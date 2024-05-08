10 платьев, которые уже давно вышли из моды, а мы продолжаем по привычке их покупать

Весной и летом можно красоваться в платьях сколько душе угодно. А чтобы образ выглядел круто, не помешает перебрать гардероб и отложить платья неактуальных моделей на дальние полки.

1. Черные платья с полупрозрачными рукавами

Носить черные платье весной - хорошая идея, так утверждают стилисты. Только если речь не идет о моделях с полупрозрачными рукавами, которые были популярны в районе 2010-х. Сейчас смотрятся гораздо актуальнее минималистичные фасоны из натуральных дышащих материалов, например, хлопка или льна.

2. Платья с вырезами на талии или плечах



Платья с декоративными вырезами на талии были популярны. Но на многих фигурах они сидят неудачно, а вырезы оказываются совсем не там, где нужно. Платья с вырезами на плечах тоже стали неактуальны. Если хочется добавить образу игривости, то вместо таких моделей можно примерить варианты с открытыми плечами или фасоны с асимметричным верхом. Они будут смотреться свежо и стильно.

3. С ассиметричным подолом

Анастасия 4 минуты назад Вот платья с ассиметричным подолом смотрятся просто шикарно, не надо тут звиздеть. И при ходьбе в динамике играют так, как никогда не будет играть платье с ровным подолом. Взять хотя бы это. Здесь прекрасно всё, и цвет, и фасон, и подол. - - Ответить

Модели с ассиметричным подолом были популярны долгое время, но сейчас они кажутся устаревшими. Современные модницы предпочитают носить платья с классическим подолом, а если хотят открыть ноги, выбирают фасоны с разрезом.

4. С завышенной талией

Считается, что правильно подобранные платья с завышенной талией подходят женщинам с типом фигуры "яблоко" и могут визуально удлинить ноги. Но зачастую они делают фигуру непропорциональной. К счастью, такие модели не в моде. А вот варианты с более низкой линией талии - то что надо. В комфорте они не уступают, а смотрятся современно и освежают образ.

5. Платья с запахом

Саетлана 16 часов назад Здрасьте....В прошлых выпусках платье с запахом было "огонь"..... - - Ответить

На первый взгляд платья с запахом и платья-рубашки - похожие модели. Но модные эксперты считают, что пора первых прошла. А вот платья рубашки - на пике моды. Об этом мы писали в другой статье. Их можно носить с ремнем, чтобы подчеркнуть талию.

6. В клетку

Эксперты мира моды предлагают отказаться от платьев с клетчатым паттерном. Заменить теряющие актуальность модели можно на варианты в горошек. Хотя они тоже ассоциируются у многих со стилем ретро, такой узор - настоящий хит. Главное, выбирать современные фасоны. Иначе платье может выглядеть так, будто оно из прошлого века. Конечно, если стилизация "под винтаж" не умышлена. Некоторые знаменитости уже показали симпатию к подобной расцветке: актриса Дженнифер Лоуренс появилась в наряде в горошек на церемонии "Оскар".



7. Изящный цветочный узор

Мелкие цветочные узоры неактуальны. Если хочется приодеться в наряд с принтами, можно выбирать изделия с розами или крупными цветами - такой рисунок в тренде. Вообще, цветы на ткани популярны в этом году, и многие дизайнеры создали платья, на которых ботанический рисунок выполнен с размахом.

8. С рюшами

На первый взгляд такие платья добавляют женственности, но чрезмерный декор может выглядеть устаревшим. Чтобы не прогадать, можно уменьшить количество подобных украшений на платьях и использовать рюши как небольшой акцент. Такой подход позволит воплотить в своем наряде тренд на микрорюши и выглядеть уместно в повседневной обстановке.

9. Розовое

Сочный розовый нравится многим модницам за то, что может освежить образ в два счета. Еще недавно одежда такого цвета была популярна. Но сейчас правила игры немного поменялись, и эксперты предлагают отложить розовые вещи на потом. Заменить их можно и на другие яркие варианты. Например, на платья трендового синего цвета, которые также сделают образ эффектным.

10. Платья оверсайз

Объемные платья оверсайз считались крутыми в последние годы. А сейчас в моде их противоположность - струящиеся платья из атласной ткани, не скрывающие, а подчеркивающие фигуру. Зачастую без дополнительного декора. Это могут быть и длинные платья, и мини. Главное, что такие наряды добавляют образу элегантности и не перегружают его.