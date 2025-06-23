17 звезд, которые выбрали винтаж и выглядели как царицы

Там на неведомых ковровых дорожках, красных и не очень, звезды выгуливают винтажные наряды от великих домов моды. Давайте посмотрим, как такие платья выглядели на подиуме, и как преобразились уже будучи надетыми на звезд.



Этот эффектный костюм Mugler модель показала в 1998 году, а в 2022 его примерила Кайли Дженнер и выложила крутой снимок на своей страничке в соцсети

Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Почти как в «спасателях Малибу»: красный купальник и блондинка Клаудия Шифер на показе Chanel в 1995 году против жгучей брюнетки Кайли Дженнер 30 лет спустя. Даже не знаем, кому из них он больше идет

На премьере фильма «Девушка из Плейнвилля» Эль Фэннинг красовалась в платье Givenchy из коллекции 1987 года

Звезда новой экранизации «Дрянных девчонок» Авантика посетила светское мероприятие в роскошном наряде Herve Leger из коллекции 1996 года

На Неделе моды в Париже 2021 года Ирина Шейк позировала фотографам в винтажном платье Mugler, сшитом в конце прошлого века

В 1991 году Наоми Кэмпбелл продемонстрировала публике яркое платье Versace, а 31 год спустя такое же надела модель Мадалина Генеа на премьеру фильма «Блондинка»

Ким Кардашьян не смогла пройти мимо наряда Alexander McQueen 2003 года, который назвали одним из величайших платьев современной истории моды

В образе от Chanel Клаудия Шиффер впервые блистала на подиуме в 1990 году, а звезда «Субстанции» Маргарет Куэлли 35 лет спустя надела это нежное платье на дорожку в Каннах

Cyril Pecquenard/SIPA/Sipa Press/East News

Модель София Ричи на собственную свадьбу надела копию платья Chanel, которое демонстрировала публике Клаудия Шиффер в 1993 году

AFP / EAST NEWS

В 1999 году Кэтрин Зета-Джонс блистала в Каннах в платье Mugler из коллекции того же года. А в 2023 Лиа Мишель вышла в таком же наряде, но другого оттенка

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В 1995 году Клаудия Шиффер показала роскошный ансамбль Chanel, а почти 30 лет спустя его выгуляла Марго Робби — в 2024 году

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На премьеру второй части «Дюны» Зендея пришла в футуристическом костюме Mugler, первая версия которого была изготовлена аж в 1990 году

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Клаудия свела всех с ума в 1993 году, когда примерила это платье Chanel. А Тейлор Рассел — в 2024, когда последовала примеру легендарной модели

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News Svetlana 5 часов назад Уж не знаю, кто шил для Тейлор, но смотрится как мой тюль, только что вынутый из стиралки. - - Ответить

В 1994 году Элизабет Херли влюбила в себя всех, надев роскошное платье Versace, декорированное булавками. А потом ее образ повторила Леди Гага

LUCA SGRO / bauergriffinonline.com / East News

В 2022 году Ким Кардашьян примерила реплику культового платья от Stephen Sprouse, которое носила Кармен Электра в 1998. Кармен осталась в восторге от образа Ким

На премьеру фильма «Мадам Паутина» Изабела Мерсед явилась в костюме Versace из коллекции 1999 года. Тогда его надевала Наоми Кэмпбелл

EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News Svetlana 5 часов назад Н.а Наоми шикарно, а н.а Изабелле просто купальник. - - Ответить

В 2024 году Марго Робби в очередной раз всех покорила, когда вышла в платье Vivienne Westwood. Оно было вдохновлено другим нарядом этого бренда — из коллекции 1998 года