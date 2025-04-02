Летом в таких гонять буду. Они прозрачные и нет одновременно: верх из сеточки, под которой не просвечивает стопа
10 устаревших моделей обуви, которые уступили место классным новинкам
У каждого свой стиль, и это классно, когда человек выражает себя посредством одежды. Однако мода не стоит на месте и постоянно меняется. И тут хочется прислушаться к советам профессионалов. Мы поискали и нашли новые тренды в обуви, которые пришли на смену старым. Берите на заметку.
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Туфли с прозрачными вставками
Эксперты говорят, что некогда популярная прозрачная обувь хорошо выглядит только на моделях. А в реальности в таких туфлях ноги будут потеть. Кроме того, прозрачные вставки зажимают часть кожи, и кажется, будто на этом месте она белее. Да и впрочем, такая обувь уже устарела. Лучше уж выбрать обычные туфли базового цвета.
Обувь на массивной платформе
Туфли и босоножки с высокой и массивной платформой устарели. Может быть, это даже и хорошо, ведь они делали весь образ тяжелым, неизысканным. В тренде сейчас аккуратная скульптурная платформа.
Классические туфли с круглым носком
Классическая обувь с закругленным носком вышла из моды в этом году. На смену ей пришли туфли с таким же носком, но на небольшом каблуке и с несколькими ремешками у носа. Но важно помнить: обилие ремешков может перегружать образ, потому нужно еще «подружить» такую обувь с остальными элементами гардероба.
И писк сезона — кожаные лакированные туфли с острыми носами. Они подходят как к дневному, так и вечернему образу. А если вам захочется добавить изюминку, тогда выбирайте такие туфли с ремешком-цепочкой.
Модели д’Орсе
Обувь д’Орсе — это вариант с закрытыми пяткой и пальцами, но открытым сводом стопы. Мы не знаем, чем дизайнерам такая обувь не угодила в этом году, однако она уверенно вышла из моды. Возможно, такая модель не очень практична, ведь в вырез попадают камешки и песок, при этом пальцы и пятка в жару потеют. Лучше присмотреться к сандалиям «полулоферам».
Лодочки с открытым носком
Откуда они эти " волшебно, писки" берут? Неужели сами в таких ходить будут?
В этом году открытый носок на обуви был на пике популярности. За исключением классических лодочек — именно такой вариант стал устаревшим. Но есть отличная альтернатива — босоножки-лодочки. У них закрытый носок, но открыта пятка, которая поддерживается ремешком. Такая модель обуви выглядит роскошно, да и к тому же она комфортная.
Балетки
На модных показах этого года балетки снова в тренде. Знатоки моды советуют избегать моделей, слишком напоминающих пуанты, ведь это уже вчерашний день. Лучше выбирать более смелые и интересные варианты. Например, балетки в сетку. Но некоторым такая модель может показаться грубоватой на вид. В таком случае ваш образ отлично дополнят украшенные стразами балетки. Сейчас это настоящий бум этого сезона.
Обувь с кучей завязочек
Завязки и ремешки в этом году были на пике популярности. Но тут главное не переборщить. Слишком «перешнурованные» ноги визуально выглядят короче. Да еще и завязки впиваются в кожу, что тоже выглядит не очень хорошо. А вот минималистичные ремешки поднимут образ на новый уровень.
Сандалии с квадратным носком
это типа рыбацкие сандалии. модно было лет ... назад, сейчас уже старье не актуальное
Обувь на толстом каблуке
В этом году в антитрендах оказался толстый каблук. Он, конечно, был очень удобный, но теперь в моде более утонченные варианты обуви со шпильками. А для самых смелых модные показы предлагают горячий хит — позолоченный каблук.
Неоновая обувь
В этом году вышли из моды и некоторые цвета обуви. Например, неоновые модели больше не в тренде. Да и много ли образов можно с ними придумать? А вот пастельные оттенки выглядят благородно и подходят к любому наряду.
Чтобы трендовая обувь не только украшала ваш образ, но и не принесла вреда здоровью, советуем ознакомиться с 10 советами, которые помогут вам выбрать удобную обувь.