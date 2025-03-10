Какой - какой шерсти?....
Хотя о чем это я , пока путешесиауеш на работу/домой ноги даже не успевают вспотеть
10 вещей, которые в дороге могут сыграть с вами злую шутку
Что может быть более захватывающим, чем путешествие в новую страну. Но кроме приятных минут предвкушения, есть один нюанс: вам нужно собраться в дорогу. Да-да, отпуск, будь он коротким или длинным, всегда озадачивает квестом «Собери свой чемодан и себя». Действительно, что и как положить в свой багаж, а самое главное, что взять с собой и как одеться — важнейшие задачи для путешественника. Ведь чем комфортнее вам будет в дороге, тем приятнее пройдет ваше маленькое приключение.
Тяжелая сумка
Да, во что упаковать все ваши вещи — очень важно. Даже если вы планируете сдать свои сумки и чемоданы в багаж, лучше выбрать нетяжелые чемоданы и сумки: в случае пересадки, поездки до аэропорта, вокзала или отеля вес вашего баула играет роль. Совсем не хочется приезжать на отдых с отваливающимися от тяжести багажа руками.
Штаны с карманами
Специалисты не рекомендуют надевать свободные брюки карго в полет. К сожалению, из-за карманов металлодетекторы в аэропорту не могут правильно просканировать одежду и пассажира приходится досматривать дополнительно, на что иногда требуется дополнительное время. А вот для поездки на поезде или автобусе такие модели отлично подойдут. Он достаточно свободные и легкие, плюс в карманы можно положить все необходимые мелочи: телефон, паспорт, карточки или деньги.
Вьетнамки
Казалось бы шлепки — это отличный вариант и для путешествия на поезде или автобусе и для долгого перелета. Но это большое заблуждение. Во-первых, если вам потребуется быстро вбежать из салона (например, вы проспали остановку) такие тапки легко слетят с ног. Во-вторых, у этой обуви довольно скользкая подошва, что может привести к травмам. И, в-третьих, посещать туалет в шлепках просто негигиенично. Лучше выбрать удобные и легкие сандали, которые обеспечивают стопе достаточную поддержку.
Бюстгальтер с косточками
Тесный бюстгальтер с косточками может доставить немало проблем в дороге. Поэтому использовать его во время поездки весьма недальновидно. Если изделие изначально впивается в тело, то уже через пару часов на коже могут появиться ссадины. Да и долго сидеть в неудобном белье неприятно. Кроме того такие бюстгальтеры могут увеличить время прохождения контроля безопасности в аэропорту, так как некоторые производители используют металлические косточки. Лучше выбрать спортивный бюстгальтер или бралетт из дышащей и быстросохнущей ткани.
Книги
Многие из нас не представляют и дня без книги. К тому же, что как не чтение, может скрасить долгую дорогу. Но только брать с собой в путешествия книги — не всегда хороший вариант. Во-первых, как только вы пребудете на место, скорее всего о ней забудете. Во-вторых, если книга добротная, то скорее всего тяжелая, а лишний вес нам не нужен. Если у вас есть возможность, то загрузите нужную литературу на свой телефон или возьмите с собой электронную книгу.
Обувь с шнурками
Чаще всего, когда люди говорят об удобной для путешествий обуви, они имеют ввиду кроссовки. И да, это неплохой вариант. Но если вам нужно куда-то лететь и, соответственно, проходить досмотр в аэропорту, обувь со шнурками уже не кажется хорошим выбором: на контроле безопасности зачастую кроссовки придется снять, и шнурки только затянут процесс.
Кстати, часто во время многочасовых поездок, человек может захотеть ненадолго избавиться от обуви: шнурки и здесь могут сыграть злую шутку. Лучше выбрать удобные слипоны на плоской подошве или мокасины.
Длинные штаны
Модные сейчас брюки палаццо могут быть отличным вариантом для путешествия, потому что они достаточно свободные и не сковывают движения. Главное, не выбирать модель со слишком длинными штанинами, нижний край которых касается пола. Иначе брюки соберут всю грязь в салоне, а при посещении туалета их придется закатывать.
Кружевное белье
Нарядное кружевное синтетическое белье, конечно, выглядит красиво и поднимает настроение. Только вот надевать его в долгий переезд, да и брать с собой, немного глупо. Такие ткани плохо пропускают воздух, не впитывает влагу — все это может плохо сказаться на нашем здоровье: вполне может возникнуть раздражение кожи, зуд и даже инфекции. Довольно умно предпочесть в качестве нижнего белья изделия из хлопка или другого дышащего материала.
Хлопковые носки
Хлопковые носки не слишком подходят для летних путешествий, когда человеку приходится долго находиться в одной и той же обуви. Этот материал не только хорошо впитывает, но и удерживает влагу, в результате чего стопы внутри ботинок становятся сырыми и липкими, и начинают источать не слишком приятные ароматы.
Лучше выбрать носки из мериносовой шерсти, которые не только отлично отводят пот, но еще и блокируют запахи. Тем, у кого есть проблемы с кровообращением, в дорогу стоит надеть компрессионные носки. Они отлично послужат и в перелете и во время длительной поездки на автобусе. Главное, не снимать их сразу по прибытии, а походить в них еще пару часов.
Обложка для паспорта
Какой - какой шерсти?....
Казалось бы, паспорт – наш самый ценный документ и нужно его беречь. Тем более ассортимент обложек настолько велик, что хочется каждый день «переодевать» свое удостоверение личности. Вот только как правило они бывают очень плотные, а в пунктах пограничного контроля часто просят снять с паспорта обложку. Это может занять какое-то время, а если вы будете спешить, то можно даже повредить документ. Поэтому обложку для паспорта лучше оставить дома, а взять с собой можно зип-пакет, из которого будет удобно доставать документ.
Как видите, для того, чтобы путешествие и поездка прошли гладко, нужно все продумать. Еще несколько советов вы можете найти здесь: