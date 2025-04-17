20+ трогательных рассказов о котиках, которых забрали домой, а они в ответ похитили наши сердца

Котики проникают в дома и сердца самыми разными способами: кого-то подобрали прямо с улицы, кто-то завоевал любовь в приюте, а кто-то просто возник из ниоткуда, мягко ступая бархатными лапками прямо в душу. Перед вами несколько таких историй — трогательных, удивительных и невероятно теплых. Почитайте их, улыбнитесь и вспомните о своем личном пушистом чуде. А если его пока нет рядом, возможно, именно сегодня вы встретите взгляд, которому невозможно сказать «нет».