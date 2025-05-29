10 вариантов маникюра, чтобы создать летнее настроение

Голые ногти, градиент и горошек — фавориты этого сезона. Для тех, кто предпочитает спокойную естественность ярким трендам, может понравиться маникюр, имитирующий «голые» ногти. Это более традиционный, элегантный образ.



Градиент или маникюр омбре — отличная возможность поэкспериментировать, регулируя при этом степень яркости. Можно выбрать пастельные оттенки, например, нежно розовый, лиловый, голубой. Или добавить яркости, выбрав коралловый, цвет морской волны и другие. Возможности безграничны.



Микро дизайны продолжают оставаться актуальными этим летом. Одной из таких вариаций является маникюр в горошек. С помощью этого стильного решения можно впустить новый цвет в свой маникюр. Использовать, например, модные оттенки: пастельный желтый и мокко коричневый. Также принт в горошек может стать интересным дизайном для акцентного ногтя. Его легко сочетать с цветочными и ягодными мотивами.

