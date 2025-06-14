а что в них такого, что резко уменьшает сахар? может тогда диабетикам стоит их принимать?)))
7 ошибок, которые мы совершаем каждое лето
Лето, солнце, музыка из открытых окон, мороженое и многое другое, чего мы так ждали всю зиму. Вот оно! Чтобы как следует насладиться этим временем года, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Вроде как пить воду и наносить солнцезащитный крем мы научились, но кое-какие ошибки все еще совершаем.
Слаши как угощение детям
Столь популярные сейчас слаши могут быть опасны для детей. Ученые даже проводили исследования этих ярких сочных напитков. На самом деле, они выглядят так соблазнительно, что удержаться практически невозможно. Загвоздка как раз в привлекательности тягучего напитка, который готовится без сахара, а для поддержания вязкости и предотвращения быстрого таяния льда в него добавляют глицерин. Обманчивая фраза «без сахара» может побудить родителей угостить своих чад слашем, в результате чего уже через час можно будет наблюдать симптомы токсичного отравления. У ребенка резко упадет сахар, появится сонливость и вздутие живота. При длительном употреблении таких вкусностей могут возникнуть и более серьезные проблемы.
В качестве альтернативы ребенку можно предложить приготовить лимонад — это и полезнее, и гораздо интереснее: вам понадобится всего несколько лимонов, сахар и вода. Если хочется чего-то более охлаждающего, добавьте к лимонаду лед и тертые ягоды.
Использование духов
А при использовании парфюмерной или туалетной воды - появятся ли пигментные пятна?
Как ни грустно это признавать, но летом духи могут сильно навредить. Некоторые ингредиенты способны повысить чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Это приведет к появлению пигментных пятен. Кстати, эфирные масла и в других косметических продуктах могут вызывать раздражение.
Если отказаться от духов выше ваших сил, то наносите их на места, куда солнце не попадает. А лучше воспользуйтесь ароматным спреем для волос. Можно нанести парфюм на одежду, но в таком варианте нужно учесть, что на некоторых тканях останутся пятна.
Настройки кондиционера
Мало кто не мечтает жарким летом о кондиционере. Но зачастую это просто деньги на ветер. И мы сейчас не о том, что вас будет обдувать прохладой, а о том, что при неграмотном использовании кондиционер вполне может вас разорить.
Например, частая ошибка — установка слишком низкой температуры, особенно, если за окном стоит очень жаркая погода. Это приводит лишь к повышенному потреблению энергии. Правильнее установить кондиционер на температуру повыше, но при этом не выключать его. Так вы будете чувствовать себя комфортно и при этом оборудование будет потреблять меньше энергии.
И, самое главное, даже при наличии кондиционера необходимо проветривать помещение. В противном случае вы можете приобрести проблемы с дыханием и обезвоживание.
Пробежки на улице
Многие люди уверены, что лето просто создано для занятий спортом на воздухе. Почему бы не побегать в парке, когда светит солнышко и поют птички. Но только новичкам точно не стоит начинать беговой сезон в знойные дни. Да и людям с подготовкой лучше соблюдать меры предосторожности. Куда разумнее перенести свои тренировки в зал.
Отказ от репеллентов
Репелленты не просто отпугивают настырных мошек, но и защищают от опасных клещей, поэтому не стоит пренебрегать защитой от насекомых. Гораздо проще предупредить заражение заболеваниями, которые переносят злосчастные насекомые, чем потом проходить курс лечение. Но если вас все же настиг клещ, то есть несколько способов, как его достать самостоятельно.
Отсутствие солнцезащитных очков и головного убора
Увы, но некоторые люди до сих пор уверены, что они не получат тепловой удар, а их глаза только порадуются солнышку. Но защищать голову и глаза так же важно, как и кожу. Не поскупитесь на солнечные очки, шляпу с широкими полями или обычную бейсболку. Это поможет вам легко пережить знойные деньки.
Перегрузка автомобиля
О грузоподъемности своей машины стоит помнить всегда. Но летом это как никогда актуально: отпуска, дачи, поездки, и какие-то дела, которые нужно сделать именно летом — в этой суматохе легко перегрузить авто, вследствие чего можно потерять управление автомобилем.
Конечно, лето все же создано не для того, чтобы чего-то бояться, а чтобы наслаждаться погодой и природой, носить самые красивые платья и путешествовать. Загляните сюда:
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