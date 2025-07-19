13 девушек нашли в бабушкиных сундуках наряды, которые сейчас на пике моды

Эти девушки решили заглянуть в прошлое — и нашли свой стиль. Оказалось, что мода действительно циклична, а винтаж — не просто тренд, а образ жизни. Мы собрали фотографии интернет-пользовательниц, чьи находки в бабушкиных сундуках могли бы вызвать зависть у стилистов.

«Случайно нашла в шкафу платья моей прапрабабушки. Они просто обалденные!»

С ума сойти, да им ведь место в музее! © whatsupwiththat22 / Reddit

«Этот пиджак принадлежал еще моей бабушке. Его сшила для бабули подруга»

Обалдеть! У вас прям глаз-алмаз — такое отыскать! © MrOrganization001 / Reddit

«Первые винтажные вещи достались мне от бабушки: это пальто, коктейльное платье, несколько топов. Потом я подсела на винтаж и начала собирать свою коллекцию!»

Это пальто выглядит так, будто его сшили специально для тебя. © Hoboprincess13 / Reddit

«Этот шелковый жакет, кажется, ни разу не носили. Думаю, это 70-е или 80-е. Я надела его с джинсами и кроссовками»

Обожаю этот пиджак! Хотела бы я, чтобы у моей бабушки была такая же стильная одежда. © Apprehensive-Bike192 / Reddit

«Это платье моей бабушки. Она носила его в 70-х. Кажется, мне очень повезло»

А ваша бабушка была настоящей модной штучкой! Такие платья стали популярны только в 80-х. © Mental-Hall-9616 / Reddit

«Когда умерла бабушка моего мужа, она оставила мне в наследство свое винтажное платье. Она надевала его на свадьбу родителей моего мужа»

«Это изящное платье ручной работы сшила моя прабабушка. Я его немного переделала и надела на свадьбу родственников»

«Моя прабабушка была личной портнихой одной писательницы, а бабушка тоже была очень талантливой швеей, так что у моей мамы есть несколько потрясающих платьев, которые они обе шили для нее. К сожалению, все женщины в моей семье очень миниатюрные, так что это платье было единственным, которое мне подошло!»

«Замшевый комплект подарили моей бабушке в 1969 году. Милейший жилет и юбка! Десятилетиями лежали у нее в шкафу!»

«Я так люблю одежду моей бабушки! Эти юбка и рубашка были куплены в 1980 году. Бабуля носила их на работу»

О боже, 80-е теперь «винтаж». Я забыла, сколько мне лет! © Redfawnbamba / Reddit

«Дочка в вечернем платье своей бабушки. Моей маме очень приятно было бы увидеть его на внучке, которую она застала еще совсем малышкой»

Я родилась в 1977 году. Я могла бы быть ее бабушкой, вау! Платье просто великолепное! © SuperPoodie92477 / Reddit

«Когда моя бабушка была жива, она подарила мне прекрасные винтажные шторы. А после ее смерти я сшила из них брюки. Жаль, что бабуля не увидела, какие они красивые получились»

«Этот наряд достался мне по наследству»

«Приданое моей бабушки. Я скоро выхожу замуж и хотела бы, может, переделать несколько вещей»

Вот это да! Они в идеальном состоянии, и я уверен, что музей был бы рад их заполучить. © coco_xcx / Reddit