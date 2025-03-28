17 котиков, которые знают себе цену

Мне кажется, у моего кота есть тайна, каждую весну он от меня уходит… Год назад выпрыгнул с шестого этажа с балкона, спустя неделю вернулся домой. В эту весну он опять выпрыгнул с шестого этажа и уже через 10 дней вернулся, а самое интересное, что он необычным способом вернулся. Иду я к лифту, а из лифта мой Барсик к двери нашей квартиры идёт, один. Вот как? Как он на лифте один до 6-го этажа доехал? Подозреваю, что он человек. © Подслушано / Ideer