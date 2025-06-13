20+ вещей из шкафов мам и бабушек, которые по праву можно назвать винтажным сокровищем

Народное творчество
57 минут назад

Не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Мамы, бабушки и другие родственницы наших героинь были настоящими модницами и оставили им в наследство крутые наряды, которые выглядят шикарно даже сейчас.

«Это волшебное платье, прямо со свадьбы моей бабушки в 1980-х. Фото не могут передать всю красоту»

Alena
2 часа назад

Платье желтое? Тогда и фата дожна быть такой, а то кажется, будто платье пожелтело от времени.

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«Мама сшила себе эту блузку в 18 лет. Теперь ее ношу я»

«Вечернее платье, которое мой отец подарил моей маме в 90-х»

«Моей бабушке 90 лет, и мы с ней любим вместе выбирать одежду. Недавно она подарила мне пальто, которое сама сшила в 50-е годы»

«Старое мамино платье. Мне нравится отделка бисером воротника и талии»

«Платье 1950-х годов, которое носила моя бабушка. Я пошла в нем на свадьбу брата»

«Красуюсь в брючном костюме своей бабушки. Я так счастлива, что он у меня есть»

«Платье моей тети, сшитое на заказ. Пыталась ушить бюст под себя, но внутренняя часть слишком трудная»

«Платье моей мамы. Оно примерно 1976 года, сидит идеально! Мама была так рада видеть меня в нем, что сделала миллион фотографий»

«Это платье досталось мне от бабушки. Она купила его для себя, но так и не надела, а оно идеально подходит к моему стилю одежды»

«Разбиралась в шкафу и наткнулась на великолепные платья, которые раньше принадлежали моей прабабушке. Они просто потрясающие!»

«Эта куртка Levi’s досталась мне от мамы»

«Я в модном платье своей мамы»

O_о
2 часа назад

Шикарно. Я б носила, хотя у меня вообще похожих вещей нет.

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«Винтажное платье моей прабабушки»

«Мама носила это платье, когда встречалась с моим отцом. Она была тогда примерно моего возраста»

«Бархатный комбинезон 70-х годов, доставшийся мне от бабушки»

O_о
2 часа назад

Прикиньте, если он слева😁
"Бархат под джинсу, тогда это было модно"😁
...
И снова для отдельных товарищей поясняю, что это шутка.

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«Джинсы Guess, купленные мамой в 1985 году. Мои любимые»

«Нашла в подвале платье своей мамы для выпускного, на который она ходила в 1974 году»

«Это юбка моей мамы. Она говорит, что ей как минимум 20 лет!»

«Это настоящее винтажное платье от моей мамы»

«Платье моей мамы и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»

«Шелковое свадебное платье моей двоюродной тети Хелены. Она жила в сельской местности, а там в то время замуж выходили в черном»

Геня Блох
2 часа назад

Где это происходило? Такая грусть! Спокон веков свадебные платья были белыми или др.светлого цвета.

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«Моя бабушка в выпускном платье примерно в 1954 году, и я в ее выпускном платье в 2005 году»

Фото на превью tiaradactyl / Reddit

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