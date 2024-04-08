9 модных пар кроссовок, которые станут не хухры-мухры каким вложением в весенний гардероб

Мода говорит обуви на каблуках уверенное «посторонись»: уже который сезон на пике популярности кроссовки. В 2024-м кутюрье предлагают разнообразные модели. Спортивные и утонченные, белые и ярких цветов, кожаные и замшевые — в общем, на любой вкус. Не будем вас томить и расскажем, какие кроссовки сейчас в тренде.

Кроссовки в ретро-стиле

В последние несколько лет возрождается мода на кроссовки, которые были популярны десятки лет назад. Так, в 2023 году дизайнеры вернули к жизни модели в стиле 1970-х и 2000-х. По словам экспертов, в 2024-м эта тенденция сохраняется. Причем диапазон винтажного стиля расширяется: например, в моду также вошли кроссовки из 1960-х. Такая обувь, кстати, необыкновенно практична. Ведь ее можно сочетать с чем угодно: хоть с деловым костюмом, хоть с джинсами и футболкой, хоть с нарядом для вечеринки.

Ультраспортивные модели

Имеются в виду классические модели для бега, спортивных игр и активного отдыха. Теперь они занимают прочные позиции в модном гардеробе. Эксперты по стилю предлагают носить такие кроссовки практически с любыми нарядами. Можно сочетать их с офисной одеждой или с повседневными образами: например, с топом и широкими джинсами. И даже нежные платья с оборками такие кроссовки превосходно дополняют, создавая необычный, эффектный наряд.

Кроссовки из нестандартных материалов

Не только кожаные модели покоряют сердца модниц в 2024 году. Фишка трендовых кроссовок в том, что они становятся центром внимания в образе. Поэтому в ход идут модели из разных необычных материалов: денима, винила и прочих.

Также интересно будут смотреться кроссовки из замши, в том числе дополненные кожаными элементами. А самые смелые могут попробовать модели с бахромой, меховыми и вязаными элементами.

Однотонные модели белого цвета

Кроссовки белого цвета, прочно вошедшие в разряд трендовых, остаются такими и в 2024 году. Это идеальный выбор для повседневного наряда. Они хорошо сочетаются с джинсами, с шортами, если речь идет о лете, и прочим.

В моде разные модели. Можно выбрать кроссовки в спортивном стиле, если хочется больше комфорта и расслабленности. А можно надеть более изящную пару. Также попробуйте кроссовки с какими-нибудь украшениями: например, подвесками в виде сердец, звезд, цветов и так далее.

Кроссовки с разными шнурками

Новая мода позволяет напропалую хулиганить. Например, можно повязать на кроссовок два шнурка вместо одного. Или взять шнурки двух и даже трех разных цветов. Также не обязательно подбирать их в тон кроссовкам. Вместо этого поиграйте с максимально контрастными оттенками. Попробуйте также проявить творческую жилку, когда будете завязывать шнурки. Забудьте о пресловутых бантиках и тривиальных узлах: ведь можно обвить кроссовки шнурками.

Модели нейтральных цветов

Конечно, обувь ярких, даже необычных оттенков (например, бирюзового или вишневого) тоже в моде. Но особенно круто в 2024 году смотрятся модели нейтральных цветов.

Речь не только про трендовые белоснежные кроссовки или привычные черные. Стоит также обратить внимание на модели серого, коричневого и бежевого тонов. С ними можно даже создавать тотал-луки.

Гламурные кроссовки

Таисия К 56 минут назад Давайте добавим в статью про обувь ещё больше картинок, где обувь не видна! - - Ответить

Тренд на громоздкие «папины» кроссовки увял. На первый план выходят более узкие, изящные модели. Стилисты также говорят о взрыве популярности максимально женственной, кокетливой обуви. Так, в моде модели с лентами вместо шнурков, со стразами и так далее. Особое внимание стоит обратить на обувь розового цвета: в 2024-м она правит балом. А еще круто будут смотреться кроссовки с закругленными мысами, похожие на балетки. Кстати, преимущество всех этих моделей еще и в том, что их можно сочетать как с джинсами, так и с платьями и юбками.

Модели без шнурков

В ряды бестселлеров возвращаются модели без шнурков, которые были популярны лет 10 назад. Причем эксперты по стилю уверяют, что этот тренд задержится как минимум года на два. Интересно будут смотреться спортивные кроссовки совсем без застежек. Также в моде модели по типу слипонов. А еще стоит вновь присмотреться к кроссовкам на липучках. Или стряхнуть пыль с тех, что лежат еще с 2010-х.

Кроссовки с принтами

В 2024 году модно носить яркие, цепляющие взгляд кроссовки. К таким относятся и модели с орнаментами и рисунками. Они прекрасно дополнят наряды, выдержанные в нейтральной, однотонной гамме.

Тревожное Пирожное 54 минуты назад О, бигфуты переоделись в леопардовые кеды 😂😂😂 И вдобавок обе ноги правые, гениально 😂😂😂😂 - - Ответить

Особый шик — кроссовки с дерзким леопардовым принтом. А тем, кто впервые экспериментирует с такой обувью, эксперты рекомендуют начать с кроссовок с узором в клетку. Они отлично смотрятся даже с костюмами.