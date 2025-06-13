Платье желтое? Тогда и фата дожна быть такой, а то кажется, будто платье пожелтело от времени.
20+ вещей из шкафов мам и бабушек, которые по праву можно назвать винтажным сокровищем
Народное творчество
57 минут назад
Не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Мамы, бабушки и другие родственницы наших героинь были настоящими модницами и оставили им в наследство крутые наряды, которые выглядят шикарно даже сейчас.
«Это волшебное платье, прямо со свадьбы моей бабушки в 1980-х. Фото не могут передать всю красоту»
- 1980 и бабушка? Боже, как я стара. © SarcasmCupcakes / Reddit
«Мама сшила себе эту блузку в 18 лет. Теперь ее ношу я»
«Вечернее платье, которое мой отец подарил моей маме в 90-х»
«Моей бабушке 90 лет, и мы с ней любим вместе выбирать одежду. Недавно она подарила мне пальто, которое сама сшила в 50-е годы»
«Старое мамино платье. Мне нравится отделка бисером воротника и талии»
«Платье 1950-х годов, которое носила моя бабушка. Я пошла в нем на свадьбу брата»
«Красуюсь в брючном костюме своей бабушки. Я так счастлива, что он у меня есть»
- Завидую! Это вещь вне времени, и она вам очень идет. © Skeleturtle / Reddit
«Платье моей тети, сшитое на заказ. Пыталась ушить бюст под себя, но внутренняя часть слишком трудная»
«Платье моей мамы. Оно примерно 1976 года, сидит идеально! Мама была так рада видеть меня в нем, что сделала миллион фотографий»
«Это платье досталось мне от бабушки. Она купила его для себя, но так и не надела, а оно идеально подходит к моему стилю одежды»
«Разбиралась в шкафу и наткнулась на великолепные платья, которые раньше принадлежали моей прабабушке. Они просто потрясающие!»
«Эта куртка Levi’s досталась мне от мамы»
«Я в модном платье своей мамы»
«Винтажное платье моей прабабушки»
«Мама носила это платье, когда встречалась с моим отцом. Она была тогда примерно моего возраста»
«Бархатный комбинезон 70-х годов, доставшийся мне от бабушки»
Прикиньте, если он слева😁
"Бархат под джинсу, тогда это было модно"😁
...
И снова для отдельных товарищей поясняю, что это шутка.
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«Джинсы Guess, купленные мамой в 1985 году. Мои любимые»
Где в Союзе в 1985г.продавались такие джинсы? Только с рук и очень дорого.
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«Нашла в подвале платье своей мамы для выпускного, на который она ходила в 1974 году»
«Это юбка моей мамы. Она говорит, что ей как минимум 20 лет!»
«Это настоящее винтажное платье от моей мамы»
«Платье моей мамы и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»
«Шелковое свадебное платье моей двоюродной тети Хелены. Она жила в сельской местности, а там в то время замуж выходили в черном»
Где это происходило? Такая грусть! Спокон веков свадебные платья были белыми или др.светлого цвета.
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- Это платье шикарное. Настоящее сокровище. © RubyCarlisle / Reddit
«Моя бабушка в выпускном платье примерно в 1954 году, и я в ее выпускном платье в 2005 году»
Героини наших статей — настоящие модницы: они умеют сочетать винтаж с современными трендами, не боятся экспериментировать и вдохновляют других:
Фото на превью tiaradactyl / Reddit
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