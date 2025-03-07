15+ доказательств того, что на удаленной работе работают люди с нервами как канаты

Некоторые даже не подозревают о том, что работать на удаленке - это совсем не скучно. Такая работа ничуть не уступает офисной, а в каком-то плане даже переигрывает ее.
- Устроилась на удаленную работу. Недавно у меня был серьезный рабочий созвон. Муж, видимо, не привык, что я дома работаю, а не отдыхаю. Пока я сосредоточенно делала пометки в блокноте, почему-то все замолчали. Я взглянула на экран и моментально поняла. Ведь позади меня муж ходил в трусах в горошек. Извинилась перед коллегами, вырубила видео, но про мою особую любовь к горошку слышу до сих пор. © Палата №6 / VK
- Работаю удаленно. В один из своих рабочих дней была в торговом центре. Пришла смс от шефа с просьбой выслать важные документы в течение часа. Кафе с розетками я не нашла, так что решила пробраться в детскую комнату ресторана. Убедившись что она пуста, села на пуфик и отправила документы. Мне стало так уютно на этом пуфе, что я уснула. Разбудил охранник, который и вывел меня из помещения. © Карамель / VK
«У моего ленивого коллеги нет такого понятия, как личное пространство»
- Работаю на удаленке, а из-за того, что сосед сверху вечно сверлит что-то перфоратором, невозможно было сосредоточиться. Постучался к нему. Открыл чистенький мужик, в квартире ни единого признака ремонта. Спросил, не он ли издает громкие звуки каждый день. Ответил, что да, но только не ремонт делает, а сверлит бордюрные камни. Я стою в шоке, а он как выдал, чуть ли не плача: «Застукал жену с другим в квартире и теперь пытаюсь заглушить боль бессмысленной работой и шумом». © ПОЗОР / VK
- Проводил пары онлайн. У студентов по умолчанию выключен микрофон. Внезапно у одной студентки включился звук, было слышно беседу, потом звук выключился. На вопрос, что происходит, она ответила: «Мы лежим на диване, ноут рядом на полу, а микрофон включила собака». На мой вопрос, мол, а ничего, что у нас семинар, она ответила: «Ну я же слушаю». © Подслушано / Ideer
- Работаю удаленно. У меня горел проект. Дала телефон дочери, сказала, чтобы поиграла, а чуть позже выйдем на улицу. Она мне что-то кричала, а я ей в ответ кивала. Вышли на улицу. Я случайно зашла в галерею и увидела лоток нашего кота с содержимым. Спросила, мол, Вика, что это за фото такие? А она мне: «Ну я же тебе говорила, что надо поменять лоток. Ты не слышала, я и сфоткала, чтобы ты не забыла». © Мамдаринка / VK
«Сегодня мне нужно было поработать из дома. Ну а этот красавец просто занял свое привычное место»
- Знакомый как-то рассказывал, что устроился работать на удаленку в неплохую фирму. В первую же неделю на него хотели свалить кучу работы. Позвонила начальница, сказала, что у нее проблемы с интернетом, так что многие задачи передадут ему. Друга это не устроило и он в немного грубой форме ей заявил: "А как насчет того, чтобы подключить ваш крутой телефон в качестве модема или точки доступа?" Она бросила трубку, но через пару минут перезвонила и сказала: "Спасибо, Василий, за гениальный совет!" Ему даже премию тогда выдали, но все равно уволили спустя 3 недели за хамство и споры. © Палата №6 / VK
- Коллега узнала, что в офисе ведутся разговоры по поводу моего увольнения, рассказала об этом мне. Я работаю на удаленке, работой не очень-то дорожу, но все-таки это было неожиданно и не очень-то приятно. Так что мне нужно было что-то придумать, чтобы хотя бы потянуть время. Когда мне позвонили в первый раз, я притащила своего кота. Минут 20 его расхваливала, говорила как он много ест. Новость мне в этот день так и не сообщили. Во второй раз я уже расхваливала свою собаку, и мне снова постеснялись сказать об увольнении. На третий раз меня попросили не включать камеру и уволили. © Палата №6 / VK
«Моя самая важная причина оставаться на удаленной работе»
- Работаю удаленно. Иногда иду делать рабочие задачи в кофейню на соседней улице, так сделала и в эту субботу. Сижу работаю, пью кофе, ем пироженку. Поворачиваю голову налево и вижу своего соседа, который милуется с молоденькой девушкой. Как я поняла, мужчина тоже меня заметил, ведь он то и дело посматривал на мой столик. Я знаю его жену, она очень приятная женщина, замечательный и умный человек. Однажды она пекла пирог и угостила меня им, так мы с ней и познакомились. Увидела эту картину в кафе и стало так не по себе. Меня так и подмывало рассказать соседке, но решила, что не буду — пусть сами разбираются. Вышла поработать на свою голову! © Рабочие истории / VK
- Я работаю в офисе, а мой муж на удаленке. Перед уходом на работу закидывала белье в машинку и просила мужа развесить его. Но, сколько бы раз не просила об этом, супруг постоянно забывал. Каждый раз я открывала крышку и находила там мокрые вещи. Меня это жутко бесило, ведь одежда начинала неприятно пахнуть, так что приходилось ее перестирывать. Устав от бесконечных напоминаний, я решила действовать иначе. Однажды взяла забытое постиранное белье и развесила его по всей квартире: на стульях висели футболки, на дверях — носки, полотенца лежали прямо на диване. Я была удивлена, но это сработало. Муж заметил мои старания и понял, насколько меня раздражает его забывчивость. Теперь наши ссоры на эту тему остались в прошлом. © Мамдаринка / VK
«Безусловно, удаленная работа имеет некоторые преимущества»
- После учебы решила остаться в том же городе. Нашла комнату у старенькой бабушки, там жила и удаленно работала. Засиживалась допоздна, так как хотела побольше заработать. Я домашний человек: тусовки не люблю и большую часть времени проводила дома. Хозяйку стало настораживать, что я не ходила на работу, ведь она в силу возраста не понимала, что такое удаленная работа. Со временем эта бабушка начала меня доставать. Она говорила, что я ей мешаю своим клацаньем по клавиатуре, предъявляла претензии к тому, что я жгу много света, да и вообще поздно ложусь. На мой вопрос, откуда она знает, что я ложусь поздно, старушка ответила: "Я попросила проследить соседа напротив за твоим окном. Он мне и рассказал". Вскоре я съехала от нее, со временем смогла позволить себе снимать отдельную квартиру. Теперь работаю когда хочу и никому не мешаю. © Карамель / VK
- Живу в небольшом закрытом ЖК, где все соседи знают друг друга в лицо, здороваются, некоторые даже и общаются. Я на удаленке, сон сбился, работаю в основном по ночам. Тогда же хожу проветриться на улицу. С наступлением холодов начала брать с собой кожаный дипломат, чтобы присесть на него на скамейку. Так вот, недавно соседка-подружка рассказала мне, как мамочки, с которыми она на детской площадке гуляет, пытались у нее выяснить, что же со мной не так. Ибо многие видели, как я по ночам возвращаюсь домой помятая, лохматая, в трениках и с кожаным дипломатом в руке. © Подслушано / Ideer
«Думал, что на моих рабочих созвонах повисит Уинстон. Но он сдался спустя 5 минут и проспал остаток дня»
- Парня перевели на удаленку. Он быстро закрывает рабочий план, потом ему становится скучно. Вчера работал себе спокойно, потом резко побежал в ванную и закрылся там на час. Я заволновалась. И тут он вышел с полотенцем на голове и с моей увлажняющей маской на лице. Подошел ко мне, улыбнулся и сказал: «Теперь я буду звездой тик-тока!» Так, нужно звонить начальству. Пусть его в офис забирают, а то он дома так долго не протянет. © Палата № 6 / VK
- После родов прошла курсы удаленного заработка и начала себя обеспечивать. Через 3 года муж стал намекать, что пора бы слезть с его шеи. И свекровь ему на мозги капала. В итоге заявил: либо идешь на работу, либо разводимся. Я съехала к родителям. Через неделю он запричитал, что дома нет еды и рубашки не поглажены. А я просто скинула ему ссылку на курсы домоводства. © Подслушано / Ideer
Иногда учителя даже и не думают скрывать свое пренебрежительное отношение к ученикам. Так, например, случилось и с героями этой статьи.