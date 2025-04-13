29 очаровательных питомцев из приюта, покоряющих сердца с первого взгляда

У бездомных животных нет выбора: они зависят от удачи и человеческой доброты. Приюты становятся для них спасательным кругом — местом, где можно перевести дух, а после... Обрести то, о чём мечтает каждый пёс или кот: свой дом и сердце, которое бьётся в такт с их преданностью.

«Персиваль из нашего приюта смотрит на вас, как истинный король»

«В нашем приюте родился котенок с таким редким окрасом, что ветеринары дважды проверяли его пол. Обычно черепаховый окрас бывает только у кошек и этот паренек всех нас удивил»

«Это Милли из нашего приюта. Она — борец»

«Когда я взяла домой этого котенка, он был таким тощим, что я боялaсь его гладить. Теперь он перерос других моих кошек и отлично с ними ладит»

«Местный приют запустил программу, согласно которой можно взять собаку на один день. Мы с Молли прекрасно провели время, гуляя по парку»

«Работаю в приюте и взяла домой кошку на одну ночь. А рано утром я аж обалдела, потому что за ночь эта красотка умудрилась родить 5 здоровых малышей прямо в моей постели»



«Интересно, а девочки из приюта все еще думают обо мне?»

«Год назад мы забрали собаку по кличке Гусенок из приюта. В тот день она очень устала, но старалась не заснуть в машине»

«Я фотограф-волонтер в приюте для животных. Черных собак часто берут в последнюю очередь, поэтому я стараюсь сделать так, чтобы у каждой из них была крутая фотка»

«Маугли явно недоволен своим новым жильем»

«Я пришла в приют и сказала: „Покажите мне самого старого кота, который у вас есть“. Ему 14 лет, его зовут Пикассо»

«Портер дурачится на нашем первом совместном фото, которое мы сделали в день, когда я забрал его из приюта»

«В объявлении, на которое мы откликнулись, говорилось только об одной собаке. Но потом оказалось, что у нее есть сын и их отдают вместе. Мы не могли поступить иначе»

«Когда увидели фото этой грустной 10-летней собаки, мы решились на безумный поступок. Проехали 24 часа, и это только в одну сторону, чтобы забрать ее из приюта»

«4 недели назад забрала себе 12-летнюю Милли. Мы гуляем час утром и час вечером, и обе счастливы!»

«Я работаю волонтером в приюте. Долгие годы я сдерживала себя, чтобы не взять кого-то себе домой. Но эта девочка заставила меня передумать»

«Даже спустя два дня после того, как я забрала ее из приюта, она не перестает обнимать меня»

«Проехала 2 часа в одну сторону, а потом еще плыла на пароме. И все для того, чтобы забрать этого малыша из приюта»

«Это Оби-Ван Кеноби. У него была жесть с лапой, мы его вылечили. Он любит целовать всех в кончик носа»

«Сегодня встретил этого приятеля в приюте. Мгновенно решил, что возьму его»

«Он больше двух лет провел в приюте, а сегодня его наконец-то забрали»

«Вот такое „до“ и „после“, а прошло всего два месяца. Я и не замечала, какого прогресса добился мой бывший бродяга, пока не сравнила эти фото. Разница всего два месяца»

«Вы только посмотрите — он стал совсем другим, когда обрел хозяина!» © ForceSuper5719 / Reddit

«Мадам из нашего приюта совсем не умеет скрывать эмоции. Мы точно знаем, что она думает о нас»

«Колин, наша новая рыжулька, наслаждается отдыхом. Такая солнечная девочка!»

«Угадайте, кто есть кто? Наша тройня — как три капли воды. Встречайте: Макарончик, Спагеттик и Пьеро!»

«Этим летом Рун вышел из кустов возле нашего дома и просто преобразился!»

«Нашла котенка на улице. Думала, пристрою его»

«Но оказалось, что очень сложно отдать кому-то котенка, если ты неделю выхаживала его изо всех сил...»

«От испуганного дикого котенка до настоящей любительницы объятий!»

Тайна за дверью: история одной неожиданной встречи