15 забавных казусов, которые случаются только у владельцев котов

Истории
1 час назад

Кошки — единственные существа, которые могут одновременно выглядеть как мудрецы и как полные психи. То они медитируют на подоконнике, то внезапно атакуют невидимого врага под диваном. И мы, их слуги, только разводим руками и снимаем это на видео. В этой статье — коллекция моментов, после которых вы скажете: «Да, мой кот тоже так делает!» Читайте и наслаждайтесь!

  • Однажды я потеряла кошку. Причем я слышала, как она мяукала, когда звала ее, но ее голос звучал приглушенно и издалека. Наконец, проверив все комнаты, я решила посмотреть дымоход, потому что «ну а вдруг?» Ну и вот она, аккуратно развалившаяся на узком выступе посреди дымохода. А камин топился регулярно, прошу заметить, поэтому кошка вся была в саже. Пришлось купать. Так эта вредина еще обижалась на меня неделю! © Lunar_Raccoon / Reddit
  • Пришла к знакомым в гости, а у них живет котейка: толстый, пушистый, уютный. Сидим, пьем чай, и тут в комнату с жутким хохотом влетает маленькая девочка и вопит: «Где моя Могила?!» Немая сцена. Оказалось, ребенок просто не может выговорить имя кота, которого зовут Магеллан. © Подслушано / Ideer
  • У нас в подъезде живет кошка, которая часто ездит с людьми в лифте. И многие после этого дают ей какую-нибудь еду. Недавно в подъезд пришел кот. Кошка долго бесилась, но в итоге перестала его прогонять. А кот понял, что лифт как-то связан с едой и стал пробовать разные варианты: то вверх поедет, то вниз. Один раз он просто зашел в лифт, потоптался и вышел! А кошке стало совсем влом выгонять других котеек и теперь у нас на первом этаже котокоммуналка. © Подслушано / Ideer
  • После долгого дня отсутствия я пришла домой к своей разъяренной кошке, которая каким-то образом столкнула мою зубную щетку в свой лоток. А пока я стояла и смеялась над этим, кошка сходила туда в туалет, на случай, если мне не было ясно, насколько она недовольна. © rainbowkittydelite / Reddit
  • Взяли с мужем котенка мэйн-куна из питомника. Очень красивая девочка. Хозяйка уверяла, что все котята у нее приучены к лотку. Но не тут-то было... У меня ощущение, что она вообще впервые видит лоток. Не помогает ничего: ни спреи, ни уговоры, ни крики, ни ласка. Если поставить лоток в то место, где она сходила в прошлый раз, она нагадит в другое. Муж стал нервным и замкнутым, ему все время кажется, что она где-то «скребет», стал срываться на меня. Похоже, все в нашем браке пошло не так из-за кошки... © Подслушано / Ideer
  • Оставила на столе на ночь размораживаться филе индейки. Мой кот — интеллигентное создание, я была уверена и спокойна. Наутро я нашла размороженную индейку ровно там, где ее оставила, но... от лежащей рядом на просушке рукколы не осталось практически ничего. А кот смотрел на меня совершенно честными и непривычно ярко-зелеными глазами и редко икал. © ooWNWoo / Pikabu
  • У нас была кошка, очень умная и красивая, жила в частном доме, но при этом котилась строго 1 раз в год — летом. Когда были ее первые роды, она металась из угла в угол, не могла успокоиться — всем стало понятно, что сегодня у нас пополнение. Мы принесли коробку, усадили туда кошку и по очереди гладили ей живот. Так она успокоилась, и с тех пор каждые роды приходится сидеть рядом, гладить ее, потому что иначе она не успокаивается и орет. © Подслушано / Ideer
  • Мой муж каждое утро, когда собирается на работу, разговаривает с нашим котом, мяукая ему. Представьте себе брутального бородатого мужчину, мяукающего, пока он натягивает штаны. Как будто они каждое утро ведут «мужскую беседу». Это так нелепо, что я умираю со смеху каждый раз, когда их слышу. © i-am-sam-88 / Reddit
  • У меня 6 кошек в однокомнатной квартире. И я счастлив, что они у меня есть. В месяц уходит 20 кг комкующегося наполнителя и 8 кг дорогого сухого корма. Но я ни за что не откажусь от их мурчания по утрам, мягких шубок, которые греют зимой, и той огромной любви, которую я от них получаю. Котики — это счастье! © Подслушано / Ideer
  • Как-то во сне у меня задвигались глаза и моя кошка ударила по ним лапой. Это заставило меня проснуться, а она просто сидела рядом со мной. Не было похоже, что она разбудила меня, чтобы я ее покормила или выпустила. Она просто увидела, что со мной происходит что-то странное, и пыталась это ощупать. © Stormy-Skyes / Reddit
  • Однажды ночью я проснулась от того, что мой муж взял свою подушку и лег на соседний диван. Я, не понимая почему, приподнялась и наткнулась на что-то склизкое. Оказалось, прям на нем ночью родила наша кошка троих котят, а он решил просто уйти и не догадался меня разбудить. Они были прямо под одеялом! С тех пор кошка так и рожает на наших руках. © Подслушано / Ideer
  • Каждый раз, когда я собирала чемоданы, моя кошка тихонько пробиралась в сумку и сворачивалась там клубочком. Вероятно, ей нравилась теплота и пушистость одежды, но я воображала, что она просто хотела отправиться со мной в путешествие! © Lightning_Reverie / Reddit
  • Бабушкина кошка родила как барыня. Она залезла на перинку в спальне, легла прямо на подушки, на белоснежную кружевную накидку. У нее царские хоромы там были, а не родовая. Причем в самом обычном поселке. Но она вообще дама нежная была, барышня, отличалась от местных кошек. В драной коробке ни за что не родила бы. © Подслушано / Ideer
  • Мой кот однажды отнес кусок мяса в прихожую, шмякнул внутрь моего кроссовка и ел из него, как из тарелки. Я думала, это предел, но он умудрился устроить гастрономическую трапезу по-римски. Лежа на боку возле мисок, он протягивает лапу, опускает ее прямо в миску другого моего кота и подтягивает ее к морде. Лежа. Выжирает весь корм — лежа. Потом протягивает лапу до своей миски и ее подтягивает. И все то же самое. © Подслушано / Ideer
  • Рядом со мной лежал кот, вроде как спал, но вдруг он начал смотреть куда-то в пустоту, следить взглядом за кем-то (или чем-то) и яростно вилять хвостом. Пока я лихорадочно вспоминал, умирал ли у нас в доме кто-то, и тщетно пытался убедить себя, что призраков нет, мне на лоб сел какой-то жук. Тотчас на моем лбу оказался и кот. В общем, я больше не верю в пургу про то, что коты связаны с потусторонним миром и видят умерших, они просто ленивые комки шерсти. © Подслушано / Ideer
Фото на превью freepik / Freepik

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее