie / Reddit
- Моя двоюродная сестренка, когда была маленькой, принесла кошку с улицы. Красивая, черная, упитанная. Но не котенок, взрослая такая. Посмотрели — признаков мальчишеских нет, девочка значит. Уговорила родителей оставить. Назвали Хэлли, в моде был сериал «Санта Барбара». Эта Хэлли стала любимицей семьи, жила в квартире, не гуляла. И на 9-ый год что-то произошло со здоровьем, повезли ее в ветклинику. С изумлением узнали, что Хэлли — это Васька! Кастрированный просто. Еще несколько лет прожил в качестве Василия. © Missis K / Dzen
- Бабушкина кошка родила как барыня. Она залезла на перинку в спальне, легла прямо на подушки, на белоснежную кружевную накидку. У нее царские хоромы там были, а не родовая. Причем в самом обычном поселке. Но она вообще дама нежная была, барышня, отличалась от местных кошек. В драной коробке ни за что не родила бы. © Подслушано / Ideer
- Мой кот однажды он отнес кусок мяса в прихожую, шмякнул внутрь моего кроссовка и из него ел, как из тарелки. Я думала, это предел, пока не застала как-то его за трапезой по римски. Лежа на боку возле мисок, он протягивает лапу, опускает ее прямо в миску другого моего кота и подтягивает ее к морде. Лежа. Выжирает весь корм — лежа. Потом протягивает лапу до своей миски и ее подтягивает. И все то же самое. © Подслушано / Ideer
- Однажды моя бабушка подобрала бродячую кошку. Та приходила в дом только спать и спала всегда со мной. Но каждое утро, когда бабушка будила меня, кошка пыталась меня защищать. Хотя я никогда не проводил с ней много времени, кроме как по ночам. © EveryDisaster7018 / Reddit
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