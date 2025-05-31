Два верных способа удалить клеща подручными средствами

В современном мире у каждого под рукой есть пластиковая карточка (даже если вы отправились в горы). Вырежьте или выломайте уголочек с одной стороны, главное, не повредите при этом чип и магнитную полосу (так вы сможете использовать карту для бесконтактных платежей). Поднесите карту к клещу как можно ближе и аккуратно поднимите его, зацепив уголком.

Вы спросите, а как же вырезать в карточке кусочек? Скорее всего, у вас будет с собой перочинный ножик, пилочка для ногтей или маленькие ножницы. Мы попробовали это сделать с помощью кусачек для ногтей — вышло быстро и легко.