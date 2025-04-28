15 забавных казусов, которые случаются только у владельцев котов

Кошки — единственные существа, которые могут одновременно выглядеть как мудрецы и как полные психи. То они медитируют на подоконнике, то внезапно атакуют невидимого врага под диваном. И мы, их слуги, только разводим руками и снимаем это на видео. В этой статье — коллекция моментов, после которых вы скажете: «Да, мой кот тоже так делает!» Читайте и наслаждайтесь!