Последний звонок и выпускной вечер — волнительные события не только для самих выпускников, но и для мам. Они радуются за своих ребят и тоже желают, чтобы все прошло на высшем уровне. Поэтому и выглядеть хотят достойно. Эксперты в области моды и стиля рассказали, как женщинам эффектно одеться на праздник своего чада.

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Быть осторожнее с принтами и декором

Море Дождей 2 часа назад ИИ жжёт! На фотке справа усыхающая правая рука... И дверная ручка такого же нелепого размера, как раз для гномичьей лапки. - - Ответить

Броские орнаменты могут слишком сильно перетягивать на себя внимание с виновников торжества. Поэтому ярких узоров, например, леопардовых или тропических, лучше избегать. Также не стоит надевать вещи со смелым декором: блестками, бахромой и так далее. Сдержанный наряд без принтов и лишних украшений — лучший вариант для выпускного. Если все же хочется чего-то поинтереснее, подыщите вещи в горошек или с неярким цветочным узором. При этом учитывайте, что вещи с рисунком в виде крупных цветов сложно подобрать так, чтобы они смотрелись действительно элегантно.

Поэкспериментировать с материалами

Алина 2 часа назад Слева образ красивый.

Справа.. Это что за дачное линялое платье с жакетом вообще из другой оперы? - - Ответить

Хотя главные звезды празднества — ребята-выпускники, все же родителям тоже хочется выглядеть на все 100 в этот памятный день. Добавить изюминки в свой наряд можно за счет материалов. Например, на зрелых женщинах круто смотрятся вельветовые костюмы. И они как раз подходят для торжественных мероприятий. Также можно сочетать разные текстуры. Например, атласную юбку с трикотажным верхом или платье из легкой струящейся ткани с замшевым жакетом.

Попробовать избежать открытой и облегающей одежды

Соблазнительные наряды, по мнению стилистов, будут не очень удачно смотреться на выпускном мероприятии. Они могут привлечь к себе ненужное внимание. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от слишком откровенной одежды. Короткие юбки и платья, платья с разрезами, блузки с глубоким декольте и прочие вещи стоит заменить на что-то более сдержанное. Также неуместными будут излишне обтягивающие предметы гардероба.

Надеть атласную блузку, если нет других вариантов

Блузка из шелка или других атласных материалов — самый универсальный вариант одежды для выпускного. Она выглядит достаточно нарядно, при этом не слишком пафосно. Интересно смотрится сочетание блузки с брюками акцентного цвета. В прохладную погоду сверху накиньте блейзер или кардиган. А если вы не представляете себе праздник без платья или юбки, то можно надеть блузку с любой юбкой длиной до колен.

Подобрать одежду неярких или пастельных оттенков

Алина 2 часа назад Платье справа подчеркнуло и бока, и отсутствие талии. Слева отличный вариант. Никак не затмит мама в таком платье девочек-выпускниц. Не траур же, почему нельзя в яркое нарядиться. Просто меру надо знать. - - Ответить

Эксперты по стилю рекомендуют не затмевать своим нарядом выпускников. Поэтому вещи кричащих расцветок стоит оставить для других событий. На выпускной лучше надеть что-то более спокойное. Можно выбрать одежду нейтральных тонов: темно-синего, серого, коричневого и так далее. Также подойдут ансамбли, выдержанные в нежных пастельных оттенках. А вот к черному стоит отнестись с осторожностью. Во-первых, он не всегда лестно смотрится на фотографиях. Во-вторых, ребята могут прийти на церемонию в специальных черных мантиях: например, если речь идет о выпуске из высшего учебного заведения. Поэтому стоит сочетать вещи этого тона с одеждой другого, более жизнерадостного цвета.

Отказаться от громоздких сумок

Большие сумки вроде тоута, а также мягкие, бесформенные модели не совсем подходят для праздничного наряда. Вместо них стоит присмотреть более компактные и аккуратные аксессуары. Необязательно брать совсем миниатюрную сумку или клатч, если это неудобно, но можно остановиться хотя бы на модели среднего размера. Кстати, аксессуары необычной формы (например, полукруглые в стиле бохо) тоже немного из другой оперы. Эксперты по стилю предлагают подыскать более классическую модель. А если хочется сделать ее акцентом в образе, выберите сумку яркого цвета.

Выбирая обувь, подумать о комфорте

В выпускной вечер неизвестно сколько часов придется быть на ногах. Поэтому стоит сразу отказаться от безумной идеи взгромоздиться на высоченные каблуки или вообще шпильки. Но это вовсе не значит, что нужно облачаться в кроссовки. Торжественный стиль можно сохранить, выбрав туфли с более устойчивыми широкими и не очень высокими каблуками или танкетками. А вообще нисколько не зазорно надеть симпатичные балетки. Кстати, кроссовки тоже могут подойти для стильного образа мамы выпускника, если сочетать их с торжественным платьем или нарядной блузкой.

Сделать ставку на деловой стиль

Zest 3 часа назад Ну нет же... (( Дело не в фигуре даже, вообще не нравится как сидит то, что "шикарно", слишком тонкую ткань для костюмной нейросетка нарисовала, она не должна так струиться и морщить, а более унылого сочетания фиолетовой тоски и банальнейшей белой блузки и подобрать сложно. Председатель профкома идет на отчетное заседание. "Уныло" смотрится гораздо свежее. - - Ответить

Согласитесь: обычные повседневные вещи вроде джинсов совсем не то, что хочется надеть на выпускной детей. Все-таки это праздник. С другой стороны, выбирая вечернее платье, многие наверняка боятся затмить главных героев торжества — выпускников. На помощь приходит деловая одежда. В первую очередь, вспоминаются беспроигрышные брючные костюмы и платья-футляры. Это крутые варианты. Но в 2024 году офисный стиль крутится не только вокруг этих нарядов. Эксперты по стилю предлагают также обратить внимание на платья-рубашки длины миди, сатиновые блузки с бантами, длинные плиссированные юбки и так далее. Еще к элементам офисного стиля сейчас относят длинные трикотажные платья и кожаные юбки, только не обтягивающие и длиной ниже колена.