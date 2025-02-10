12 хитростей, которые оценят по достоинству даже опытные путешественники

Даже тщательно спланированное путешествие могут испортить непредвиденные обстоятельства: потерянный багаж, отмененная бронь в отеле, пропавшие деньги и многое другое. К счастью, в интернете можно найти множество советов, которые помогут избежать этих неприятностей. Мы решили собрать несколько хитростей, которые сделают вашу поездку комфортнее.

Перед отъездом стоит устроить уборку

Большинство людей перед отпуском думает об уборке в последнюю очередь, и после быстрых сборов в квартире зачастую царит настоящий кавардак. Однако не стоит оставлять дом в таком состоянии. Вид беспорядка может сильно подпортить настроение по возвращении, и весь эффект от отдыха пойдет насмарку. А чтобы не забыть во время сборов о всяких важных вещах (разгрузка холодильника, выключение электроприборов и прочее), стоит составить список на телефоне и отмечать выполненные дела галочками. Так вы не будете мучиться в отпуске, размышляя, выключили ли вы утюг или нет. Целый год копили с мужем на отпуск и наконец уехали на юга на полмесяца. Цветы и собакена отвезли к свекрови, ей же оставили запасные ключи. Отдохнули знатно, давно так в отпуске не оттягивались. Домой прилетели поздно вечером. Заваливаемся с чемоданами в квартиру и уже с порога чувствуем что-то неладное. Запашок такой стоит, что аж слезы на глаза наворачиваются. Быстро выяснили, что у нас накрылся холодильник, а мы там мясо и овощи оставили. Понятное дело, все стухло, и там разве что новая жизнь не зародилась. Короче, всю ночь отмывали холодос, а на работу пошли злые и невыспавшиеся.

К выбору чемодана желательно подойти со всей ответственностью

Черные, синие или серые чемоданы кажутся разумным выбором. Грязь и царапины на таком цвете не так хорошо видны. Но и шансы потерять темный чемодан значительно выше. Так ваш багаж может по ошибке забрать другой человек. Лучше купить сумку красного, желтого или зеленого цвета. Если нет желания тратиться на новый чемодан, можно просто нарисовать на крышке и задней стенке желтый кружок акриловой краской. Кроме того, не стоит полагаться только на бирки авиакомпаний. Даже с ними багаж может улететь не туда. Но в случае конфуза сотрудники значительно быстрее найдут хозяина потерявшегося чемодана, если найдут внутри бумажку с именем и кодом брони. У меня были и дорогие чемоданы, и дешевые. В итоге теперь я стараюсь не тратиться на эти штуки. Главное, чтобы модель была легкой. Потому что во время перелетов мои чемоданы с озадачивающей регулярностью ломались. У них отваливались колесики, трескалась ручка, а один раз мне вообще выдали раздавленный багаж со следом протектора на крышке. Причем мне заявили, что я в таком виде свой чемодан и сдавала. Теперь всегда фоткаю свой багаж перед тем, как сдать его, и удаляю снимок по прилету. © Northern_Lights_2 / Reddit

Если вам нужен чемодан с жестким корпусом, выбирайте модель из поликарбоната. Он легкий, прочный и отлично выдерживает удары. © Waste_Carpenter2992 / Reddit

Содержимое аптечки лучше проверить заранее

Не стоит забывать необходимые лекарства дома, так как покупка медикаментов за границей может влететь в копеечку. Но прежде чем собирать аптечку, желательно убедиться, что препараты не запрещены в той стране, куда вы направляетесь. Самый простой способ сделать это — забить название лекарства и страну в поисковике. Причем не следует успокаиваться, проверив только один источник. В идеале стоит прошерстить несколько. Если вы все равно нервничаете, то можно обратиться в посольство или консульство той страны, куда вы едете.

Копий документов может быть недостаточно

На самом деле потеря паспорта за границей — не такое уж и редкое явление. Копии документа помогут ускорить процесс получения временного удостоверения личности. Однако не стоит ограничиваться только бумажными копиями. Они могут порваться, испачкаться или просто потеряться. Лучше сфотографировать паспорт, кредитные карты и другие важные бумаги, а затем отправить снимки себе на почту. Так вы сможете распечатать нужные документы, даже если потеряете телефон. Всегда храню копии паспорта, страховки и водительских прав на телефоне и в почте. Недавно во время поездки мы оставили паспорта в гостиничном сейфе, а потом в одном месте нас попросили предъявить документы. И фото на телефоне отлично выручило. © LuvCilantro / Reddit

Жилетка или куртка могут стать неплохой альтернативой ручной клади

Далеко не все необходимые мелочи помещаются в ручную кладь, а упаковывать их в багаж не хочется. Если чемодан случайно потеряется, можно остаться вообще без сменной одежды. К счастью, существуют специальные жилетки для путешествий, оснащенные множеством карманов. В них можно утрамбовать чуть ли не половину, а иногда и все содержимое маленького чемодана. Кроме того, похожий предмет одежды можно сшить самостоятельно. Я просто пришила дополнительные карманы к подкладке своей черной куртки — теперь туда помещается даже небольшой ноутбук. Причем куртку можно повязать на пояс, и никто не заметит, что в ней лежит куча вещей. Инспекторы по досмотру в аэропорту буквально хихикали от восторга, когда увидели мое изобретение. © GoLoseYourself / Reddit

Лучше взять с собой твердую косметику

Во время перелета жидкие косметические средства могут под действием давления вытечь и испачкать все содержимое чемодана. Кроме того, полноценную бутылку с шампунем или кондиционером нельзя взять в ручную кладь. Вместо того чтобы разливать нужные средства по маленьким емкостям, лучше заранее собрать набор из твердых косметических продуктов — благо сейчас в продаже можно найти и шампунь, и кондиционер, и духи, и дезодорант. Они не разольются, и их можно пронести в салон.

Автомобильный ароматизатор решит проблему с грязной одеждой

Во время отпуска не всегда удается сдать в прачечную грязную одежду, а если она лежит в чемодане рядом с чистыми вещами, то гадкий запах может пропитать весь багаж. Чтобы свежая одежда не источала неприятное амбре, достаточно положить в чемодан брусок душистого мыла или автомобильный освежитель воздуха.

Перед тем как вставать в очередь в аэропорту, взгляните на других пассажиров

Не стоит бросаться к самой короткой очереди в аэропорту — будь то контроль безопасности или стойка регистрации. Лучше сначала обратить внимание, кто именно в ней стоит. Проверка и регистрация семьи с несколькими детьми, да еще и с множеством чемоданов, займет гораздо больше времени, чем те же процедуры для деловых путешественников. Поэтому, если в одной очереди стоит десять человек в костюмах, а в другой — пара семей, разумнее выбрать первый вариант. Хотела побыстрее зарегистрироваться на рейс, чтобы еще успеть пройтись по магазинам и выбрать подарки родным. И тут удача — у одной стойки всего три человека: мама, папа и ребенок. Мужчина, пыхтя от усилий, плюхает чемодан на весы — перевес. Тут же открываются все три чемодана, и вещи начинают перекладывать из одного в другой. Вторая попытка — снова перевес. Замученная мать семейства в панике утрамбовывает что-то в ручную кладь. В результате после шести-семи попыток родители наконец уложились в норму, но за это время заскучавший ребенок успел убежать в центр зала. Концовку семейной драмы не досмотрела — освободилась другая стойка, у которой стояли двадцать человек. В итоге по магазинам пришлось бежать рысью.

Простой пуфик может сделать полет комфортнее

Многим людям сложно найти удобное положение в кресле, и в результате полет превращается в настоящее испытание. Подушка для шеи лишь частично решает проблему, потому что пассажиры не знают, куда деть ноги. Некоторые умудряются закидывать их на подлокотники или подголовники соседних кресел, но это не слишком прилично, да и попутчики могут всерьез возмутиться. Если во время перелета вы все время стараетесь поднять конечности повыше, стоит приобрести простой надувной пуфик. В сдутом состоянии он легко помещается в ручную кладь, а после взлета его можно надуть до нужной высоты и поставить под ноги. Этот же пуфик может стать настоящей палочкой-выручалочкой, если вы путешествуете с маленьким ребенком. С помощью этого предмета кресло можно превратить в мини-кровать.

Перед тем как бронировать гостиницу, лучше связаться с ней напрямую

Сейчас номер в отеле можно забронировать, сделав всего пару кликов на сайте-агрегаторе. Однако после этого желательно связаться с гостиницей напрямую — по e-mail или телефону. Во-первых, так вы сможете убедиться, что персонал не пропустил вашу бронь и отель вообще не закрылся. Во-вторых, отели отчисляют агрегаторам определенный процент, поэтому есть шанс, что вам предложат забронировать номер напрямую по более выгодной цене. Кроме того, переписка помогает завязать более личные отношения с персоналом и вам могут даже предложить бесплатный апгрейд номера по приезду. Особенно если вы будете милы и дружелюбны. У нас на улице пару лет работала небольшая гостиничка, а потом неожиданно закрылась. Прошло уже несколько лет, но я регулярно вижу перед ней обескураженных туристов с чемоданами. Видимо, на каких-то сайтах владельцы информацию удалили, а на других — нет. Всегда так жалко этих бедолаг.

Некоторые штуки делают проживание в номере комфортнее

Даже в самом удобном гостиничном номере не всегда удается найти нужные приспособления. Например, если вы решили наскоро постирать пару футболок, а услуг прачечной в отеле нет, придется поломать голову, где их сушить. Чтобы не мучиться, можно еще дома сделать косичку из двух эластичных веревок и прикрепить на концах прищепки. Затем достаточно натянуть эту веревку где угодно в номере — и сушилка готова. А прищепками можно заодно скреплять занавески в номере, чтобы не мешал свет. Если воздух в гостиничном номере кажется слишком сухим, достаточно несколько раз вскипятить чайник. Он отлично работает как увлажнитель воздуха.

Не стоит хранить наличные в кошельке

Лучше не складывать все деньги в одно место, а то при потере кошелька можно сразу лишиться и всей наличности. Если в гостиничном номере нет надежного сейфа, то крупные купюры стоит спрятать в не самые очевидные места. Для этого замечательно подходит пустой тюбик из-под помады, который отлично помещается даже в маленький карман и не привлекает внимания. Другой вариант — бюстгальтер. Правда, доставать оттуда деньги в публичном месте не слишком удобно. Плюс, купюры придется завернуть в ткань, иначе они могут промокнуть или порваться, да и ощущения будут не слишком приятные. Если у бюстгальтера есть поролоновые вставки, наличные можно аккуратно запихнуть между материей и вкладкой.