Я подсела на хаки по уборке из интернета — и вот к чему это привело

В ожидании ребенка я наивно полагала, что главное — это наладить сон, кормление и найти хотя бы 30 минут в день на себя. На практике все оказалось не совсем так. Еще одной важной составляющей моего дня стала уборка.

Делать это с младенцем было реально, а вот когда дочь научилась ползать, стало сложнее. Ведь теперь уборка нужна не только для эстетики и комфорта, но и для безопасности малыша. А у нас еще и собака, которая обожает свою маленькую подружку и таскает за ней игрушки по всему дому. В общем, это статья о том, как я искала способы продлить чистоту и порядок в квартире.

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