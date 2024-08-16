17 историй о том, как по-разному люди относятся к животным. Некоторых умом вообще не понять

Я люблю животных, но бесят те хозяева, которые уверены, что ты обязан любить их так же, как и они, и яростно негодуют, когда ты к ним всем ровно относишься. И не собираешься постоянно о них говорить. И в гости к себе с невоспитанным животными не хочешь пускать.

А превозносится любовь к любви животных - вообще верх эгоизма. Ведь почему их так любят любить: звери ничего взамен не требуют. Так что такая бескорыстность очень радует эгоистов всех размеров.



Ну а то, как звери крутят своими бесхребетными хозяевами - отдельная песТня.