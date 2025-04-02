10 устаревших моделей обуви, которые уступили место классным новинкам

Классическая обувь с закругленным носком вышла из моды в этом году. На смену ей пришли туфли с таким же носком, но на небольшом каблуке и с несколькими ремешками у носа. Но важно помнить: обилие ремешков может перегружать образ, потому нужно еще «подружить» такую обувь с остальными элементами гардероба.

И писк сезона — кожаные лакированные туфли с острыми носами. Они подходят как к дневному, так и вечернему образу. А если вам захочется добавить изюминку, тогда выбирайте такие туфли с ремешком-цепочкой.