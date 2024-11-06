20 ярких доказательств того, что наши питомцы умнее, чем многим кажется

Многие люди не рассчитывают на то, что у их питомцев будет развит интеллект: ну, ходит пес или кот в лоток, а не мимо — и на том спасибо. Но есть такие домашние любимцы, которые строят многоходовки покруче некоторых двуногих и могут совершать настолько разумные поступки, что только диву даешься.

Был у моей мамы в деревне пес, обычная дворняга. Так вот, когда куры гуляли по двору, он лежал за конурой. Лежал и ждал, пока какая-нибудь курица не заберется внутрь его будки. Затем он заваливался поперек выхода из конуры, и курица уже не могла выскользнуть наружу. И сидела она там, родимая, пока яйцо не снесет. Как только в будке появлялось яйцо, Бобик курицу сразу же выпускал, и приз был его. Долго он этот фокус проворачивал, пока матушка не сообразила, что к чему. Больше куры возле будки не гуляли. © Mila.Taburetkina / Pikabu

Была у меня кошка, которая когда-то жила в амбаре и слыла великолепной мышеловкой. А еще у меня был хомяк. И однажды он сбежал. Когда я это заметил, то сразу мысленно с ним попрощался, потому что шансов у него не было. И тут слышу: кошка орет из кухни мяу да мяу. Ну, пошел глянуть. А там картина маслом: хомяк загнан в угол, а кошка его стережет и мяукает мне, типа: «Эй, чувак, это твое?» © Unknown author / Reddit

Взяли кота на лето в деревню. Он быстро освоился и стал целыми днями где-то пропадать. Чтобы не потерялся, мы решили надеть ему ошейник, написали, что кота зовут Макс, живет там-то. На следующий день кот возвращается, а к ошейнику приделана записка: «Вообще-то это наш кот Марс. Он живет у нас с начала лета. Звоните, надо поговорить». Так мы и выяснили, что наш хитрец хорошо устроился: он плотно завтракает дома, потом идет к новым хозяевам на другой конец деревни. Те думают, что он всю ночь мышковал, обильно угощают, гладят, дают поспать трудяге. Ближе к вечеру хвостатый снова ест в гостях, а потом идет к нам, мол, целый день голодал, кормите скорее. Получает еду, ночует с нами, а утром снова идет на другой конец деревни. Гениально!

«Коту запрещено лежать на столе. А про противень разговора не было!»

У меня в семье трое детей и щенок, все они очень активные. А еще у нас есть кот, который пропадает где-то с 8:00 до 22:00. Все думала, куда же он прячется так хорошо, что его целый день найти нельзя, пока не спалила кота, выходящего из посудомоечной машины (мы днем ее не трогаем). Теперь начинаю подумывать о том, чтобы тоже там прятаться... © Подслушано / VK

У нас с родителями есть африканский серый попугай, который научился дразнить собаку моего брата. Африканские серые попугаи очень хорошо подражают голосам, поэтому, используя голос моего брата, он зовет пса: «Сейбл, Сейбл, иди сюда!», а когда собака появляется, попугай орет: «Вали отсюда!» И смеется до упаду. © tinypurplepotato / Reddit

У моей собаки эпилепсия, поэтому ей приходится принимать лекарство каждое утро. Я разломил таблетку пополам, положил в ее еду и позвал пса есть. Проверил через несколько минут и увидел, что миска совершенно пуста, за исключением одной половинки таблетки, оставшейся в центре. Я зашел в комнату, где лежал пес, посмотрел на него с выражением, мол, ты ничего не забыл. Пес глянул на меня, встал, вернулся к своей миске и съел таблетку у меня на глазах. Этот чертенок все понимает. © Unknown author / Reddit

Когда банка с арахисовым маслом заканчивается, я отдаю ее своему доберману, чтобы он вылизал ее изнутри. Но ему довольно сложно держать банку лапами и при этом орудовать языком, поэтому однажды он пошел на хитрость: поставил банку в мой ботинок. Там она стоит прямо, и ее проще вылизывать. Я был уверен, что это странное совпадение, но с тех пор каждый раз, когда я даю ему банку с остатками масла, он всегда ищет мою рабочую обувь, ставит ботинок вертикально, а затем вставляет в него банку. Меня это очень впечатляет. © condorama / Reddit

У меня был очень плохой день, я сидела в своей комнате и плакала. Мой попугай начал орать в клетке, поэтому я его вытащила. Он запрыгнул мне на плечо, положил голову мне на щеку и начал повторять: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке!» Он говорил это снова и снова. Я была в шоке! Именно этими словами я успокаиваю своего попугая по ночам, если он пугается резких гудков машин или других звуков. Но я никогда не думала, что он может понять мою грусть и сказать мне то же самое, чтобы утешить меня так же, как я утешаю его. © The-Goat-Lord / Reddit

У меня есть огромный слепой бульдог. Он любит всех на свете, включая детей и кошек. Однажды коллега подвез меня домой, я пригласила его зайти. Мы только переступили порог, как мой пес оскалил зубы и начал рычать на гостя. Я была в шоке! Коллега ушел, я отругала пса. А через несколько месяцев выяснилось, что этого коллегу арестовали по обвинению в очень опасном преступлении. То есть мой слепой песель, который любит всех, каким-то образом понял, что ему нужно ненавидеть этого парня. Ну, надо же! © JaySavvy / Reddit

«Кот быстро врубился, что если держать на столе только 2 конечности, никто не будет ругаться. С тех пор, если на столе вкусняшка, он садится именно так»

У моего кота реально впечатляющий уровень интеллекта. А понял я это так: я сидел на диване, кот пришел и начал громко мяукать, но ко мне не подходил. Я встал, а он начал от меня убегать, все время оглядываясь и мяукая. Я пошел за ним, и кот привел меня в туалет. Странно, не так ли? Слушайте дальше. Он запрыгнул на унитаз и, представьте себе, сходил туда по-маленькому. Я был поражен. Во-первых, он никогда раньше этого не делал. Но, во-вторых, он привел меня туда, чтобы показать это. Зачем? Вот где вступает в дело настоящий интеллект. Закончив свои дела, кот повернулся, чтобы посмотреть в унитаз, а затем глянул на меня. Я тоже заглянул в унитаз и увидел, что там есть кровь. Оказалось, у кота была ужасная инфекция почек (как позже подтвердил ветеринар), и вот как он мне об этом сообщил! Просто прикиньте, как он до этого додумался! © BluePlate55 / Reddit

Когда мой сын был младенцем, у него очень болезненно шло прорезывание зубов. Малыш постоянно капризничал, и мы давали ему специальные успокаивающие капли. Однажды утром я усадила ребенка в кресло пока искала что-то. Малыш заплакал. Наша собака посмотрела на ребенка и побежала наверх, а через несколько секунд она вернулась с каплями и бросила пузырек в кресло. Собака лаяла, пока я не обнаружила его. © middleagenotdead / Reddit

Живет у меня дома кот Роман, который имеет крайне странную привычку — кушать на подоконнике. Ну и пускай, нам не мешает, мы ему туда даже миску поставили. А еще у меня есть пес Барон, спокойно достающий до подоконника. И с первых минут нахождения в доме собака снимала миску с подоконника и с успехом съедала кошачий корм. На шум прибегала я, ругала пса, он делал умилительно добрые глазки, и животные получали по вкусняхе. Минуту назад, сидя за компьютером, я услышала стук кошачьей миски. С криком: «Барон, блин!» влетаю на кухню и вижу, как собака стучит миской по подоконнику, а кот с довольным лицом лежит рядом и за всем наблюдает. То есть собака ждала, пока кот съест свой корм, а потом стучала миской по подоконнику, и они оба получали по вкусняхе! Я даже не знаю: это мои животные такие умные или я такая глупая? © Rukachy / Pikabu

Еще будучи ребенком, я подобрал на улице котенка, принес домой. Родители позволили оставить. Кот вырос красивым и умным. Все соседи в него были влюблены, а кот больше всех обожал моего отца. Когда отец ходил в гости к другу, кот шел за ним, потом послушно ждал возле подъезда часик-другой, а затем они вместе возвращались домой.

К нам во двор каждое воскресение приезжал бойлер с молоком. Отец брал бидон, кота, и они вместе шли отстаивать длинную очередь. Со временем кот придумал, как укоротить время «добычи» молока. Теперь, услышав гудок подъезжающего молоковоза, кот спрыгивал с окна на первом этаже и бежал занимать очередь. Отец в это время спокойно собирался. Никто не был против того, что кот держит очередь хозяину. Батя подходил, и ему сразу наливали молока. Тех, кто приходил раньше отца, кот конечно же, любезно пропускал вперед. © Mixalych901 / Pikabu

К нам во двор каждое воскресение приезжал бойлер с молоком. Отец брал бидон, кота, и они вместе шли отстаивать длинную очередь. Со временем кот придумал, как укоротить время «добычи» молока. Теперь, услышав гудок подъезжающего молоковоза, кот спрыгивал с окна на первом этаже и бежал занимать очередь. Отец в это время спокойно собирался. Никто не был против того, что кот держит очередь хозяину. Батя подходил, и ему сразу наливали молока. Тех, кто приходил раньше отца, кот конечно же, любезно пропускал вперед. © Mixalych901 / Pikabu Когда я был ребенком, у нас было две собаки: пиренейская овчарка и лабрадор. Лабрадор был не очень умным, в отличие от овчарки. Однажды мы привязали его за поводок во дворе, а он вырвался на свободу. Вторая собака побежала за ним. Мы даже не поняли, что произошло, пока не увидели, как овчарка вернулась с лабрадором, держа поводок сбежавшего пса в зубах. Должно быть, соседи тоже обалдели. © dalenacio / Reddit

Моя кошка не любит пить воду из миски — она всегда ее опрокидывает, а потом слизывает жидкость с пола. Нам надоело каждый день ходить по мокрому полу, поэтому мы закрепили миску с водой между двумя более тяжелыми предметами, чтобы она не могла ее опрокинуть. Но кошка додумалась вот до чего: она разбегалась, запрыгивала на вращающееся офисное кресло, и оно летело в сторону миски, ударялось об нее, вода разбрызгивалась на пол. Мне кажется, что она неплохо разбирается в элементарной физике и умеет использовать инструменты, чтобы добиться своего. В итоге мы нашли решение: купили кошке маленький фонтанчик, и с тех пор у нас не было никаких проблем. © born2stab / Reddit

«Ему нельзя класть лапы на детский коврик. Но никто не запрещал класть их под коврик. Да и про мордочку никто ничего не говорил»

Моя собака догадалась прятать обувь, чтобы я не уходил. И вот я поступил в колледж, уехал учиться, а потом вернулся на каникулы. В своей последний день дома я не смог найти свою обувь, поэтому мне пришлось пойти и купить новую пару. А потом мне позвонила мама и сказала, что нашла мой ботинок внутри своей акустической гитары. © truthinlies / Reddit

Полгода назад завели двух котят. За это время они знатно подросли и обнаглели. У нас в коридоре висят ангелочки, которые при касании дребезжат, и звучит мелодия. Так эти две пушистые морды взбираются на стул и дергают этих ангелочков, как колокольчик, пока им не насыплют пожрать. Уже бегу, месье! © Подслушано / VK

Я научил свою собаку играть в прятки. Мы делаем это так: она сидит на кухне, пока я прячу кусок сыромятной кожи где-то в доме. Потом собака эту кожу ищет и приносит мне. Потом я говорю псу: «Спрячь ее!», и он убегает, прячет. Однажды я искал эту сыромятную кожу около 10 минут и так и не смог ее найти, хотя смотрел везде. В конце концов, мне пришлось сдаться, я был в полном замешательстве. На следующее утро я открыл ящик комода, чтобы достать шорты, и обнаружил кожу там. То есть пес увидел слегка приоткрытый ящик, бросил туда кожу, закрыл его и перехитрил человека. Горжусь им! © KABtheLABS / Reddit

У моего кота диабет. Около месяца назад я начала колоть ему инсулин дважды в день. У меня есть автокормушка, которая срабатывает каждые 12 часов и выдает порцию еды. Так как я встаю рано, первая порция еды выдается в 5 утра. Через полчаса после еды я колю коту инсулин. Он хороший мальчик и сидит очень спокойно, пока я делаю ему укол. Каждый раз я хвалю кота за это и вычесываю его любимой щеткой. В свой выходной я забыла завести будильник на его инсулин. В 5:30 кот запрыгнул мне на грудь и нежно похлопывал меня по лицу, пока я не встала с кровати. Он тут же побежал к холодильнику, где лежит инсулин, и сел в ожидании. Вот уж правда хороший мальчик! © code1coffee / Reddit

Моя подруга работает в поисково-спасательной службе. Однажды в лесу потерялся ребенок. Она спросила у его родителей, нет ли в семье собаки. Оказалось, есть. Тогда подруга сказала им: «Спросите у пса, где ребенок». Родители сказали, что собака не обучена команде «искать», но все же выполнили просьбу. И собака побежала в лес и привела их прямо к потерявшемуся малышу! © goblinmarketeer / Reddit