16 переписок между мужчинами и женщинами, в которых зашкаливает уровень остроумия

Различается ли мыслительный процесс у женщин и мужчин? Кто знает! Но судя по перепискам героев нашей подборки, некоторая разница есть, поэтому в чатах между женщинами и мужчинами нередко происходит недопонимание.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Конфуз 1 час назад Эх... Когда девушки поймут, что их намеки мужчины очень часто очень даже понимают, а тупицами просто прикидываются, чтобы избежать истерик и разборок оскорблённой дамы.



Учите детей принимать отказ! Не только мальчиков, но и девочек! Облегчите им жизнь просто неимоверно! - - Ответить

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.