13 девушек нашли в бабушкиных сундуках наряды, которые сейчас на пике моды
Эти девушки решили заглянуть в прошлое — и нашли свой стиль. Оказалось, что мода действительно циклична, а винтаж — не просто тренд, а образ жизни. Мы собрали фотографии интернет-пользовательниц, чьи находки в бабушкиных сундуках могли бы вызвать зависть у стилистов.
«Случайно нашла в шкафу платья моей прапрабабушки. Они просто обалденные!»
- С ума сойти, да им ведь место в музее! © whatsupwiththat22 / Reddit
«Этот пиджак принадлежал еще моей бабушке. Его сшила для бабули подруга»
- Обалдеть! У вас прям глаз-алмаз — такое отыскать! © MrOrganization001 / Reddit
«Первые винтажные вещи достались мне от бабушки: это пальто, коктейльное платье, несколько топов. Потом я подсела на винтаж и начала собирать свою коллекцию!»
- Это пальто выглядит так, будто его сшили специально для тебя. © Hoboprincess13 / Reddit
«Этот шелковый жакет, кажется, ни разу не носили. Думаю, это 70-е или 80-е. Я надела его с джинсами и кроссовками»
- Обожаю этот пиджак! Хотела бы я, чтобы у моей бабушки была такая же стильная одежда. © Apprehensive-Bike192 / Reddit
«Это платье моей бабушки. Она носила его в 70-х. Кажется, мне очень повезло»
- А ваша бабушка была настоящей модной штучкой! Такие платья стали популярны только в 80-х. © Mental-Hall-9616 / Reddit
«Когда умерла бабушка моего мужа, она оставила мне в наследство свое винтажное платье. Она надевала его на свадьбу родителей моего мужа»
«Это изящное платье ручной работы сшила моя прабабушка. Я его немного переделала и надела на свадьбу родственников»
«Моя прабабушка была личной портнихой одной писательницы, а бабушка тоже была очень талантливой швеей, так что у моей мамы есть несколько потрясающих платьев, которые они обе шили для нее. К сожалению, все женщины в моей семье очень миниатюрные, так что это платье было единственным, которое мне подошло!»
«Замшевый комплект подарили моей бабушке в 1969 году. Милейший жилет и юбка! Десятилетиями лежали у нее в шкафу!»
«Я так люблю одежду моей бабушки! Эти юбка и рубашка были куплены в 1980 году. Бабуля носила их на работу»
- О боже, 80-е теперь «винтаж». Я забыла, сколько мне лет! © Redfawnbamba / Reddit
«Дочка в вечернем платье своей бабушки. Моей маме очень приятно было бы увидеть его на внучке, которую она застала еще совсем малышкой»
- Я родилась в 1977 году. Я могла бы быть ее бабушкой, вау! Платье просто великолепное! © SuperPoodie92477 / Reddit
«Когда моя бабушка была жива, она подарила мне прекрасные винтажные шторы. А после ее смерти я сшила из них брюки. Жаль, что бабуля не увидела, какие они красивые получились»
«Этот наряд достался мне по наследству»
«Приданое моей бабушки. Я скоро выхожу замуж и хотела бы, может, переделать несколько вещей»
- Вот это да! Они в идеальном состоянии, и я уверен, что музей был бы рад их заполучить. © coco_xcx / Reddit
И пусть далеко не все вещи из бабушкиного шкафа имеют музейную ценность, но для большинства из нас они ценны как часть семейной истории. Поэтому стоит 100 раз подумать, прежде чем выбрасывать старые вещи, и, может, все же подарить им вторую жизнь.