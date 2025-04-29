15 женщин, которые решили наплевать на стереотипы и выглядеть шикарно

Цифры в паспорте, особенности фигуры, рост — это то, что зачастую влияет на выбор одежды. А все из-за людей, которые не прочь обсудить за спиной или высказать свое «фи» в лицо. То на их взгляд юбка слишком короткая, то платье слишком облегающее, то цвета нарядов не подходят под возраст. Но героини нашей подборки наплевали на чужие обсуждения, поэтому покупают и носят то, что нравится им, а не критиканам.

«Еще 4 года назад я бы не надела подобный наряд. А теперь я чувствую себя свободной и наслаждаюсь»

«Мне очень нравится это фото. Но, боюсь, им я могу поделиться только тут»

Ты выглядишь потрясающе, размести это фото везде, потому что ты прекрасная богиня. Людям повезет увидеть тебя даже мельком! © project_dakota / Reddit

«Несколько дней назад я вернулась из круиза. Там я была в этом платье и чувствовала себя принцессой»

«Уже поздно такое носить? Мне 40 с хвостиком»

"Два года назад мне подарили это платье. Наконец-то я осмелилась его надеть"

© Hoebagsupreme / Reddit Плодожорка 19 часов назад А что в нём такого вызывающего, что два года надо было собираться с духом? Сумка по цвету идеально дополняет цвет платья, кстати. - - Ответить

«Мне почти 36. Это платье слишком молодежное и откровенное?»

«Пришла так на свидание, а принц не появился»

Я бы обязательно пришел. © mrazing2021 / Reddit

«Мне 35. Можно ли мне носить кроп-топ?»

Ну, моя бабушка сказала бы, что жизнь слишком коротка, чтобы запрещать себе что-то. © Jurellai / Reddit

«Это платье немного выходит за рамки моего комфорта, но мне нравится. Ищу теперь, где купить подобные»

«Хвастаюсь топом, который сшила сама. В магазинах просто нет топов для женщин с большими размерами — пришлось взять дело в свои руки!»

«Этот будто немного слишком. Но мне нравится»

«Я взрослая женщина, мама. Это не слишком?»

Ты — взрослый человек и имеешь право решать, как тебе одеваться. Носи то, в чем ты чувствуешь себя комфортно. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок выбирал одежду, основываясь на мнении толпы. Ты выглядишь великолепно, и совсем не похоже, что пытаешься молодиться. Просто будь собой. © Onleki / Reddit

«Кто-то сказал, что я будто в бабушкины шторы одета. И ладно, считаю это успехом»

«Что сказать? Да, я люблю черный цвет и ношу только его»

«Я купила это платье, потому что оно мне очень понравилось. Пока не знаю, куда буду его носить, но мои домашние его тоже оценили»