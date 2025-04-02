16 усатых-полосатых, которым наконец посчастливилось найти своего хозяина

Животные
1 час назад

У героев этой статьи по-настоящему большие, полные любви сердца. Они не прошли мимо котиков, которые оказались в беде. Кто-то брал пушистиков прямо с улицы, другие пошли за ними в приют. Давайте же посмотрим на счастливчиков, у которых наконец-то появился дом.

"Нашел его в луже во время дождя, спас. Вы только посмотрите, в какого красавца он превратился!"

«Собирался подержать его у себя недельку-другую, а потом искать ему дом. Прошло уже больше года, а я даже не думал его отдавать».

«Она жила в моем саду около трех месяцев, но к нам не подходила, шарахалась»

«Однажды началась снежная буря. Она сидела на дереве, и моя дочь умудрилась подойти и схватить ее. Кошка так замерзла, что даже не двигалась. Мы принесли ее домой, растерли полотенцем, накрыли одеялом. Через несколько часов она скрылась где-то в доме. Несколько дней ее не видели, но оставленный нами корм она ела. Людям не доверяла поначалу вообще, но с годами она привязалась к нам. Спит теперь на моей кровати, всегда рядом. Если тепло, она выходит на улицу, но теперь она совсем домашняя кошка».

"Спасли ее из-под завала кирпичей"

  • Ничего себе вы джекпот сорвали! Это же сиамская кошка линкс-пойнт, если не ошибаюсь! Одна из лучших пород кошек! © ghoulthebraineater / Reddit

"Только посмотрите, как смотрит на меня котик, которого я взяла из приюта"

"Вчера 2 часа выманивала этого малыша из канализации. Но он того точно стоил!"

"Взяла из приюта «старого» больного кота, которого никто не хотел брать. Никаких сожалений. И не такой уж он и старый, 7 лет ему"

"4 месяца назад я его «усыновила». Посмотрите, как он изменился"

"3 года назад мы нашли ее сидящей на шине автомобиля. Она была вся в блохах. Из-за них она расчесала себя так, что появились раны и начала выпадать шерсть"

"Она не могла контролировать свои испражнения. Ветеринар в перчатках не решался к ней прикасаться. Но даже в этом состоянии она была достаточно доверчивой. Она вставала на задние лапки, чтобы положить голову мне на руку, чтобы я ее гладила. Со временем она превратилась в пухлую кошечку, которая всегда спит с нами, полна любви и с нетерпением ждет, когда мы и все наши гости будем ее гладить".

«Это Пердита. Ее спасли, и недавно она обрела дом. У нее один из самых уникальных узоров, которые я когда-либо видела»

"Мы с моим парнем спасли вчера эту малышку. Прошло всего 2 дня, а мы ей уже нравимся"

«Она была в списке на эвтаназию. Спасли ее, теперь она выглядит намного счастливее»

«Мы слышали, как котенок 2 дня плакал в поле рядом с нашим домом. Моя мама звала его, но он не приходил»

"На третий день я решила проверить амбар, вдруг он там застрял где-нибудь. Зашла, а там мешок с кормом шевелится. Развязала его, и оттуда вылетел голодный испуганный котенок. Не могу поверить, что кто-то мог так поступить. Я немедленно понесла ее домой. Мы дали ей немного еды, она очень жадно ела. Поела, свернулась клубочком рядом со мной и не отходила от меня 2 дня. Я недавно потеряла свою кошку, и спасение этой малышки помогло мне пережить это горе".

"Я спас его около 10 часов назад. Он прятался пару минут, а затем тут же выскочил из-под кровати. Без меня спать не хотел"

"Это Фиш. У него заболевание, из-за которого он вынужден сейчас носить корсет. Мои дети еще об этом не знают, но мы забираем Фиша себе"

  • Он один из самых милых малышей, которых я когда-либо видела! © notfromhere007 / Reddit

"Забрали его из котокафе, вылечили. Только посмотрите, как он похорошел!"

OLE
7 минут назад

Странное котокафе, в котором котов не глистогонят.

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"Когда забирали, выглядел он нормально. Но стоило принести его домой, как он начал просто разваливаться. Сначала проявились глисты, потом начался стригущий лишай".

«Недавно я спасла кота с парковки, вылечила его, привила. Он стал таким ласковым и очень привязался ко мне. Все время за мной по пятам ходит»

Фото на превью MediterraneanRonin / Reddit

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