9 идей педикюра для тех, кто хочет чувствовать себя неотразимой в любой ситуации

Если изучить тренды педикюра 2025 года, то, в первую очередь, стоит обратить внимание на коричневый цвет — настоящий шик по мнению стилистов. Шоколадные оттенки завоюют лидирующие места в салонах. Такой педикюр набрал обороты осенью 2024-го, но после того, как Pantone объявил цветом года «Мокко Мусс», коричневые оттенки только усиливают свои позиции. Эти цвета могут смотреться очень тепло и уютно, а могут быть и насыщенными дерзкими.

Если хочется не яркий, а нюдовый педикюр, то и здесь коричневые оттенки вам придутся по вкусу: выберите молочно-шоколадный лак, и ваши ногти будут прекрасны.