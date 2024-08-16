А еще кого у этой бабы Алисой зовут, может, козу ее двоюродную? Вот же тронутые люди, хоспаде!
17 историй о том, как по-разному люди относятся к животным. Некоторых умом вообще не понять
Определяете ли вы характер незнакомого человека по его отношению к животным? Многие люди так и делают. Мы не знаем, правильный ли это подход, ведь ситуации бывают разные. Однако порой кажется, что некая связь все-таки есть.
- Бесит соседка, подкармливающая всех животных у дома. У нас целая стая кошек, которые разжирели и спокойно смотрят на мимо проходящих толстых крыс. А еще вечером, когда выходишь гулять с собакой, можно с большой вероятностью получить в голову пельменем, куском колбасы или целой рыбиной, потому что соседка кидает еду из окна. А машины нашего небольшого округа имеют цвет голубиного помета. Я люблю животных, но это перебор! © Подслушано / Ideer
- Я переехала в другую страну учиться и осталась. Вышла замуж, потом перевезла своего кота к нам. Но моя свекровь не любительница зверушек, особенно кошек. Животинка никак не дает ей покоя. Сначала свекровь говорила, что не переступит порог дома, в котором есть животное. Потом пыталась убедить мужа, что содержать кошек дорого. А еще позвонила моей маме и наговорила какой-то чуши про то, что животные приносят в дом негативную энергию. Похоже, эта женщина просто так не сдастся. © Quiet_Object_2727 / Reddit
- Выставила объявление, мол, ищу 1-комнатную квартиру, буду жить со своей шиншиллой Алиской. Предлагали всякий шлак, а одна тетка в комментариях отличилась: «В смысле с шиншиллой Алиской?!» Я сначала не поняла. Но та объяснила суть наезда, и я аж дар речи потеряла. Дамочка написала гневным капслоком: «У МЕНЯ ДОЧЬ АЛИСОЙ ЗОВУТ!» Я сначала не поняла, в чем прикол. А она продолжила: «Как вы вообще посмели дать твари какой-то человеческое имя? Еще и такое же, как у моей дочери?!»
- Жена и дети купили собаку, и я невероятно зол. Только первый день, а уже никто не хочет гулять с щенком. Я вообще был против, ведь так много мороки с животными. Вообще подумываю уйти куда-нибудь на пару дней. © sleepybot0524 / Reddit
- У меня была одинокая тетя, я помогала ей с продуктами и уборкой. Она написала на меня завещание. Когда тетя умерла, я сразу въехала к ней. Она была кошатницей, осталось 5 кошек. Парень переехал из нашей съемной квартиры спустя какое-то время. И сразу начались нападки на кошек. Он категорически против животных в доме. Потребовал их раздать. Я выставила объявление, да только кому нужны взрослые беспородные кошки? Парень стал требовать их просто выкинуть. На улицу. Домашних кошек. Я все понимаю, но я не могу предать память тети, она души в них не чаяла. Парня выгнала, потому что он бы их сам вывез куда-нибудь. Тут дело даже не в приоритетах — я не смогла бы жить с таким жестоким человеком. © Подслушано / Ideer
Повезло девушке: кошки проявили гниль, которую её бывший мог бы ещё долго скрывать.
- У меня два кота, которых я люблю всем сердцем и душой. Завела их, когда съехала от родителей, в 18 лет. У одного из котов были проблемы с мочевым пузырем. В ветеринарной клинике его вылечили, но сказали всегда быть начеку, потому что ситуация может повториться. Именно это и произошло недавно, но мы с мужем успели вовремя отвезти кота лечиться. Рассказала эту историю свекрови, она сама заводчица. Так та на полном серьезе выдала: «Не проще ли его усыпить? Ведь эта болезнь на всю жизнь. А здоровых котов пруд пруди, могу своего какого-нибудь отдать». Я начала возражать, но та лишь закатила глаза. К счастью, муж и даже его сестры были на моей стороне. Я понимаю, что некоторые люди не привязываются к животным, но для меня мои коты — члены семьи. Наверное, больше ничего подобного не буду ей рассказывать. © twilipig / Reddit
- Рассталась с парнем. Ситуация абсурдная. Недавно любимая собачка моей мамы ушла на радугу. Мама была очень расстроена, плакала. Мы все любили Соню, она прожила с нами 7 лет. Сначала парень сочувствовал и мне и маме. А потом ошарашил тем, что принес новую собаку. Взрослую чихуахуа с бантиком. Мы подарок не оценили, а парень возмущенно спросил: «Что не так? Она же точно такая же, как та». В общем, нет у меня больше парня. © Карамель / VK
- Ходила в магазин вечером, взяла с собой собаку. Дошли, я привязала ее к решетке и ушла. Пока была в магазине, начался ливень, поэтому я постаралась побыстрее закончить дела. Оплатила покупки, бегу к собаке и вижу, что рядом с ней стоит девушка и держит над ней зонт. Она улыбнулась мне, спросила, нужно ли нас проводить до дома под зонтом. Я сказала, что у меня свой, поблагодарила ее. Вспоминаю этот случай и почему-то хочется плакать. Сама не знаю, почему. © Палата № 6 / VK
Печально, когда люди не привязываются к животным и не испытывают к ним эмпатии, выбирают себе профессию с ними связанную
- Моя подруга разводит собак породы мальтипу. Продает щенков довольно дорого. Недавно она прознала, что я хочу завести собаку, и стала предлагать мне отдать щенка «по акции», с большой скидкой. Я ответила, что возьму щенка из приюта. Подруга криво улыбнулась и спросила: «Зачем тебе эта тварь?» В итоге я решила, что перестану общаться с этой девушкой, она потерянный человек. Взяла щенка из приюта, а на сэкономленные деньги купила своему хвостику все необходимое и сделала прививки. И я уверена, что поступила правильно! © Карамель / VK
- Моя будущая свекровь ненавидит кошек. Она все время говорит, что у ее сына аллергия на них, хотя у жениха не было никакой реакции на кошку моей мамы. Но дама с упорством утверждает, что аллергия такая сильная, что ее бедный маленький 37-летний сыночка может помереть. Кстати, тест на аллергию ему никогда не делали. Будущая свекровь приписывает кошкам все отрицательные черты, говорит, что те неоправданно жестоки, потому что охотятся. А у меня такое ощущение, что она, зная мою любовь к пушистикам, просто хочет вывести меня из себя. © jealousyeatsmealive / Reddit
- Дядя Толик из нашего поселка очень любит животных, поэтому почти всю пенсию тратит на их корм. Он содержит не только своих домашних питомцев, но и угощает всех соседских и даже бездомных собак. Один раз Толик признался мне, что подкармливает дома еще и крысу, которая вылезает к нему из-под печки. Он заботливо кладет ей сухарики, кусочки сала. На что я воскликнула: «Дядя Толик, ну это перебор! Это антисанитария! Крысы переносят болезни, их надо травить!» Его ответ меня поразил: «Ты что? Нельзя! А вдруг она добрая?!» © Палата № 6 / VK
- Чувствую себя обслугой своей кошки. Где-то месяцев 8 назад эта хитрюга поняла, что если долго и громко орать, то я сделаю все что угодно. Она кричит, чтобы я ее покормила, открыла дверь на балкон, хотя идти туда она не собирается. Теперь мне даже приходится принимать определенную позу для сна, потому что кошке хочется спать на мне. Я смирилась, но иногда немного скучаю по сну на боку. © liljilll / Reddit
- Я беременна, живу с мужем, кошкой и собакой. У меня есть две коллеги, прекрасные женщины... Были. Одна из них спросила, не собираюсь ли я отдать кому-нибудь животных, ведь у меня скоро родится «настоящий ребенок»! Говорю, мол, это члены семьи. Но та прямо выбила почву из под ног и выдала: «Ну тогда побыстрее бы им туда», — намекая на то, чтобы они поскорее отправились на радугу. Сказать, что я была в ужасе, — это ничего не сказать. Вторая оказалась не лучше и стала раздавать советы о том, как мне избавиться от животных. Я не собираюсь предавать своих малышей и отдавать их. Мой человеческий ребенок будет расти в любви, заботе и в окружении братьев наших меньших. © Карамель / VK
- Вышла на днях на прогулку. Пошаталась по району, взяла себе мороженое и села на лавочке в парке. Слушала пение птиц, веселые крики детворы, гул теплого ветра. Вдруг рядом со мной садится девушка с коляской. Я улыбнулась ей, а она мне. Спустя пару минут спрашиваю: «А кто у вас? Мальчик или девочка?» Она тихонько приоткрыла коляску и ответила: «Кошка!» В коляске сладко спала милая рыжая кошка. © Палата № 6 / VK
- Моему псу надо было обновить прививку, а я в это время должен был ехать в командировку. Пришлось оставить животинку у подруги. Договорились, что она сводит пса к ветеринару. В день икс получаю от подруги видео: подруга сидит в больнице и ревет. Я чуть с ума не сошел! А потом оказалось, что она очень чувствительная! Слезу пустила, потому что ей очень жалко стало пса, который не хотел, чтобы его кололи. © Палата № 6 / VK
- А вот я никогда не любил собак. Не хочу гладить чужих животных, разговаривать с ними, меня бесит, когда пес прыгает на меня. А еще я устал от людей, которые считают меня злюкой из-за того, что я прошу держать подальше от меня навязчивых питомцев. © Unknown author / Reddit
- Подруга развелась. Мы поддерживали ее как могли. Но наши усилия разбились в пух и прах после звонка от ее дальней родственницы. Та сразу выдала с наездом: «Ты виновата, это все из-за твоих собак!» Что такого могли сделать две маленькие чихуахуа? Оказалось, что, по мнению родственницы, собаки заменяли подруге и ее бывшему мужу детей, поэтому они не завели настоящих детей, из-за чего и брак распался. А еще, что ни один мужик женщину с собаками не возьмет, ведь она «с прицепом». Большего бреда я в жизни не слышала, но подругу еще потом долго пришлось переубеждать, что мнения какой-то тети Моти не является истиной последней инстанции.
Иногда кажется непонятным, как же можно не любить животных. Ведь порой они такие смекалистые — у нас даже есть целая подборка на эту тему.
Комментарии
Я люблю животных, но бесят те хозяева, которые уверены, что ты обязан любить их так же, как и они, и яростно негодуют, когда ты к ним всем ровно относишься. И не собираешься постоянно о них говорить. И в гости к себе с невоспитанным животными не хочешь пускать.
А превозносится любовь к любви животных - вообще верх эгоизма. Ведь почему их так любят любить: звери ничего взамен не требуют. Так что такая бескорыстность очень радует эгоистов всех размеров.
Ну а то, как звери крутят своими бесхребетными хозяевами - отдельная песТня.
Стою как-то в ветаптеке, вбегает женщина, радостно-взволнованная:"Мне от блох, от глистов, от клещей и корма-МОЙ ВЕРНУЛСЯ!!! "(кота в виду имела🤣🤣🤣)
Враньё, что женщина с собакой никому не нужна! Знаю женщину, которая устроила свою жизнь с тремя детьми и собакой после развода!
Пocлeдняя иcтoрия прo тo, чтo якoбы живoтныe зaмeняют дeтeй, этo прям тa дeгeнeрaткa из гocдуры, чтo трeбoвaлa зaпрeтить рeклaму приютoв для живoтных и aгитaцию приeхaть пocмoтрeть, чтoбы, мoжeт быть, ктo-тo приглянулcя и зaхoтeлocь взять дoмoй, пoтoму чтo, пo мнeнию этoй ущeрбнoй, ecли люди зaвeдут coбaку или кoтa, тo нe зaвeдут дeтeй. Чтo этo рaзныe вeщи coвeршeннo, тупoй бaбцe нeвeдoмo.
A oбщee, кaк мнe кaжeтcя, oднo: любишь ли ты cвoих дeтeй или любишь ли ты cвoeгo питoмцa, нe нaдo думaть, чтo и вce oбязaны. Кaк принимaть выкрутacы твoих чaд, ecли тe нe умeют ceбя вecти пo принципу «нo oн жe рeбёёёёёнoк», тaк и питoмцeв, кoтoрых нe вce хoтят пoлучaть нa кoлeнях или лaпaми нa плeчи.
Мeня личнo люди, кoтoрыe прям нe любят живoтных, oттaлкивaют. Вce рaзныe бeзуcлoвнo, нo у мeня cрaзу включaeтcя – нeт, нe хoчу cближaтьcя c тaким. Нe зaвoдить живoтнoe – пoнимaю. Я caмa бoльшe нe зaвeду, хoтя вcю жизнь были и кoшки, и coбaки. Нo прям нe вынocить кoшeк или coбaк прocтo тaк? Имхo, чтo-тo ecть нeздoрoвoe в этoм.
A ecли бы у мeня пoявилcя мужчинa (был тaкoй у пoдруги), кoтoрый пoтрeбoвaл бы избaвитьcя oт coбaки или кoтa, этo былo бы пocлeднee, чтo oн вooбщe cкaзaл бы в нaших oтнoшeниях. Ибo ecли чeлoвeк нe пoнимaeт, чтo этo члeн ceмьи, тo нoль пeрcпeктив и шaнcoв.