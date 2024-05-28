Эх... Когда девушки поймут, что их намеки мужчины очень часто очень даже понимают, а тупицами просто прикидываются, чтобы избежать истерик и разборок оскорблённой дамы.
Учите детей принимать отказ! Не только мальчиков, но и девочек! Облегчите им жизнь просто неимоверно!
16 переписок между мужчинами и женщинами, в которых зашкаливает уровень остроумия
Различается ли мыслительный процесс у женщин и мужчин? Кто знает! Но судя по перепискам героев нашей подборки, некоторая разница есть, поэтому в чатах между женщинами и мужчинами нередко происходит недопонимание.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Эх... Когда девушки поймут, что их намеки мужчины очень часто очень даже понимают, а тупицами просто прикидываются, чтобы избежать истерик и разборок оскорблённой дамы.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Отношения между мужчина и женщинами можно обсуждать бесконечно. У нас есть еще несколько подборок на эту тему: