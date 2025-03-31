9 идей педикюра для тех, кто хочет чувствовать себя неотразимой в любой ситуации
Лето все ближе и ближе. Дамы все чаще задумываются о том, какие тренды будут в моде: обувь, платья, прически. И, конечно же, наступает сезон безупречного педикюра! Какие же дизайнерские решения стоит взять на заметку?
Коричневый
Если изучить тренды педикюра 2025 года, то, в первую очередь, стоит обратить внимание на коричневый цвет — настоящий шик по мнению стилистов. Шоколадные оттенки завоюют лидирующие места в салонах. Такой педикюр набрал обороты осенью 2024-го, но после того, как Pantone объявил цветом года «Мокко Мусс», коричневые оттенки только усиливают свои позиции. Эти цвета могут смотреться очень тепло и уютно, а могут быть и насыщенными дерзкими.
Если хочется не яркий, а нюдовый педикюр, то и здесь коричневые оттенки вам придутся по вкусу: выберите молочно-шоколадный лак, и ваши ногти будут прекрасны.
Французская классика
Стилисты рекомендуют отказаться в 2025 году от ярких принтов: массивные цветные рисунки уходят в прошлый век. В моде снова классика — французский педикюр актуален во все времена, но в этом году на него стоит обратить особое внимание. Этот вариант существует вне времени и выглядит всегда элегантно и уместно.
Если стандартный вариант кажется вам немного обычным, то вместо белого лака можно использовать цветной — это тоже прекрасное решение, которое сочетает в себе классику и летнее настроение.
Морская тематика
Ближе к началу пляжного сезона в тренды педикюра 2025 обязательно должны войти морские мотивы. Чтобы точно не прогадать, выбирайте молочно-голубые или морские оттенки зеленого цвета.
Молочно-розовый
Столь популярный в прошлом сезоне ярко-розовый педикюр уступает место более нежным оттенкам. Этот цвет будто создан для ваших ног — выглядит изящно и дорого.
Особенно хорошо будет смотреться прозрачный розовый оттенок. Такой педикюр выглядит одновременно естественно и шикарно. Здесь немаловажную роль играет и качественная обработка ногтей — полировка должна быть безупречной, тогда и педикюр получится просто огонь!
Глянцевый черный
Некоторые модные стилисты уверены, что глянцевый черный педикюр — идеальное решение для любого события и в любое время года. Если дополнить все блестящим верхним покрытием, то ваши ноги определенно не останутся без внимания.
Хромированный педикюр
- Обожаю хромированное покрытие на ногтях. Выглядит так мило. © Available_Category38 / Reddit
Хромированное покрытие ногтей уже в прошлом сезоне завоевало сердца сведущих модниц. В 2025 году стилисты не собираются от него отказываться. Покрытия с хромом или в стиле «кошачий глаз» будут хорошо смотреться как в ярких тонах на шумной вечеринке, так и в постельных оттенках в свадебном образе.
Молочный белый
Белые ногти всегда выглядят эффектно и свежо. Но если раньше модницы предпочитали насыщенный белый, то в 2025 такое покрытие скорее устарело. Стоит приглядеться к молочным полупрозрачным оттенкам. Они более сдержанные, но при этом роскошно смотрятся на ногтях.
Бордовый
Естественность
Пожалуй, главный тренд в 2025 году — это ухоженные здоровые ногти. Поэтому весьма популярно прозрачное покрытие. Это так же актуально, как минималистичный макияж. Используйте прозрачные лаки с легким оттенком, чтобы придать ногтям идеально отполированный, но при этом естественный вид.
Но во всех трендах и дизайнах — самое главное, чтобы вы были довольны. Мода непостоянна, поэтому каждая леди может следовать своим желаниям и создавать образ по душе: педикюр, маникюр, стрижка и далее по списку — все в ваших руках и на ваше усмотрение. Еще немного о стиле и красоте можно почитать здесь: