7 ошибок, которые мы совершаем каждое лето

Столь популярные сейчас слаши могут быть опасны для детей. Ученые даже проводили исследования этих ярких сочных напитков. На самом деле, они выглядят так соблазнительно, что удержаться практически невозможно. Загвоздка как раз в привлекательности тягучего напитка, который готовится без сахара, а для поддержания вязкости и предотвращения быстрого таяния льда в него добавляют глицерин. Обманчивая фраза «без сахара» может побудить родителей угостить своих чад слашем, в результате чего уже через час можно будет наблюдать симптомы токсичного отравления. У ребенка резко упадет сахар, появится сонливость и вздутие живота. При длительном употреблении таких вкусностей могут возникнуть и более серьезные проблемы.

В качестве альтернативы ребенку можно предложить приготовить лимонад — это и полезнее, и гораздо интереснее: вам понадобится всего несколько лимонов, сахар и вода. Если хочется чего-то более охлаждающего, добавьте к лимонаду лед и тертые ягоды.