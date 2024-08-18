10+ вещей, с которыми вы запомните свой отпуск, а окружающие запомнят вас

Отправляясь в отпуск, хочется не только хорошо отдохнуть, но еще и сделать это время особенно запоминающимся. А чтоб запомниться окружающим со всех самых лучших сторон, ловите чек-лист по созданию стильных отпускных образов. И он поможет вам круто одеваться, что называется, и в пир, и в мир.

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Присмотритесь к одежде с мелким принтом

По мнению специалистов, мелкий нечастый рисунок выглядит куда более привлекательно, чем крупный. Поэтому если вы хотите выглядеть сногсшибательно, обращайте внимание на одежду с узорами в виде миниатюрных цветов или других некрупных элементов.



Особенно стоит избегать слишком крупного принта дамам с пышными формами: в таких нарядах фигура может смотреться нелестно.

Старайтесь избегать слишком коротких рукавов

Некоторые девушки не любят носить топы и майки, отдавая предпочтение более женственным нарядам. Однако футболки, блузки или платья с очень короткими рукавами — не самая лучшая альтернатива. Ведь они добавляют ненужного объема. Стилисты советуют обратить внимание на одежду с рукавами свободного кроя, которая будет аккуратно прикрывать самую широкую часть рук. Это добавит вам изящества, а свободное прилегание убережет от жары. А еще вы можете попробовать блузки с прорезями на плечах или с рукавами длиной три четверти.

Для прогулок по городу не забудьте взять майку

Майка — топовый вариант для жарких дней. Поэтому в отпуске от этой вещи тоже не стоит отказываться. Даже если планируете туристические прогулки по городу с заходом в музеи.

Майку можно сочетать с длинной юбкой или широкими укороченными джинсами. Тогда получится удобный, но элегантный образ.

Отдыхая у моря, носите минималистичные наряды

Если отдых не включает в себя активную культурную программу, а вместо этого вы планируете нежиться у моря, то с нарядами не стоит заморачиваться. Одного-двух неярких предметов гардероба будет достаточно. Минимум вещей — максимум удобства и шика. Обратите внимание на короткое платье, подчеркивающее загар. На пляже также удачно смотрятся платье в пол с вырезами и комплект из широких льняных брюк и льняного топа.

Возьмите на заметку вязаные вещи

Одежда в стиле кроше летом смотрится безумно эффектно. Попробуйте костюм с вязаными юбкой и блузкой. Или короткое платье. Или вязаную сумку, которая для лета стала уже классикой. Есть вариант и для любителей модных экспериментов — балетки в стиле кроше.

Прихватите с собой укороченные брюки

Тащить на отдых кучу разных джинсов, брюк, шортов — так себе затея. Вместо этого можно взять одну универсальную вещь. Это укороченные брюки свободного кроя. В них будет комфортно в любую погоду. К тому же эти брюки круто смотрятся как с повседневными образами, так и с вечерними. На случай, если вечером вы пойдете в ресторан и захотите надеть туфли на каблуках. Только стоит брать брюки нейтрального цвета, чтобы они точно ко всему подходили.

Разбавляйте образы полосатым принтом

Если хочется освежить образ, то вещи в полоску — идеальное решение. Например, можно надеть платье с таким принтом. Причем стилисты особенно горячо рекомендуют модели с асимметричным кроем. А сколько образов можно составить с полосатой рубашкой — не счесть. Так, модель оверсайз шикарно дополнит брюки или джинсы свободного кроя. С мини-юбкой и шортами классно смотрится вообще любая рубашка в полоску. А еще можно помодничать и приобрести укороченную модель.

Возьмите с собой льняную рубашку

Рубашка для многих является базой гардероба. А чтобы ее и летом было комфортно носить, приобретите льняную модель. В отпуске ее можно надеть даже на пляж поверх купальника, если подобрать рубашку оверсайз. А вообще эта вещь круто дополняет широкие брюки и юбки миди натуральных оттенков (например, спокойного зеленого или песочного).

С обычными джинсами она тоже превосходно сочетается. И даже поверх длинных летних платьев льняная рубашка смотрится эффектно. Как раз вариант для летнего вечера, когда становится чуть прохладнее, но в куртках или джинсовках все равно жарко.

Не забывайте про летние аксессуары

В отпуске и аксессуары должны быть соответствующими. Во-первых, чтобы голову не напекло, стоит взять головной убор. Стилисты рекомендуют панаму — довольно игривый аксессуар. Модницам на заметку: она любопытно смотрится с рубашками поло.

Также не забудьте про очки от солнца. Эксперты особенно расхваливают модель «авиаторы» (с двойной перемычкой и каплевидными линзами). За счет своей формы они хорошо защищают от солнечных лучей. А еще прекрасно разбавляют кокетливые образы, добавляя в них дерзости.

Помните, что яркие цвета — не панацея

В путешествиях высок риск испачкаться, вспотеть. При этом постирать вещь часто нет возможности. А на яркой одежде пятна будут гораздо заметнее, что не добавляет эстетики. Поэтому от нее стоит отказаться, если отправляетесь в долгую поездку, а не в кафе при отеле или музей неподалеку. Кстати, насыщенные цвета еще и привлекают насекомых. Поэтому в регионах, где это является острой проблемой, тем более лучше избегать ярких вещей. Вместо этого выберете спокойные тона: темно-синий, оттенки бежевого и серого, черный и так далее. Интеллигентная классика.

Выбирайте стильную, но практичную обувь

Никогда не угадаете, куда занесет вас во время путешествия. Поэтому обувь должна быть удобной, немаркой и соответствующей обстановке. Так, в туфлях на высоких каблуках можно быстро устать, если собрались на прогулку или экскурсию. Да и уместны они только на праздничных мероприятиях. В шлепанцах, по мнению экспертов, неприлично ходить за пределами пляжа. Есть, конечно, кроссовки. Вполне неплохой вариант. Но важно избегать моделей белого цвета, так как они легко пачкаются и портят образ. А вообще эксперты рекомендуют туфли с закрытым мысом. Выбирайте модели темных или нейтральных цветов, на плоской подошве или с небольшим каблуком. Эта обувь максимально универсальна и эстетична, к тому же защищает стопу от повреждений и укусов насекомых.