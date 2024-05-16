10 тонкостей выбора обуви, которые помогут найти ту самую любимую пару

Обидно, когда новая обувь оказывается не очень-то удобной в носке. Хотя казалось, будто эту пару выбирали целую вечность. Дело в том, что нужно обращать внимание на некоторые нюансы во время примерки. Тогда любые туфли и кроссовки будут сидеть как влитые.

Помимо размера стоит обращать внимание и на другие характеристики

Размер — безусловно, один из самых важных факторов при выборе той самой пары. Но не спешите на кассу, если она вам впору. Внимательно рассмотрите все части туфель или ботинок. Ровно ли сидят пряжки? Достаточно ли прочные шнурки? Надежно ли пришит декор? Проверьте, как функционирует молния. Например, если выбираете сандалии, проверьте, не спадают ли они при ходьбе, насколько комфортно облегают ногу, достаточно ли регулируются ремешки.

Стоит обращать внимание на носок туфель

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News Морра 55 минут назад Как отвратительно присобрался чулок на правой фотографии... - - Ответить

И чрезмерно высокий каблук, и не в меру острый носок могут навредить нашим ножкам. Представьте, какое комбо получится, если выбрать туфли-лодочки на высоком каблуке: давление на подушечки стопы будет очень сильным. Поэтому лучше отдать предпочтение чему-то одному. Например, если выбираете высокий каблук, ищите более широкий носок.

Для разных видов спорта нужна своя обувь

EAST NEWS Zest 1 час назад Кеды вообще для подобного спорта не предназначены, разве что для велоспорта какого-нибудь. - - Ответить

Не все кроссовки одинаково подходят к разным видам активности. Например, для игры в баскетбол нужны высокие кроссовки, а для бега — обувь с хорошей амортизацией. Поэтому обычные прогулочные кеды не годятся для занятий спортом — они плоские и не поддерживают стопу. А еще неподходящая пара быстро станет непригодной.

Стоит обратить внимание на расположение каблука

Многие ориентируются лишь на красоту при выборе обуви на каблуке. Однако мало кто обращает внимание на расположение каблука. Он должен быть под пяткой, так как основной упор при ходьбе делается на нее. Такая деталь будет поддерживать стопу. Если же каблук смещен к кромке, то нагрузка будет неравномерной, отчего ноги быстро устанут.

Лучше примерять обувь не только на коврике

Многие обувные магазины кладут коврики для посетителей. Но они нужны, чтобы клиент не запачкал носки о грязный пол. При примерке туфель с коврика стоит сойти, в противном случае, ощущения будут не объективными. Если ходить исключительно по мягкой поверхности, то может показаться, будто подошва у обуви мягкая или в ней есть дополнительная подкладка. Поэтому лучше попробовать пройтись в новой обуви по твердой поверхности, так проще оценить удобство.

Особое внимание стоит уделить ремешкам

tinx / Depositphotos Жабка в шляпке 1 час назад А вчера, опять же, было наоборот - рекомендовали максимально ушлёпские тонкие ремешки. - - Ответить

Речь совсем не о пуританских нравах. Верхняя часть некоторых босоножек состоит всего из нескольких ремешков. Малое количество материала уже не так крепко фиксирует стопу в туфле. Из-за этого обувь теряет устойчивость. При длительном ношении ваши ножки могут быстрее уставать.

При выборе обуви нужно учитывать форму стопы

Не все знают форму своей стопы и уж тем более не каждый учитывает этот фактор при выборе фасона обуви. Между тем анатомические особенности могут влиять на удобство при носке той или иной пары. Итак, главный критерий — длина пальцев, в соответствии с ней выделяют 3 типа стопы. У «египетской» стопы наиболее длинный палец — большой, длина остальных уменьшается по убыванию. С такой ногой можно носить вытянутый или круглый носок, слишком узких или острых носков лучше избегать, чтобы не вызвать деформацию пальцев. У «римской» стопы первый, второй и третий пальцы имеют равную длину. Обладатели такой ноги будут комфортно себя чувствовать в обуви с круглым или квадратным носком. «Греческая» стопа отличается тем, что самый длинный палец — второй. Для такой ноги отлично подойдет обувь с остроконечным носком — при такой конструкции будет достаточно места для всех пальцев.

Лучше потратить больше времени на примерку понравившейся пары

Немудрая Сова 1 час назад После того, как пятый примеряюший проходит 15 минут просто по полу магазина - обувь уже не будет новой - - Ответить

Пресловутое «в магазине они казались удобнее», может быть из-за того, что мы недостаточно долго ходили в новой обуви. Нескольких шагов будет мало, чтобы оценить ощущения при носке. Поэтому лучше постараться походить хотя бы несколько минут в понравившейся паре.

Носки и колготки также важны при примерке

Чтобы обувь не доставляла дискомфорт при носке, нужно мерить ее в тех носках или колготках, с которыми вы планируете ее носить. Например, если выбираете зимние сапоги, примерять их на тоненькие колготки в 20 ден бессмысленно. Зимой вам, скорее всего, понадобятся теплые носки — с ними и нужно приходить в магазин. Так вы сможете подобрать обувь, которая не будет сдавливать ногу.

Материал обуви влияет на удобство носки

Некоторые думают, мол, зачем покупать дорогие туфли с каблуком, если носить их придется нечасто. Однако обувь из натуральной кожи или замши намного практичнее. Качественный материал — дышащий, принимает форму ноги. И к тому же такая пара точно будет долговечной. Такие туфли намного удобнее, поэтому, возможно, и ходить в них захочется чаще.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.