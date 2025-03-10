10 вещей, которые в дороге могут сыграть с вами злую шутку

Чаще всего, когда люди говорят об удобной для путешествий обуви, они имеют ввиду кроссовки. И да, это неплохой вариант. Но если вам нужно куда-то лететь и, соответственно, проходить досмотр в аэропорту, обувь со шнурками уже не кажется хорошим выбором: на контроле безопасности зачастую кроссовки придется снять, и шнурки только затянут процесс.

Кстати, часто во время многочасовых поездок, человек может захотеть ненадолго избавиться от обуви: шнурки и здесь могут сыграть злую шутку. Лучше выбрать удобные слипоны на плоской подошве или мокасины.