10 вариантов маникюра, чтобы создать летнее настроение
Когда, как не летом, есть настроение выглядеть на все сто? Это касается и ногтей. Благо, этот сезон оказался достаточно щедр на тренды. Есть возможность выбрать из множества представленных тенденций именно то, что нравится вам. Яркие сочные цвета, пастельные оттенки, цветочные дизайны, градиенты и многое другое. Точно найдется маникюр на любой вкус. А даже если нет, то всегда можно выбрать более нейтральный и классический нюд или френч.
Популярные дизайны
- Сделала градиентные ногти в первый раз и я обожаю их! © Mischhh / Reddit
- Ногти в горошек. © chilican / Reddit
Голые ногти, градиент и горошек — фавориты этого сезона. Для тех, кто предпочитает спокойную естественность ярким трендам, может понравиться маникюр, имитирующий «голые» ногти. Это более традиционный, элегантный образ.
Градиент или маникюр омбре — отличная возможность поэкспериментировать, регулируя при этом степень яркости. Можно выбрать пастельные оттенки, например, нежно розовый, лиловый, голубой. Или добавить яркости, выбрав коралловый, цвет морской волны и другие. Возможности безграничны.
Микро дизайны продолжают оставаться актуальными этим летом. Одной из таких вариаций является маникюр в горошек. С помощью этого стильного решения можно впустить новый цвет в свой маникюр. Использовать, например, модные оттенки: пастельный желтый и мокко коричневый. Также принт в горошек может стать интересным дизайном для акцентного ногтя. Его легко сочетать с цветочными и ягодными мотивами.
Пастельный желтый
Чтобы привести пример "самого сока", могли выбрать фото получше, хотя бы со свежим маникюром. А, оттенки красного, это вроде классика, которая вне моды.
Френч в вариациях
«Никогда не устаю от френча»
Французский маникюр переживает бум популярности этим летом. Он представлен во множестве вариаций: стильный обведенный, романтичный с цветочными акцентами, яркий с фруктовыми деталями, минималистичный разноцветный микрофренч, блестящий, перламутровый и многие другие.
Цветочные и фруктовые мотивы
«Мини ромашки в пастельных тонах»
Весна и лето — идеальное время для цветочных дизайнов. Вариантов много, можно дать волю фантазии. Очень мило и изящно смотрится френч с цветочными акцентами. Одним из самых популярных цветов для дизайна ногтей остается ромашка. Кроме нее, стоит рассмотреть цветущую вишню.
Этим летом особенно актуальны микро фруктовые дизайны. Это могут быть лимоны, апельсины, клубника, черешня и другие фрукты и ягоды.
3D-дизайны
«Недавний маникюр от моего потрясающего мастера»
Мини нейл арт и 3D-дизайны все так же популярны этим летом. Один из таких трендов, а именно, дизайны с жемчужинами, привлекает взгляд. Эксперты рассказывают, что жемчужные ногти предпочитают многие модницы. Особым спросом они будут пользоваться у невест.
Помимо жемчужин, акценты и 3D-детали в морской и пляжной тематике смотрятся актуально и свежо этим летом. Рыбки, ракушки и морские звезды украшают ногти.
Кроме этого, дизайны с кристаллами и стразами тоже пользуются популярностью в этом сезоне. Они яркие и блестящие. Самый подходящий вариант, чтобы отправиться на летнюю вечеринку.
Зеленая палитра
«Оливковый зеленый»
В этом сезоне в моде все оттенки зеленого. Стоит обратить внимание на глубокий оливковый оттенок, один из самых элегантных вариантов. А еще — на оттенок авокадо, он не уступает оливковому. Дизайны с мятным зеленым смотрятся освежающе и нетривиально. А если вы любите более темные цвета, то можно рассмотреть лесной зеленый.
Синий
Да ладно. Мода говорите? Наверняка просто у мастера лак заканчивался.
«Этот оттенок синего прекрасен»
Яркий синий — прекрасная альтернатива таким более зимним цветам, как бургунди, мокка и классическому черному. Синий привлекает глаз глубиной и насыщенностью цвета. Можно просто покрасить ногти в синий или выбрать минималистичный дизайн.
А еще оригинально смотрятся дизайны с сочетанием белого и синего цветов, навеянные греческим колоритом.
Ваниль
«Влюблена в этот цвет»
Любителям минимализма среди трендов этого сезона может понравиться маникюр в ванильном оттенке. Это одна из вариаций нюдовых ногтей, но с небольшой изюминкой в виде особого теплого оттенка ванили.
С маникюром разобрались. Пришло время браться за педикюр:
Комментарии
Что-то маловато статей про маникюр! Эдми, даёшь каждый день маникюр! А две статьи в день? Мало, мало маникюра!
Чё-то судя по статьям мода н.а маникюр меняется чаще, чем его технически переделывают
Ну ясно, в моде все: и оттенки зеленого, и синий, и светло-желтый, и нюдовый, и френч, и объемные наклейки.