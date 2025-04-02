16 усатых-полосатых, которым наконец посчастливилось найти своего хозяина

У героев этой статьи по-настоящему большие, полные любви сердца. Они не прошли мимо котиков, которые оказались в беде. Кто-то брал пушистиков прямо с улицы, другие пошли за ними в приют. Давайте же посмотрим на счастливчиков, у которых наконец-то появился дом.

"Нашел его в луже во время дождя, спас. Вы только посмотрите, в какого красавца он превратился!"

«Собирался подержать его у себя недельку-другую, а потом искать ему дом. Прошло уже больше года, а я даже не думал его отдавать».

«Она жила в моем саду около трех месяцев, но к нам не подходила, шарахалась»

«Однажды началась снежная буря. Она сидела на дереве, и моя дочь умудрилась подойти и схватить ее. Кошка так замерзла, что даже не двигалась. Мы принесли ее домой, растерли полотенцем, накрыли одеялом. Через несколько часов она скрылась где-то в доме. Несколько дней ее не видели, но оставленный нами корм она ела. Людям не доверяла поначалу вообще, но с годами она привязалась к нам. Спит теперь на моей кровати, всегда рядом. Если тепло, она выходит на улицу, но теперь она совсем домашняя кошка».

"Спасли ее из-под завала кирпичей"

Ничего себе вы джекпот сорвали! Это же сиамская кошка линкс-пойнт, если не ошибаюсь! Одна из лучших пород кошек! © ghoulthebraineater / Reddit

"Только посмотрите, как смотрит на меня котик, которого я взяла из приюта"

"Вчера 2 часа выманивала этого малыша из канализации. Но он того точно стоил!"

"Взяла из приюта «старого» больного кота, которого никто не хотел брать. Никаких сожалений. И не такой уж он и старый, 7 лет ему"

"4 месяца назад я его «усыновила». Посмотрите, как он изменился"

"3 года назад мы нашли ее сидящей на шине автомобиля. Она была вся в блохах. Из-за них она расчесала себя так, что появились раны и начала выпадать шерсть"

"Она не могла контролировать свои испражнения. Ветеринар в перчатках не решался к ней прикасаться. Но даже в этом состоянии она была достаточно доверчивой. Она вставала на задние лапки, чтобы положить голову мне на руку, чтобы я ее гладила. Со временем она превратилась в пухлую кошечку, которая всегда спит с нами, полна любви и с нетерпением ждет, когда мы и все наши гости будем ее гладить".

«Это Пердита. Ее спасли, и недавно она обрела дом. У нее один из самых уникальных узоров, которые я когда-либо видела»

"Мы с моим парнем спасли вчера эту малышку. Прошло всего 2 дня, а мы ей уже нравимся"

«Она была в списке на эвтаназию. Спасли ее, теперь она выглядит намного счастливее»

«Мы слышали, как котенок 2 дня плакал в поле рядом с нашим домом. Моя мама звала его, но он не приходил»

"На третий день я решила проверить амбар, вдруг он там застрял где-нибудь. Зашла, а там мешок с кормом шевелится. Развязала его, и оттуда вылетел голодный испуганный котенок. Не могу поверить, что кто-то мог так поступить. Я немедленно понесла ее домой. Мы дали ей немного еды, она очень жадно ела. Поела, свернулась клубочком рядом со мной и не отходила от меня 2 дня. Я недавно потеряла свою кошку, и спасение этой малышки помогло мне пережить это горе".

"Я спас его около 10 часов назад. Он прятался пару минут, а затем тут же выскочил из-под кровати. Без меня спать не хотел"

"Это Фиш. У него заболевание, из-за которого он вынужден сейчас носить корсет. Мои дети еще об этом не знают, но мы забираем Фиша себе"

Он один из самых милых малышей, которых я когда-либо видела! © notfromhere007 / Reddit

"Забрали его из котокафе, вылечили. Только посмотрите, как он похорошел!"

"Когда забирали, выглядел он нормально. Но стоило принести его домой, как он начал просто разваливаться. Сначала проявились глисты, потом начался стригущий лишай".