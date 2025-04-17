Малыш, он же был домашним и с переноской знаком. А если залез в переноску, то впереди приключение. Почувствовал, что приятное.
20+ трогательных рассказов о котиках, которых забрали домой, а они в ответ похитили наши сердца
Котики проникают в дома и сердца самыми разными способами: кого-то подобрали прямо с улицы, кто-то завоевал любовь в приюте, а кто-то просто возник из ниоткуда, мягко ступая бархатными лапками прямо в душу. Перед вами несколько таких историй — трогательных, удивительных и невероятно теплых. Почитайте их, улыбнитесь и вспомните о своем личном пушистом чуде. А если его пока нет рядом, возможно, именно сегодня вы встретите взгляд, которому невозможно сказать «нет».
- Это случилось, когда я только начала учиться на ветеринара. Во время одной из обычных операций по стерилизации мой старший коллега обнаружил у кошки опухоль во рту. Удалили, отправили на анализ. Диагноз оказался страшным. Прогноз — кошечке осталось месяца три. Люди, которые собирались забрать кошку, отказались от нее. У меня никогда не было своих котов, но я решила взять пушистую, чтобы сделать ее последние месяцы лучшими в жизни. Мы сразу подружились. Уже в первую ночь и каждую ночь после она спала на моей подушке. Прошло несколько месяцев, а признаков болезни не было. Я взяла кису с собой на работу, провели полный осмотр, анализы крови, рентген — все идеально. Ни намека на рецидив, ни следа опухоли. С тех пор прошло семь лет. Она все так же рядом, все так же спит на моей подушке. И она по-прежнему мой лучший друг. © Unknown author / Reddit
- Знакомую соседи попросили поливать цветы, пока они на курорте. Та приходит, а к ней выбегает кошка с выпученными глазами. Еды нет, воды нет. А соседи просто один раз спросили, не видела ли она их кошку, и не особо-то и расстроились, когда узнали, что теперь это ее кошка. © Lurtzsaruman / Pikabu
- Пришли в приют, нас отправили в комнатку, где живут дружелюбные котики. Присели на скамеечку. Один котейка сразу прыгнул к нам на колени и начал мурлыкать. Мы возвращались к нему снова и снова, просто чтобы побыть рядом. А в третий раз он посмотрел на нас, залез в переноску и мяукнул. Как будто говорил: «Чего ждете? Пора оформлять бумаги». © Massive_Cut4276 / Reddit
- Были с женой в гостях, вышли в подъезд, там котенок-подросток белой масти к нам кинулся. Одолжили у хозяев сумку, погрузили в нее кошку и помчали домой через ветклинику. Пока ехали, котенок очень громко и старательно мурлыкал. В клинике нам сказали, что это не котенок уже, а просто миниатюрная кошечка примерно двух с половиной лет от роду. Провели с ней необходимые мероприятия и отпустили домой. Дома у нас уже жил черный кот Марс, поэтому белая кошка, естественно, была названа Венерой. С Марсом они быстро и очень крепко подружились, спали всегда вместе, как Инь и Ян. © NeBilan / Pikabu
- Мы с мужем сидели дома и резались в игрушки. И тут я слышу с улицы какой-то писк. Сначала отмахнулась — подумала, лягушка, мало ли. Но через пару минут вдруг осенило: «Подожди… а вдруг это котенок?!» Мы выскочили на улицу, к деревьям, и в кустах нашли крошку — ей было всего четыре-пять недель. На лапках — следы укусов, на носу — шрам. Не собирались заводить кошку, но... система распределения котов, как известно, не ошибается. Наши собаки приняли ее — как родную. Они стали неразлучны буквально с первого дня. И теперь мы любим ее безоговорочно. © Unknown author / Reddit
Сама была в такой ситуации. Уже десятый год имею маленькую пушистую подружку.
- Мы с парнем пошли в зоомагазин — хотели купить рыбку. Аквариумы стояли вдоль задней стены, а в углу, прямо напротив прохода, оказался небольшой уголок с животными на усыновление от местного приюта. На аквариумах висела табличка: "Карантин. Рыб не продаем". Пока мы ее читали, из одного из отсеков вдруг раздалось громкое мяуканье — к себе привлекала внимание одна кошечка. Когда я подошла, она прижалась к решетке и начала тереться, мурлыкая мне. Потом мы даже успели дойти до машины, когда переглянулись и почти одновременно сказали: «Похоже, нам теперь нужна кошка, да?» Вернулись, оплатили оформление, купили все необходимое — ведь мы вообще-то шли за рыбкой! Сейчас ее зовут Екатерина Великая, хотя в быту она просто Кэт. © jcbsews / Reddit
- Зашел в круглосуточный магазинчик, и прямо у входа меня встретила симпатичная кошка — терлась о лодыжки, не отставала. Я никогда особо не был кошатником, но было подозрительно: поздняя ночь, а тут чистая, ухоженная кошка вьется у магазина. Я спросил у кассира, как она здесь оказалась. Он ответил, что кто-то полчаса назад просто высадил ее на парковке и уехал. Я уточнил, что будет, если я ее заберу. Не хочу, чтобы потом оказалось, что я спер чужую мурлыку. Кассир пожал плечами и сказал: «Бесплатная кошка». © jmillz611 / Reddit
- А я с 2019, кажется, года котиков у подъезда кормлю. И вот в конце марта 21 года я, как обычно, вышел на улицу покормить всех, кто придёт. Пошёл со старшей дочерью. И вот кормим мы их и слышим: "Мяу. Мяу. Мяу". Котеночий писк. Удивился, потому что знаю, что котят у местных кошек не было. Пошёл посмотреть. Нашёл быстро - через подъезд от моего сидит маленькое, грязное, облезшее чудище. Взял её в руки и она вцепилась коготочками в шарф. Принёс к дочери. Пытались найти среди местных кошек мамку, но никто не признал. Пытались накормить, но чудище есть не стало. Дочь смоталась за тёплым молоком, но и его тоже не стала пить. Мы поняли, что она замёрзла и есть не может. Забрали домой погреться. Жена сказала: "Завтра же чтоб отнесли". В общем, 4 года отнести не можем. © UnexpectedGarry / Pikabu
- Наш котей сам к нам пришел. Дочка со школы вернулась, зайти в дом не может - только дверь откроет, так вперед нее ломится маленькое чудо. Долго она пыталась зайти, в итоге его запустили. Сказала, что если где набедокурит, сразу пойдет туда, откуда пришел! Поставили ему лоток, миску. Утром он демонстративно сделал на горшок свои дела и получил разрешение остаться. Причем когда пришел, то было что-то типа: "Какой же хлеб у вас вкусный!" А теперь это морда, на которую лишний раз смотреть нельзя. © user9387460 / Pikabu
- Я недавно потерял своего рыжего котика и был убит горем, я думал, что никогда больше не заведу себе другого кота. Друг собирался взять кошку из приюта и попросил меня пойти с ним, я неохотно согласился. Пока мы стояли там, один рыженький котишка вылез из своей камеры, запутался когтями в моей толстовке и накричал на меня. Пока я пытался отцепить кроху, прибежал его серый братик и начал бить меня по руке, чтобы «защитить» своего брательника. В конце концов, с помощью моего друга и двух волонтеров, мы отцепили кроху, но к тому времени было уже слишком поздно: я влюбился в этих забавных пушистиков и ушел оттуда с двумя переносками под мышками. Рыжего назвал Дин, а серенького - Хэнк. Они торчали в приюте несколько месяцев, потому что были не разлей вода, и никак не удавалось найти кого-то, кто согласился бы взять к себе этих духов хаоса. Но пока я стоял там, застряв, Дин орал, а Хэнк бил меня по руке, но при этом не пользовался когтями, я понял, что они - особенные. © Pyrocantha / Reddit
- Проснулась я утром, а ноги чем-то придавило. Я в доме одна, муж в командировке. Лето, жарко, второй этаж, балкон настежь. Гляжу - кошка не просто спит у меня в ногах, а еще и разлеглась пузом кверху, как у себя дома. Опросила соседей, никто не признался. 13 лет с нами Катька прожила. Эх... Пусть ей на радуге кошачий боженька подсыплет корма. © eternidade / Pikabu
- Довелось мне по работе спасать котенка, который каким-то образом попал внутрь пустотной стены здания. Сообщили, что уже несколько дней слышно мяуканье из стены. Приехали, послушали - хм, стена-таки мяукает. Выломали кусок и аккуратненько извлекли напуганного котенка. Голодный, замученный, весь в мусоре, месячный котенок отправился со мной домой. Отмыл его, отогрел и назвал Плюх. Мой кот принял его как брата. © Perevalka / Pikabu
- Решили мы пожениться. Места в ближайших ЗАГСах были заняты, поэтому выбрали один в 140 км - 2,5 часа в дороге. Приехали, а паспорта моего нет! Заходим в ЗАГС, сообщаем неприятную весть. Обещаем вернуться через 5 часов. Забираем паспорт, снова едем. Расписались. Едем обратно, теперь уже с женой! Останавливаюсь на середине дороги зайти в лес (санузла в ЗАГСе не было). Отхожу от авто и вижу картину: кошка крадется за мышью. Прыгает, промахивается, в глазах отчаяние. Подходит ко мне, жалобно мяукает. Худая, дрожит. Не смог я ее оставить. Приношу ее жене. Кошка осваивается моментально, прыгает на колени, начинает мурлыкать. Впереди медовый месяц, оставить кошку не с кем, договариваемся отвезти в платный приют. Смотрю на жену, и по ее глазам понимаю, что приюта не будет. Назвали мы ее Дусей. Через несколько дней мы на авто поехали в путешествие. И Дуся с нами! © Ottertrips / Pikabu
- Я на работе. Звонок от жены, чуть не плачет: "Тут в подъезде кошка. Соседи сказали, что живет уже неделю. Давай возьмем". "Давай". Через неделю: "Я была у подруги, у нее кот на передержке, кочует по людям, а насовсем никто брать не хочет. Мне его так жалко, он такой понурый сидит, как будто понимает, что никому не нужен". Нужен. Нужны. 4 года с нами. © Unknown author / Pikabu
Ребятки, вы молодцы! Дай вам Бог десять раз по четыре и это только с котами😁
- Я разговаривала с приятельницей на улице, а котенок возник возле наших ног, как с неба свалился. Страшненький, сопливый, с больными глазами. Рядом бегал мой пес Беляш, который тут же кинулся на пришельца с лаем. Кот не пустился наутек, а прижался к моим ногам с обреченным видом. Я ругнулась на Беляша и, распрощавшись с приятельницей, пошла домой. Котенок потрусил за мной. Мои выстраданные обещания не заводить больше никогда никаких котов пошли, как говорится, псу под хвост... Вылечили его, с Беляшом дружит, дома не пакостит. Вот только наесться никак не может. © staloweselo / Pikabu
- На заднем дворе нашего дома соседская мамаша-кошка перепрыгивала забор, таская свое потомство по всей округе, выронила одного котенка и почему-то решила не возвращаться за ним. Пацан был обнаружен по жуткому ору — я тогда сильно удивилась, что котята могут так орать. Выкормила его из шприца, и теперь он горячо любим. Историю про кошку и ее потомство узнали почти через год от соседей, потому что у них во дворе обнаружился очень похожий кот — как выяснилось, брат нашего. © nykaktebe / Pikabu
- Ко мне пришла подруга и говорит: «У тебя в подъезде кто-то мяукает жалобно». Я вышла, пошла на звук и обнаружила маленького котенка. Занесла домой, показала коту, ему видимо, тоже стало его жалко — начал обнюхивать, вылизывать, ни на шаг не отходит. Отправила фотку мужу, пишу: «Видимо, у нас кошка». Он, счастливый, летит домой. Отнесли к ветеринару, вылечили. Теперь красавица! © Stosha*** / Pikabu
Добрые люди, два Бога за нами наблюдают. Нам воздастся. Я из этого числа.
- Качались с девушкой на качелях, и какой-то кот подошел и уселся к ней на колени. Я ему сказал: «Если пойдешь со мной до дома (метров 700 по дворам), то будешь с нами жить». И он пошел. Уже лет 10 со мной: не агрессивный, интеллигентный, мышей ловит, гладить дает себя редко, ест в меру. А позже он сам приютил котенка: показал рыжей мелочи, как стучать в окно, чтобы его впустили. Так и живут. © user8667804 / Pikabu
- А мы нашу Кошку отжали. Я и муж тогда жили в коммуналке, вместе с соседом. До нас в нашей комнате жила девушка. Она завела кошку, а потом уехала на родину и попросила соседа за ней следить. И никто ничего про эту девушку не слышал года два. А мы уже так к Кошке привыкли, что когда хозяйка вернулась, муж ей популярно объяснил, почему это больше не ее кошка. Ну как такую бросить? Не могу понять. Я никогда не знала ее котенком, но вроде бы ей было 2 года, когда мы встретились. Значит, сейчас ей 11. © Olga M / ADME
- Я случайно заказала котенка у деревенского кота! Прогуливалась с ребенком, и к нам привязался котяра. Бежал впереди коляски с дальнего конца села до нашего двора. Я была не против такой компании, даже сфоткала его. А через 8 месяцев после моей прогулки к нам пришел больной котенок. Утро, 0 градусов, дождь. Муж открывает гараж, а на улице, весь мокрый, сидит он. Пустили в гараж, покормили. Наши кошки фыркали на него, а он мурлыкал из последних сил и не собирался уходить. Муж колол ему антибиотики, котенок пошел на поправку. Хотели отдать его, но со временем так прикипели, что не захотели разлучаться. Когда ты своими руками вытаскиваешь с того света животинку, делаешь уколы в тощие лапки, уже не хочется его отдавать. Из гадкого утенка он преобразился в прекрасного сибирского кота! И как-то при чистке памяти в телефоне я нашла фото с тем деревенским котом, который проводил меня до дома. Уши, лапы, хвост, цвет шерсти — да это же батя нашего Барсика! Выходит, я в тот день заказала у него котенка с доставкой до двери! © injango / Pikabu
- Когда мы съехались с тогда еще будущим мужем, то задумались о коте. У меня было только одно условие: не покупать! Сначала муж забрал британца у дамочки, которая хотела заниматься разведением, но бизнес не пошел. Так у нас появился Тимоша. Мы решили, что ему скучно одному. Я мониторила приюты в поисках котенка-подростка и увидела ее - очень грустную, толстенькую, старенькую и никому не нужную. Решила - пусть доживет в тепле и уюте старушка. Моя любовь, моя Бобоня. А как-то мы поехали в путешествие. Выхожу из машины и тут, дожираемый блохами - котенок. Как вы поняли, он поехал с нами. А потом я как-то вышла в магазин, а там еще кот. Забрали. И пришла зима, и из-под машины на меня смотрят два глаза. Вздохнула я, и тоже взяла. Теперь он самый наглый из всех наглых. А один раз выхожу из дома, а там кошечка - просто скелетик. Спустя год так и не подросла. Так и зовем ее Маленькая. Муж смеется, что меня опасно из дома выпускать. Всем добра и кота! © evgenyapik / Pikabu
- 4 апреля, около 2 часов ночи меня выбрали. Мы сидели в машине и болтали, как вдруг снаружи раздалось "мяу". Мы решили посмотреть, кто это. Открыли дверь и в салон подобралось нечто черное как ночь. Запрыгнуло на колени, свернулось и замурчало. Кот был весь в ранах, а на шее след от тугого ошейника. Был привезен домой, помыт, накормлен и согрет. Сразу определил любимое место - на кровати. Оказался очень нежным и ласковым, любит играть и тыгыдыкать. Лучшая игрушка, конечно же, пакет. Любит "помогать" мне за компом. Так и живем. © Catzi11a / Pikabu
Моя знакомая чУдный человек. Был один кот, потом еще девять. Вот похожая история. Всех лечит, проводит кастрации, приводит в товарный вид и пытается пристроить. Не всегда удается. Остаются у нее. Сейчас возможно и больше хвостов. Светлая душа. Кстати, есть сын. Правда 20+
- В нашей семье 9 лет назад появился кот. Муж остановился у почтовых ящиков в подъезде, а он вылез откуда-то из-под трубы и забрался на ботинок мужа. Так они домой вместе и пришли. © user7253353 / Pikabu
- Год назад какой-то нехороший человек подбросил в подвал соседнего дома двухмесячного котенка с травмированной лапой. Мне пришлось ловить его 2 дня. Поймала только потому, что этот зверь запутался своими когтями и зубами в моей руке. Через 1,5 месяца дорогостоящих походов в ветеринарку у меня трехлапая кошка. Как оказалось, это ей вообще не мешает: бегает, как заведенная, ловит мышей и прыгает по шкафам, как сайгак. По цене она, конечно, вышла дороже многих породистых. © yorononeko / Pikabu
- Я свое чудище нашла 31 декабря, находясь в командировке в 500 км от дома. Писк услышала, смотрю - сидит, дрожит. Забрала, думала, может, объявление кто-то напишет о потеряшке, но ничего не было. В итоге он уехал со мной домой. © flecksaqq / Pikabu
Выхоженные самые дорогие. В плане родства. Пройдя весь путь восстановления, прикипаешь всем телом и душой. Зато сколько положительных эмоций от проделанной работы.
- Женщина продавала котят в переходе метро. Пока жена меня дождалась, котят всех разобрали. А женщина говорит: "У меня дома еще один есть, тут рядом!" Вынесла: "Вот вам девочка". Мы ее за пазуху - и домой. Дома расстегиваю джинсовку, а эта мелочь в кармане устроилась, такая няшная. А потом выросла и оказалась котом Мироном. Он хороший! © Manitas / Pikabu
- В моем городе очень много бездомных собак, а кошки встречаются редко. Я решила, что очень хочу кошку, но нигде не могла ни одной отыскать. Уже отчаялась, начала жаловаться в соцсетях, даже грозилась украсть кошку моего друга! И тут выхожу из дома по делам, а на моем крыльце сидит кошечка и требует еды! Ну все, попалась, красотка! Накормила и отнесла к ветеринару. Считаю ее подарком судьбы. Irina Fomenko / ADME
- Первую кошку, британку, мы называем королевой английской. Манерная, воспитанная. Затяжек на одежде не оставляет, на стол не запрыгивает, еду не клянчит, никогда и никого не поцарапала и не укусила. Но терпеть не может, когда ее берут на руки! А второй кот - тощий подобранец. Пожалели его, взяли, а у него лишай! Живописать, как я драила весь дом хлоркой, стирала и утюжила нескончаемые покрывала, лечила себя и дочь, не стану. Кошак жил в изоляции, на закрытой веранде с обогревателем. Моталась к нему каждый день из города, 100 км туда и обратно. Обработка, таблетки. И вот радостная новость - здоров! И оказался он образцовым котом из книжки. Он тот, кто лежит у хозяйки на коленях, вместе с ней смотрит в окно и встречает ее у дверей. Мебель не дерет, когти и зубы не выпускает, все «замечания» понимает. Погладить? Он рад! Часами может лежать на коленях. Ожившая мечта! Думаю, может, это такая кошачья благодарность? За то, что не прошли мимо, не выкинули, не проявили безразличие, вылечили и взяли к себе. © Ellia.m / Pikabu
- У нас уже была одна кошка, но жена начала показывать фотки с рыжими котятами, мол, классные какие. Я говорил, что хватит и одной. В итоге очередной вскрик: "Посмотри, какая кошечка, давай возьмем! " Эх... поехали. Приезжаем в частный дом, выбегает девочка и выносит мелкий комок рыжей шерсти. Отдавали бесплатно, но я не привык жить в мире, где что-то бесплатно. Поэтому достал сотку из кармана и вручил девочке. И тут выбегает бабушка со словами: "Подождите, я вам дам парного молока с собой! Котенок его любит, он под коровой родился". Дала нам банку. А я думаю: "Такое ощущение, что готовы хату отдать, лишь бы забрали котенка". Как в воду глядел. Выросло чудо наглое и волосатое. Короче, так себе я сотку инвестировал. Но теперь это тоже член семьи, что ж... © Roman S / ADME
- Я переезжала от родителей и решила, что мне нужна кошка. Ходила на выставки, смотрела британцев. И тут папа говорит: "У моего друга есть черная кошка. Давай принесу, посмотришь". Принес, и я влюбилась в нее! Папа говорит: "Ну что, надо вернуть ее другу". Я в слезы! Сидела с ней в туалете и не пускала никого. В итоге друг согласился отдать кошку. Так у меня появилась Муха. © Olesia Ch / ADME
- Запало мне в душу фото из сети - серый и рыжий полосатые котики в обнимку. Но моя старушка-британка строго взглянула на меня, мол, только попробуй. Я и не перечила. А через месяц после того, как ее не стало, подруга прислала фото: "Ань, нашла на улице рыжика. Кажется, твой клиент". Так у нас появился Блинчик. А чуть спустя приключилась еще одна история. Другая подруга рассказывает: "Выходим из супермаркета, у входа инкассаторская машина. Вижу, под нее котенок забегает! А инкассаторы уже отъезжают! Я бросаюсь им наперерез, руки растопырила: "Стой! Не пущу!" А они и послушались. Вместе поймали малыша". Заехала я из любопытства глянуть на "грабителя" инкассаторских машин, и он таки кое-что украл. Мое сердечко! Забрали его домой, назвали Бубликом. И тут-то мне то фото из сети и вспомнилось. Теперь я могу хоть 100 таких сделать! © Анна Н / ADME
- Мне было 14, когда у нас в семье появилась Матильда Иванна. Родители животных не хотели, но в продуктовом магазине на первом этаже начали травить мышей, те полезли вверх и добрались до нашей квартиры. Есть мышки — нужна кошка. Так и появилась Муська. Худая, дохлая, я ее на руки-то боялась брать. Мыши разбежались, Муську откормили, вылечили и оставили. Кошечки не стало 4 года назад, а ее шерсть я до сих пор нахожу то тут, то там. Вспоминаю свою мурлыку и немножечко грущу. © Elizaveta A / ADME
- Котей у меня появился почти случайно. Лет в 18 я бродила по городу, ноги понесли мимо Птичьего рынка. Я никого не собиралась брать, дома и так кошка с собакой, живу с родителями... И тут на меня буквально напрыгивает бабка: «Возьми котенка!» В руках у нее переноска, набитая котятами. Она вытаскивает мне самого мелкого, неказистого и мохнатого. Я решила, что у бабки он не выживет. Взяла его в охапку и домой. Конечно, мне сразу сказали «неси, где взяла», но спустя сутки рыданий разрешили оставить. Выжил и вырос вот в такого. © Iuliia O / ADME
- Шурика мы купили на Птичьем рынке в 2008 году. Ехали с первым мужем покупать автостраховку. Он говорит: «О, рынок. Так хочу сиамских котов посмотреть! Они злые, неистовые, давай возьмем такого зверя!» Короче, профукали мы деньги на страховку — взяли этого кабыздоха мелкого. И оказалось, что это не сиамский, а тайский кот, и не злой, а самый добрый на свете. А кошка Кошка была подростком, когда пришла к нам жить. Несколько дней она отиралась у подъезда — ко всем подходила гладиться, мурчала. И вот мы идем как-то из супермаркета с сумками, а она сидит. Я мужу (уже второму, мужья меняются, любовь к кошкам — нет) говорю: «Трехцветная кошка приносит удачу, надо брать». А кошке говорю: «Госпожа кошочка, у меня руки заняты, не будете ли вы так добры проследовать в подъезд, войти в лифт, а потом в квартиру?» Она так и сделала — зашла и легла на диван. Живет уже 8 лет. Кошка Мразота тоже сама пришла. Я услышала ее крик о помощи, подхватила ее и пошла по соседям — вдруг чья-то? Оказалось, ничья. И я понимаю, почему ее не искали — мерзкий характер, проблемы с туалетом. Но живет уже 2 года, что поделать. © Ekaterina K / ADME
- Дома завелись мыши. Мы договорились с мамой, что на время принесем кошку Муську от бабушки. И вот приходит мама вечером с работы с подозрительно шевелящейся сумкой. Я радостно хочу крикнуть «Муська» и уже открыла рот, но из сумки вылезло другое: взрослый черно-белый кот со смешной черной кляксой на морде. Прибился к маме на работе, она и забрала. Вместо «Муська» у меня тогда вырвалось «Мурзик». Так и назвали. Лучший кот на свете был, мой на 150%. Вместе спали, ели, гуляли. Давно уже его нет, но лучше животинки не было больше. © Elena K / ADME
- А это моя маленькость. На заброшенной даче осенью нашел по писку. © alenden / Pikabu
Хорошего коня и под рогожкой видно😆. Вырастит диво дивное. Серьезно, так бывает. Проверенл😀
- На работе кошка родила котят. Забрали одного. А дома жил бульдог. Котенок не подпускал его к себе. Но у малышей батарейка садится быстро, спустя полчаса малыш устал, собака добралась до него и вылизала с ног до головы, и уснула, свернувшись вокруг него. Больше битв не было, котенок принял свою приемную мамку. А у нее даже молоко потом появилось. Так что у меня был кот, вскормленный на бульдожьем молоке. © chiffa / Pikabu
- Как-то летом, на даче, с парнем устроились на диванчике во дворе — ночь теплая, звездная. Вдруг — визг тормозов за забором. Машина резко остановилась и сразу уехала. А в следующий момент на забор запрыгнула маленькая серенькая кошечка. Она мяукала как сумасшедшая - ее шерсть спуталась, глазищи вытаращены, а из носа текло. Сначала мы подумали, что она попала под машину, но с ней все было в порядке. Кто-то просто выбросил ее на дорогу. Отвезли ее к вету и выяснили, что она немного простужена и о ней просто плохо заботились. К счастью, она нашла нужных людей. Нас.
А вот и еще несколько статей про то, как люди нашли свое пушистое счастье:
Комментарии
У меня есть воспоминание. В далёком детстве шли с мамой с рынка и услышали пищание в траве. Совсем кроха оказался, даже глаза не открыты. Взяли домой, кормили из пипетки. Остался жить у нас. После его спасения мама написала сказку про этого кота) в школе её даже зачитывали)
Дай вам Бог добра, здоровья и душевных сил. Такие люди как вы учите мир милосердию. Прочитала подборку с удовольствием. Нас много.