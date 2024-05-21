8 способов носить обычную футболку так, чтобы все модницы слюни вслед пускали

Трудно придумать более универсальный предмет гардероба, чем простая футболка. Ее можно легко сочетать со многими вещами, и в этом ее главная прелесть. Но чтобы не быть совсем «как все», стоит добавить в свой образ изюма. Рассказываем хитрости, благодаря которым в простой футболке можно сиять ярче звезд. Статья содержит изображения, созданные искусственным интеллектом

Сочетать с корсетом

Корсеты давно перестали быть предметом исключительно нижнего белья. Многие модницы надевают их поверх платьев, рубашек и даже жакетов. Эта тенденция - отличный повод поэкспериментировать и надеть корсет с футболкой. Столь экстравагантное сочетание превратит в модную икону даже серую мышку.

Подобрать правильную юбку

Ольга Курпякова 23 часа назад Юбке в центре добавить немного длины, а футболку справа надевать поверх юбки, а то кожаная юбка очень сильно облегает живот. - - Ответить

Зачастую многие носят футболку с джинсами или шортами. Однако ее можно шикарно сочетать и с юбками. Причем за счет модели юбки можно кардинально поменять настроение образа. Например, с юбкой-карандаш получится аутфит для офиса, со струящейся юбкой в пол — крутой образ для прогулки в парке, а футболка с необычной юбкой — например блестящей или ассиметричной — подойдет для вечера в ресторане.

Комбинировать с сарафаном или платьем

У многих платье-комбинация, вероятно, ассоциируются с вечерней одеждой. Однако в сочетании с обычной футболкой оно из вечернего наряда превращается в повседневный. При этом образ не утрачивает женственности, а наоборот выглядит необычно и утонченно. Еще оригинальнее будет выглядеть сочетание футболки с платьем в стиле бохо или А-силуэта.

Использовать фишки вязаных футболок

Когда хочется поэкспериментировать с футболками, многие в первую очередь играют с цветом, принтом или размером. А вот с материалом и фактурой - не всегда. Один из самых интересных актуальных вариантов - укороченные свитера, которые выглядят как футболки. Их можно сочетать с шелковыми юбками, брюками или надевать поверх платья как джемпер.

Носить футболку в качестве платья

Достаточно длинная футболка на пару размеров больше нужного превращается в платье. В повседневной жизни к нему можно добавить пояс, кроссовки и ремень. Получится женственно, удобно и очень стильно. А вот для более вечернего и дерзкого образа можно добавить к футболке грубые ботинки, кожаную куртку и бандану.

Выбирать футболки с вырезами

Модные эксперты говорят, что в этом сезоне самый писк - это футболки с вырезами. Они могут быть на плечах, на груди или спине. Любой формы и размера. С дополнительными декоративными элементами и без. Минимум ограничений, максимум стиля, и вот вы уже выглядите как настоящая королева.

Надевать поверх лонгслива

Для создания свободного и непринужденного стиля стоит попробовать надеть оверсайз футболку поверх лонгслива. Такое сочетание выглядит необычно и интересно. Кроме того, оно позволяет играть с цветами, рисунками или материалом. Например, можно заменить обычную кофту или футболку на полупрозрачную.

Искать модели с необычным рукавом

Если базовые футболки вам наскучили, то можно поискать более утонченные и кокетливые варианты. Например, модели с прозрачными рукавами или рукавами-фонариками. Такой небольшой детали будет достаточно, чтобы другие модницы завистливо говорили вслед: "Ух, красотка". Носить такую футболку можно как с простыми джинсами, так и с яркими юбками.

