10+ мелочей в прихожей, которые моментально портят впечатление о доме

Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели.

Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.