Два верных способа удалить клеща подручными средствами
Многие из нас любят теплые дни и прогулки на природе. Кто-то даже может пойти за грибами или отправиться в поход с ночевкой на несколько суток. Ну и, конечно, среди нас много заядлых собачников. Но, к сожалению, в таком времяпрепровождении есть нюанс: нас подстерегают клещи. Мы расскажем, как вытащить это вредное насекомое самостоятельно подручными средствами, если вы в отпуске или на отдыхе и помочь некому. Спойлер: никакого вазелина или масла — эти средства практически ничем вам не помогут.
Способ 1: нитка
Достать клеща нужно как можно скорее: так вы снижаете риск заражения опасными заболеваниями, которые эти насекомые переносят. Ни в коем случае не пытайтесь достать насекомое пальцами или ногтями: так вы сдавите туловище клеща, а это приведет к попаданию зараженной слюны в ваш организм. Возьмите нитку, сделайте петлю вокруг насекомого, надежно затяните у основания туловища и резко потяните вверх. Если у вас не оказалось с собой швейного набора на всякий случай, можно выпустить ниточку из одежды или воспользоваться зубной нитью.
Способ 2: банковская карта
В современном мире у каждого под рукой есть пластиковая карточка (даже если вы отправились в горы). Вырежьте или выломайте уголочек с одной стороны, главное, не повредите при этом чип и магнитную полосу (так вы сможете использовать карту для бесконтактных платежей). Поднесите карту к клещу как можно ближе и аккуратно поднимите его, зацепив уголком.
Вы спросите, а как же вырезать в карточке кусочек? Скорее всего, у вас будет с собой перочинный ножик, пилочка для ногтей или маленькие ножницы. Мы попробовали это сделать с помощью кусачек для ногтей — вышло быстро и легко.
Важно: что делать потом?
После извлечения можно промыть место укуса мылом с водой или дезинфицирующим средством. И при первой возможности обратиться к врачу. Многие пытаются сохранить клеща, чтобы после сделать тест. К сожалению, скорее всего, симптомы той или иной инфекции появятся раньше результатов теста. Поэтому лучше идти к доктору, который расскажет вам о необходимых процедурах и за чем нужно наблюдать. Важно все это время следить за своим самочувствием: не появляются ли сыпь с красными кольцами вокруг укуса, симптомы гриппа или боль в суставах — при этих признаках нужно как можно скорее обратиться в больницу.
Надеемся, что наши советы вам не пригодятся. Лучше с клещами не связываться. Приобретите отпугивающий спрей, носите подходящую одежду и обувь, и будьте здоровы!
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Комментарии
А вы копенгаген в этом вопросе? В пункте серопрофилактики меня ругали, что сама клеща вытащила. Потому что есть вероятность оставить головку внутри своего тела, что заразу теоретическую сильнее разнесет. Мол, лучше чтобы врач вытащил
Сыну было лет 7, выскочил с машины пописать по пути с дачи, я думала, он у машины где-то напрудит, а он в лесок. Кепка в машине осталась, ну н а голову клещ и свалился🤦 он светленький, прическа короткая, сразу заметила. Затрясло, испугалась, чуть не реву. До первой больницы еле доехала. Там сняли, н а анализ взяли, укол сделали.Уже не помню, таблетки какие то пили. Всё обошлось. 🙏🙏🙏. В тот год всех пугали энцефалитными клещами. (В принципе, как и в последующие🤣). У нас сосед был болен энцефалитом из за такого клеща. И это было ужасно((
Купите себе клещедер и проблем не будет. Я им периодически клещей снимаю с собаки и кошек.