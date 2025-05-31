Два верных способа удалить клеща подручными средствами

Путешествия
21 час назад

Многие из нас любят теплые дни и прогулки на природе. Кто-то даже может пойти за грибами или отправиться в поход с ночевкой на несколько суток. Ну и, конечно, среди нас много заядлых собачников. Но, к сожалению, в таком времяпрепровождении есть нюанс: нас подстерегают клещи. Мы расскажем, как вытащить это вредное насекомое самостоятельно подручными средствами, если вы в отпуске или на отдыхе и помочь некому. Спойлер: никакого вазелина или масла — эти средства практически ничем вам не помогут.

Способ 1: нитка

Достать клеща нужно как можно скорее: так вы снижаете риск заражения опасными заболеваниями, которые эти насекомые переносят. Ни в коем случае не пытайтесь достать насекомое пальцами или ногтями: так вы сдавите туловище клеща, а это приведет к попаданию зараженной слюны в ваш организм. Возьмите нитку, сделайте петлю вокруг насекомого, надежно затяните у основания туловища и резко потяните вверх. Если у вас не оказалось с собой швейного набора на всякий случай, можно выпустить ниточку из одежды или воспользоваться зубной нитью.

Способ 2: банковская карта

В современном мире у каждого под рукой есть пластиковая карточка (даже если вы отправились в горы). Вырежьте или выломайте уголочек с одной стороны, главное, не повредите при этом чип и магнитную полосу (так вы сможете использовать карту для бесконтактных платежей). Поднесите карту к клещу как можно ближе и аккуратно поднимите его, зацепив уголком.

Вы спросите, а как же вырезать в карточке кусочек? Скорее всего, у вас будет с собой перочинный ножик, пилочка для ногтей или маленькие ножницы. Мы попробовали это сделать с помощью кусачек для ногтей — вышло быстро и легко.

Важно: что делать потом?

После извлечения можно промыть место укуса мылом с водой или дезинфицирующим средством. И при первой возможности обратиться к врачу. Многие пытаются сохранить клеща, чтобы после сделать тест. К сожалению, скорее всего, симптомы той или иной инфекции появятся раньше результатов теста. Поэтому лучше идти к доктору, который расскажет вам о необходимых процедурах и за чем нужно наблюдать. Важно все это время следить за своим самочувствием: не появляются ли сыпь с красными кольцами вокруг укуса, симптомы гриппа или боль в суставах — при этих признаках нужно как можно скорее обратиться в больницу.

Надеемся, что наши советы вам не пригодятся. Лучше с клещами не связываться. Приобретите отпугивающий спрей, носите подходящую одежду и обувь, и будьте здоровы!

Еще несколько жизненных лайфхаков можно найти здесь:

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
20 часов назад

А вы копенгаген в этом вопросе? В пункте серопрофилактики меня ругали, что сама клеща вытащила. Потому что есть вероятность оставить головку внутри своего тела, что заразу теоретическую сильнее разнесет. Мол, лучше чтобы врач вытащил

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ucTepu4ka
17 часов назад

Сыну было лет 7, выскочил с машины пописать по пути с дачи, я думала, он у машины где-то напрудит, а он в лесок. Кепка в машине осталась, ну н а голову клещ и свалился🤦 он светленький, прическа короткая, сразу заметила. Затрясло, испугалась, чуть не реву. До первой больницы еле доехала. Там сняли, н а анализ взяли, укол сделали.Уже не помню, таблетки какие то пили. Всё обошлось. 🙏🙏🙏. В тот год всех пугали энцефалитными клещами. (В принципе, как и в последующие🤣). У нас сосед был болен энцефалитом из за такого клеща. И это было ужасно((

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