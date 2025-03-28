17 котиков, которые знают себе цену
Коты — это не просто пушистые комочки, которые греются на солнце и мурлычут на коленях. Некоторые из них обладают настолько ярким характером, что сомнений не остается: перед вами не просто животное, а настоящая личность с собственным мнением, привычками и даже чувством юмора. Мы собрали 17 удивительных историй о котиках, которые уверены: они не просто «какая-то животинка», а уникальные создания, достойные восхищения. Готовы познакомиться с этими харизматичными персонажами? Тогда поехали!
Пойду спать туда, куда захочу!
Билли, Вилли, Дилли
Самое яркое новогоднее воспоминание из детства: мне семь лет, просыпаюсь утром первого января, и мама первым делом подводит меня не к елке с подарками, а к картонному домику нашей кошки. А там вместе с Маней еще три новорожденных котенка! Как мне рассказала мама, этой нашей мадам приспичило котиться прямо под бой курантов. В тот раз никакие подарки не показались мне такими интересными, как эти три малявки. Котят по моей просьбе не отдали, с моей же подсказки их назвали Билли, Вилли и Дилли. © Подслушано / Ideer
Когда спалили на месте преступления...
Кошка себя не на помойке нашла, чтобы за мышами бегать
На даче завелись мыши. Обидно стало, что я сам их ловлю, а не кошка. Поймал одну в коробку и решил с ее помощью научить кошку охотиться. Кинул обеих в ванную, закрыл двери, оставил на пару минут и дал животному инстинкту сделать свое дело. Открыл двери и обомлел: эти две сидят и моются. Кошка на унитазе вылизывается, а мышь — в ванной и тоже умывается. © Не все поймут / VK
«Отец работает судмедэкспертом. Во время очередного выезда ненадолго отошел от своего чемоданчика. Вернулся, а там уже это чудо обосновалось»
Кошка решила, что черепахе не нужно все это тепло
«Я раскладываю вещи на стульях, чтобы она не сидела на них и не разбрасывала свою шерсть повсюду»
Как же он доехал до 6-го этажа?
Мне кажется, у моего кота есть тайна, каждую весну он от меня уходит… Год назад выпрыгнул с шестого этажа с балкона, спустя неделю вернулся домой. В эту весну он опять выпрыгнул с шестого этажа и уже через 10 дней вернулся, а самое интересное, что он необычным способом вернулся. Иду я к лифту, а из лифта мой Барсик к двери нашей квартиры идёт, один. Вот как? Как он на лифте один до 6-го этажа доехал? Подозреваю, что он человек. © Подслушано / Ideer
«Всю душу вложил в этот кошачий дворец. Но зачем ей это богатство, когда есть эта малюсенькая коробочка»
Это что, без меня за стол садиться собирались?
Отныне это мое!
Заманчивая мусоровозка
Моего кота очаровывает мусоровозка. Никакая другая машина или что-то ещё подобное, издающее громкие звуки, не колышет этого лежебоку — будь то пролетающие над домом самолёты или газующие лихачи под окнами. Но каждый день ровно в час ночи кот подрывается с места, где он спал, и бежит на подоконник — смотреть, как огромная клешня переворачивает с громким лязгом железные баки. Когда всё заканчивается, кот снова уходит спать, как ни в чем не бывало. Интересно, что происходит у него в голове? О чем он думает? Почему именно мусоровозка… © Подслушано / Ideer
«Захожу в папин кабинет, а тут Коко уже облюбовала себе место. Что ж, теперь она тут за главного»
Любимое занятие
Моей кошке 10 лет. Eсли я наливаю в ванну воды, она начинает сходить с ума: встает на задние лапы, смотрит на воду, нюхает воздух и при этом беспокойно так мяукает… А когда я уже залегла, то запрыгивает на бортик и давай ходить туда-сюда. Я обычно ладошкой похлопаю по поверхности воды, дескать давай ко мне, иди, тогда она ложится на бортик, свешивает в воду переднюю и заднюю лапы, хвост, и тогда уже успокаивается. Так и лежим обе, нежимся.
«Так вот как мои полотенца для посуды оказываются на полу»
А, ой!
А кто сказал, что это твое место?
Если вам понравилось, у нас есть еще много интересного о животных — обязательно посмотрите!