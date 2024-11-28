17 историй о питомцах, с которыми заскучать — непозволительная роскошь
Многие люди заводят питомцев для спокойного тисканья на диванах. Но у пушистых свои планы, и иногда они могут устроить такой разнос, что любой кинодел позавидует. Именно о таких вот проделках домашних животных и поведали наши сегодняшние герои.
- У нашей кошки очень строгое правило: никаких телефонов в постели. Если она увидит, что телефон светится после выключения света на ночь, она вклинится между экраном и вашим лицом и откажется двигаться, пока вы не выключите его и не уберете. © goodhonestirony / Reddit
- У каждой собаки есть способ сообщить, что ей нужно выйти на улицу. Моя предыдущая собака, той-пудель, просто подходила и лаяла. Однажды мы смотрели фильм, когда она зашла в комнату и начала гавкать. Я встаю, чтобы выпустить ее на улицу, но она просто вскакивает и ложится на мое кресло. Эта хитрюга заставила меня встать, чтобы занять мое место. © DrCrucible / Reddit
- Подруга жены была в гостях, провожали, прощание на пороге при уже открытых дверях. Гостья пошла к лифту, вдруг возвращается, говорит: «Рыжий у вас выскочил», — и запускает его обратно. Благодарим за бдительность (кот на улицу не ходит), закрываем дверь. Кот идет по привычке в комнату ребенка... Через 5 секунд оттуда выскакивают два кота (реально близнецы), и начинается погоня по дому. Я только через секунд 20 вспомнил, что кот у нас один. Разняли чуть не начавшуюся драку, рассадили (под замок) в разные комнаты. На следующий день близнеца забрали соседи из другого подъезда. © Driglu4it / Pikabu
- Однажды нам подкинули щенка. И, несмотря на малый возраст, ростом он уже доставал до колена. Ошейник-то мы на него надели, да воспитать не успели. И мелкий куда-то удрал на весь день. Вечером вернулся домой, а в ошейнике торчала записка: «Можете его не кормить. Он уже сожрал наши тапки. Ваши соседи». © belousovavlada / Pikabu
«Он решил, что у него недостаточно мест для отдыха, поэтому прогрыз дыру в нашем новеньком стуле. Спасибо, Лерой!» © PANTyRAIDING / Reddit
- Однажды я потеряла кошку. Причем я слышала, как она мяукала, когда звала ее, но ее голос звучал приглушенно и издалека. Наконец, проверив все комнаты, я решила посмотреть дымоход, потому что «ну а вдруг?». Ну и вот она, аккуратно развалившаяся на узком выступе посреди дымохода. А камин топился регулярно, прошу заметить, поэтому кошка вся была в саже. Пришлось купать. Так эта вредина еще обижалась на меня неделю! © Lunar_Raccoon / Reddit
- Недавно переехали в новую квартиру. Там не было кондиционера, а кот уже привык к прохладе летом. Ну, решила помочь котику (махала ему на морду альбомом, чтоб ветерок был). А сам кот — британский плюшевый (порода с шерстью больше, чем он сам). Уже ночь. Я сплю. И чувствую, что по мне кто-то лезет. И что-то за собой тянет. Вижу такую картину: кот, дыша, как собака, с высунутым языком, тащит в зубах тот самый альбом, мол, «помаши еще». Сидели в 3 часа ночи и махали. © Подслушано / Ideer
- Оставила на столе на ночь размораживаться филе индейки. Мой кот — интеллигентное создание, я была уверена и спокойна. Наутро я нашла размороженную индейку ровно там, где ее оставила, но... от лежащей рядом на просушке рукколы не осталось практически ничего. А кот смотрел на меня совершенно честными и непривычно ярко-зелеными глазами и редко икал. © ooWNWoo / Pikabu
- Моя собака одержима моим нижним бельем и всегда вытаскивает его из корзины для стирки. Прошлой зимой у нас выпала просто гора снега, который не таял пару недель. А когда он наконец растаял, угадайте, что я обнаружил? Трое моих трусов лежало во дворе на всеобщем обозрении. © starsinursa / Reddit
О, у меня пёс тоже обожает воровать нижнее бельё с корзины, и почему-то только моё. Потом обнаруживаю его мокрым по всей квартире.
«Гудини удалось съесть поднос с фрикадельками со стойки, не опрокинув поднос и не издав ни звука. К счастью, ничего острого там не было» © Ok-Mine2132 / Reddit
- Моему коту Добби нравится спать со мной. Желательно на моих ногах или прижавшись к лицу. Часто он просыпается раньше меня и пытается разбудить, чтобы дать понять, что "пришло время еды". Видимо, я спал с открытым ртом и проснулся от того, что вся передняя лапа Добби была у меня во рту. А он в это время смотрит на меня самым злым кошачьим взглядом. Я опоздал с завтраком на два часа. © Unknown author / Reddit
- Стали замечать, что пропадают купюры со стола, тумбочек, из карманов. По 1000, иногда по 5000... Парень думает на меня, я, конечно, на него. Все в шуточной форме, но все равно как-то не по себе. Ночь, все спят, слышу шорох, причем отчетливо понимаю, что кто-то роется в штанах (спортивные, немного шуршат). Разбудила парня, говорю, мол, пошли смотреть вместе. Наш мопс жрет деньги! Жрет по ночам! © Подслушано / Ideer
- Мой пес — самый умный негодник, которого я когда-либо встречал. Когда он начинает жевать что-то, что, как он знает, ему трогать нельзя, он кладет на такую вещь свою игрушку. И когда я замечаю, что пес жует запрещенку, он быстро переключается на эту игрушку, как будто только с ней и возился все время. Еще ему нравится ходить по спинке дивана, как коту. Он даже спит на ней, несмотря на то, что весит больше 30 кг. © Unknown author / Reddit
- Проснулся однажды утром. Первое, что я увидел, — кошка, смотрящая на меня. Потом я заметил, что она смотрит на меня с подоконника. Затем я заметил огромную дыру на занавеске. Кошка смотрит на меня через большую дыру, которую сама же и создала, и словно говорит: "Ну и что ты будешь с этим делать?" © Mr_Brown_Pants / Reddit
И-и-и началось... © legally_blind_bandit / Reddit
- Когда моя кошка была котенком, она цеплялась за ухо и вела себя так, будто сосет молоко. Я ей не давала добраться до заветной "кормушки", поэтому она начала делать это, пока я спала. Я просыпалась от того, что она сосала мочку моего уха и массировала мне лицо. © blaiir- / Reddit
- Была ситтером для кота в Англии, жила у хозяев. Сказали ни в коем случае не выпускать на балкон — убежит. А кот ценный, с родней в Букингемском дворце. Убежал через щель в окне. День, два, его нет. Чуть не поседела. Рассказала хозяйке и офигела от ответа. Говорит: "Да, убежал все-таки? Ну ничего, он часто так делает. Вернется!" Вернулся.
- Я хотела приучить кота к унитазу. Не, ну вы же видели эти видео, как коты просто запрыгивают на унитаз, делают свои дела и идут себе? Это же очень удобно. Так вот, только я недооценила, с какими трудностями могу столкнуться. Когда я думала, что мой Лео уже обучен, я лоток убрала. И он оставил "сюрприз" у меня на кровати... Я такая: "Лео, а унитаз нам зачем?!" Понятно, что Лео промолчал. © Палата №6 / VK
- Проснулась ночью от того что собака скулила под ванной. Испугалась не на шутку, только скулит и не выходит, глаза грустные-грустные. Думала может тошнит, водички принесла с руки поила. Полчаса пыталась вытащить его, потом разбудила мужа. И знаете что он сделал? Просто подвинул ванну и, о чудо, веселый собакен выбежал ко мне! Оказалось песя просто застрял попой! © Подслушано / Ideer
- Выхожу из подъезда, вместе со мной выходит парень. На руках несет большого белого кота, без перевозки, на шлейке. Ну, я иду рядом, тут кот, видимо не оценив всей прелести шумной улицы, вцепляется обеими лапами ему в голову и кусает, тоже за голову. Парень охнул, и тихо так: "Я тебе когда-нибудь больно делал, зараза? А ты почему мне делаешь?" Кот успокоился... © Палата №6 / VK
Историй о питомцах, как и их проделок — мало не бывает. Поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Несколько лет назад готовила фаршированные шпинатом и творожным сыром шампиньоны. Нафаршировала, плотно уставила их в форму для запекания, поставила нa стол пока и ушла в душ. Вернувшись, обнаружила пропажу одного гриба. Ну не могла я все тесно поставить, а в одном месте оставить пустоту! Но ни крошечки, ни капельки нигде не нашла следов. Собака-йорк весит два с половиной кило, для нее вытащить этот гриб из формы, стоя нa стуле (высоко прыгать не умеет) - тяжкий труд.
До сих пор не знаю, кто съел сырой шампиньончик, муж или собака, оба не признаются😂