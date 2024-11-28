17 историй о питомцах, с которыми заскучать — непозволительная роскошь

Несколько лет назад готовила фаршированные шпинатом и творожным сыром шампиньоны. Нафаршировала, плотно уставила их в форму для запекания, поставила нa стол пока и ушла в душ. Вернувшись, обнаружила пропажу одного гриба. Ну не могла я все тесно поставить, а в одном месте оставить пустоту! Но ни крошечки, ни капельки нигде не нашла следов. Собака-йорк весит два с половиной кило, для нее вытащить этот гриб из формы, стоя нa стуле (высоко прыгать не умеет) - тяжкий труд.

До сих пор не знаю, кто съел сырой шампиньончик, муж или собака, оба не признаются😂