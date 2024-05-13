8+ универсальных вещей, в которых вы будете сама элегантность и в кафешке, и на даче

Уверены, вас тоже бесит, что одежду нужно постоянно менять. В офисе, в парке, в ресторане — везде свой дресс-код. А ведь выглядеть сногсшибательно без особых усилий хочется даже у себя в огороде. Ловите гайд по вещам, которые актуальны в любом месте и в любое время.

Майка в рубчик

Olga 2 часа назад Люблю такие майки, только не на бретелях, а как борцовки. Их и с костюмом, и с джинсами классно. Добавить аксессуары и супер - - Ответить

Эта майка выглядит довольно просто, но в то же время интересно. Поэтому она легко сочетается и с джинсами, и с юбками, причем даже элегантными моделями длины макси.

Майку в рубчик можно использовать не только в повседневных образах. В официальных и нарядных луках она тоже будет уместна. Например, попробуйте надеть майку под незастегнутую рубашку и блейзер. Еще одна любопытная идея — сочетание с кожаной курткой.

Длинная юбка из денима

Эксперты по стилю предлагают дополнить свой базовый весенний гардероб джинсовой юбкой. Обращайте внимание на модели миди и макси, так как они наиболее универсальны. С ними можно подобрать кучу разных стильных образов под любую ситуацию. Если нужно что-то классическое, дополните юбку костюмным жилетом на пуговицах, приталенным укороченным жакетом или простой белой рубашкой. Для более расслабленного образа наденьте джинсовую рубашку или рубашку поло. А любители дерзких луков могут сочетать джинсовую юбку с кожаной верхней одеждой: бомбером или обычной курткой.

Удлиненный блейзер

BobikBoris34 1 час назад Своеобразное у нейронки представление о коленях - - Ответить

Эта модель блейзера хороша в любой сезон, причем не только в офисе. Вещь круто смотрится как с элегантными платьями, так и с джинсами или леггинсами. Главное — остерегаться слишком объемных моделей. В теплое время года, кстати, можно присмотреться к льняным блейзерам белого цвета. Они освежают образ, при этом не выглядят чересчур нарядно, так что их можно носить на работу и на прогулку. Чтобы подчеркнуть все достоинства фигуры, носите белый льняной блейзер с облегающими платьями. Еще можно дополнить вещь приталенным топом. В таком случае будет круто смотреться низ с завышенной талией: длинные брюки или короткие юбки.

Черное платье-комбинация

В элегантности эта модель, пожалуй, посоревнуется с маленьким черным платьем. При этом носить вещь можно хоть летом, хоть зимой, если подобрать подходящую длину. Эксперты по стилю советуют выбирать платье миди. Тогда оно будет отлично смотреться как с кроссовками и сандалиями, так и с сапогами. Кстати, носить такое платье можно не только самостоятельно. Попробуйте сочетать его с блузками и футболками. Можно также накинуть сверху кардиган или блейзер, а еще надеть платье на тонкий джемпер.

Прямые джинсы

Не широкие модели и не скинни, а именно джинсы прямого кроя — наиболее универсальные. Они не сидят мешковато, но и не слишком сильно облегают. И сочетаются абсолютно с чем угодно. А на лето, кстати, можно подобрать вещь белого цвета. Собрать наряд с прямыми джинсами очень просто. Пускайте в ход все, что по душе: приталенные блейзеры, кожанки, рубашки, в том числе модели оверсайз, женственные блузки, простые футболки и так далее.

Легкие шорты и брюки

Летом привычные вещи из денима стоит заменить одеждой из легких, дышащих материалов (лен, хлопок и так далее). В жаркие дни можно надеть шорты. Они подойдут как для отдыха и выходов на пляж, так и для вечерних мероприятий, если сочетать их с рубашкой. Когда на улице попрохладнее, замените шорты брюками из аналогичных тканей. Они тоже хороши и для непринужденного времяпрепровождения, и для полуофициальных событий.

Прямая или расклешенная юбка миди

Olga 2 часа назад Я в таких расклешенных юбках себя бабой на чайнике ощущаю. Хотя высокая и худая. Не люблю такой фасон - - Ответить

Такие модели подходят не только для разных случаев жизни, но и для разных фигур. С формой можно экспериментировать. Так, юбки-карандаши идеальны для дерзких натур. А модели А-силуэта подойдут для поклонниц более традиционного стиля. Материал стоит выбирать в зависимости от того, куда вы собираетесь пойти. Сатиновые и шелковые юбки подойдут для официальных событий, а хлопковые — для непринужденного летнего дня. С помощью модели миди можно создать и образ роковой дивы. Например, если выбрать юбку из кожи или с соблазнительным разрезом.

Кроксы

© senivpetro / Freepik Анна 9 минут назад По моему кроксы обувь для "ленивых": в них удобно дойти пару сотен метров от парковки до кафе, или сидя в офисе тихонько по столом скинуть и болтать босой ногой. Но добровольно много ходить в них при наличии кучи во много раз более удобной удобной обуви? А кроссовки на первых двух фото как раз предполагают, что можно спокойно гулять часами по городу. - - Ответить

Весной и летом люди обычно выуживают из шкафов кроссовки. Эту обувь сочетают даже с элегантными юбками и платьями. Однако эксперты по стилю считают такое модное решение сомнительным. Они уверяют, что далеко не все кроссовки можно носить с платьями и юбками. Еще более-менее нормально смотрится минималистичная модель на низкой и плоской платформе. Громоздкие же и спортивные кроссовки в таком образе будут мимо понятия «стильно». А вот кроксы гармонично смотрятся с женственными нарядами. Смело надевайте их под свои летние юбки и платья. Ну и, конечно, под джинсы, комбинезоны, леггинсы, шорты и так далее. Кстати, с брючными костюмами кроксы тоже можно сочетать.