14 случаев, когда кутюрный наряд на красной дорожке выглядел совсем не так, как на подиуме
Знаменитости нередко вдохновляются образами с модных показов. Некоторые повторяют их до мелочей, а другие смело переосмысливают, добавляя свою изюминку. Но часто одинаковые наряды могут выглядеть совершенно по-разному на подиуме и на красной дорожке. Мы собрали яркие образы от-кутюр, чтобы сравнить, как одни и те же платья выглядят на моделях и знаменитостях.
1. Модель Miss Sohee и Хайди Клум
В отличие от некоторых других звезд, немецкая супермодель предпочитает носить наряды именно так, как предлагает делать это дизайнер. Вот и на мероприятие Billboard Women in Music, посвященное женщинам в музыкальной индустрии, она пришла в платье Miss Sohee и в дополнявшем его пальто. Разве что обувь она выбрала не такую, как у модели на подиуме: вместо желтых лодочек она надела белые босоножки на каблуке. Получилась настоящая модная битва между моделями разных возрастов.
2. Модель ALAILA и Рианна
На 78-м Каннском Фестивале Рианна поразила всех своим нарядом от ALAILA c высокой горловиной, драпировками и завязками сбоку. Наряд прекрасно подчеркнул изменившуюся фигуру, а образ звезда дополнила прической и драгоценностями Boucheron. Рианна завершила образ небесно-голубыми туфлями на каблуке, кольцами с крупными камнями и серьгами с бриллиантами. Как и модель, демонстрировавшая его на подиуме, актриса надела с ним открытую обувь.
3. Модель Miss Sohee и Дженнифер Лопес
На церемонии награждения премии American Music Awards 2025 Дженнифер Лопес сменила аж 8 нарядов. На сцене она появилась в кутюрном наряде от Miss Sohee. Наряд состоял из серого платья с глубоким вырезом и ярусами белых блесток, напоминающих чешую. Звезда дополнила образ бирюзовой накидкой с вышитыми розовыми пионами. Завершила образ Лопес прической с прямыми волосами и лаконичной обувью, которая не отвлекала внимание от наряда.
Как и на модели, образ выглядел смело и ярко и подчеркивал фигуру звезды.
4. Модель Armani и Деми Мур
На 77-м Каннском кинофестивале Мур щеголяла в расшитом бисером красном платье из коллекции Armani Privé Fall 2023. Правда она внесла небольшие изменения: отказалась от броши в виде цветка и от сумочки. Некоторым показалось, что актриса никогда еще не выглядела лучше на красной дорожке, чем в этот раз, и что драгоценности Chopard с этим нарядом смотрелись особенно гармонично.
5. Модели Ludovic de Saint Sernin и Эшли Грэм
Вот как знаменитости носят наряды с подиума: кто-то просто подбирает свой размер, практически ничего не меняя, другие же просят дизайнера сшить понравившееся изделие конкретно для них и с учетом некоторых пожеланий. Эшли относится как раз ко второму типу. На Met Gala 2024 она пришла в сшитом специально для нее наряде от Ludovic de Saint Sernin. Он был вдохновлен сразу двумя платьями из последней коллекции этого дизайнера. Модель призналась, что едва могла дышать в наряде: так сильно были стянуты ребра и талия. Кстати, шили эту красоту более 500 часов.
6. Модель Schiaparelli и Деми Мур
На премьеру фильма «Вещество» Деми Мур надела платье Schiaparelli из коллекции «весна-лето — 2024». Этот несколько футуристичный наряд был под стать кинокартине. На подиуме творение дизайнера было дополнено акцентной сережкой, а вот актриса в качестве украшений выбрала бриллиантовые сережки и ожерелье от Chopard. Кто-то посчитал, что для одежды этого бренда Мур «недостаточно дерзкая» и ей следовало бы добавить чудаковатых украшений и забрать волосы в пучок. Как вам кажется, такая критика обоснованна?
7. Модель Richard Quinn и Сара Джессика Паркер
Для Met Gala 2024 Сара Джессика Паркер выбрала скульптурный наряд от Richard Quinn. Невооруженным глазом видно, что на подиуме и в реальной жизни он смотрится совершенно по-разному. Но это и понятно: Сара использовала дополнительные аксессуары в виде бус, сумочки и эффектной шляпки, к тому же ее рост 159 см, платье на ней кажется длиннее. Как отметила одна пользовательница интернета, актрисе всегда удается привнести свое чувство стиля в образы для этого мероприятия и при этом быть одетой в рамках темы.
8. Модель Roberto Cavalli и Эмили Блант
Летнее платье макси из весенней коллекции Roberto Cavalli было к лицу как модели, так и актрисе. На подиуме с ним получился более расслабленный образ, а все благодаря украшению и шарфику. Эмили же дополнила свой наряд ожерельем от Tiffany, но волосы, как и модель, оставила распущенными.
9. Модель Giorgio Armani Prive и Ирина Шейк
Ирина Шейк появилась на красной дорожке в роскошном платье из осенне-зимней коллекции Armani Privé 2019 года. Платье с объемными рукавами из черного полупрозрачного тюля подчеркнуло фигуру модели и добавило образу немного утонченности. Волосы были собраны в высокий гладкий пучок с оригинальной укладкой, открывая лицо и шею — это позволило подчеркнуть серьги с крупными камнями, ставшие единственным ярким акцентом образа.
10. Модель Simone Rocha и Аквафина
Еще один пример того, как по-разному может выглядеть один и тот же наряд на подиуме и в жизни. На модели Simone Rocha платье смотрелось более коротким и объемным, сумочка сочеталась по цвету с бантом. Надевшая же его актриса и певица Аквафина выбрала белые туфли и белую сумочку.
11. Модель Elie Saab и Ева Лонгория
Еву Лонгорию можно заслуженно назвать иконой стиля: на красных дорожках, да и не только, она блистает. Вот и на Каннском кинофестивале в 2024 году она притягивала к себе взгляды — и во многом благодаря платью из весенней коллекции Elie Saab. На подиуме оно выглядело несколько иначе, что и понятно: у модели и Евы совершенно разные фигуры, рост и вес.
12. Модель Tony Ward и Хайди Клум
Как и следовало ожидать, подиумный наряд сидит на Хайди Клум великолепно. Будучи сама моделью, она точно знает, как выглядеть на все сто в любой одежде. К тому же Клум живо интересуется модой: она не только была ведущей ТВ-передачи, в которой соревновались модные дизайнеры, но и успела выпустить несколько линий собственной одежды.
13. Модель Maison Margiela и Грета Гервиг
Что эффектного в хлопковое полосатом летнем сарафане из серии,, французская пастушка,,?
На 77-м Каннском кинофестивале Грета Гервиг красовалась в эффектном полосатом платье от Maison Margiela. Но этот ее образ понравился не всем. Нашлись те, кто не смог отделить подиум от того, что творится за его пределами. Критикам наряда не понравилось, что Грета не надела колоритные аксессуары и не добавила яркий макияж, как это сделала модель, демонстрировавшая платье. А вам как кажется: правильно поступила актриса?
14. Модель Tony Ward и Шэрон Стоун
42-й Туринский кинофестиваль Шерон Стоун посетила в гламурном платье от Tony Ward. Наряд был полностью расшит бисером, пайетками и кристаллами в необычные узоры. Декольте у наряда было глубоким и фигурным. Главным акцентом стала объемная алая накидка, украшенная более чем 3000 шелковыми цветами, созданными вручную.
Дополнением стали босоножки в тон и бриллиантовые серьги, а макияж с акцентом на губы и глаза придал образу выразительности. Как и модель, актриса не стала отягощать образ лишними аксессуарами. На модели этот образ смотрелся достойно, но на 67-летней актрисе он выглядел особенно впечатляюще. Как думаете, кто более выигрышно подал это творение?
Одинаковые наряды на моделях и звездах — две совершенно разные истории. Модели выходят на подиум в образах, продуманных до мелочей: от прически до походки. А знаменитости добавляют свое — другие украшения, туфли, акценты. Ну и, конечно, у всех разное телосложение, что делает образ по-своему выразительным и утонченным.
А если вам все еще мало модных сравнений — у нас есть еще парочка интересных подборок: