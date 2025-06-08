14 случаев, когда кутюрный наряд на красной дорожке выглядел совсем не так, как на подиуме

На церемонии награждения премии American Music Awards 2025 Дженнифер Лопес сменила аж 8 нарядов. На сцене она появилась в кутюрном наряде от Miss Sohee. Наряд состоял из серого платья с глубоким вырезом и ярусами белых блесток, напоминающих чешую. Звезда дополнила образ бирюзовой накидкой с вышитыми розовыми пионами. Завершила образ Лопес прической с прямыми волосами и лаконичной обувью, которая не отвлекала внимание от наряда.

Как и на модели, образ выглядел смело и ярко и подчеркивал фигуру звезды.