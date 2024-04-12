15+ грамотеев, которые как откроют рот, так сядут в лужу
Некоторые из нас умудряются использовать слова по принципу «я всегда так говорю, значит, так правильно». Причем, даже высшее образование — не гарантия того, что человек будет понимать, как верно произносятся фразеологизмы, профессиональные термины и даже названия простых предметов типа калькулятора. Недавно мы наткнулись на горячее обсуждение на эту тему и не смогли пройти мимо.
- В очереди у меня за спиной сплетничали две девицы, которые перемывали кости общей знакомой. И тут одна сказала: «Только это секрет полишанели!» Вторая: «Что-что?» И первая на полном серьезе объяснила собеседнице, что выражение «секрет полишанели» означает очень большой секрет, как состав духов «Шанель». © Rec17 / Pikabu
- Раздражает, когда просят не фамильярничать, после того как обратился к человеку по фамилии. © hohoho777 / Pikabu
- Эпиляционная жалоба, зайчатки разума! А однажды у меня в магазине уши свернулись: «Мне нужна лампа в бру. У меня две бры, поэтому дайте две лампы». © Luboff79 / Pikabu
- У меня есть клиент, бывший менеджер типографии, которая работала несколько лет в этой области. Так вот, она говорит «инградиент» вместо «градиент». © smartchamomile / Pikabu
- Почему-то большинство моих знакомых понятия не имеет, что означает слово «утопия». Для них это практически синоним выражения «конец света».
— Прикинь, если в дом залезут воры и стырят все нажитое непосильным трудом. Это же будет вообще утопия!
— Ну да, ну да. © Julia.Otomi / Pikabu
- Я недавно захожу в подъезд, оттуда вылетают две юные девицы, лет по 13. Слышу от одной: «Ну и говорили об этом». Вторая: «О чтом?» © Gazon.Zaseyan / Pikabu
- Слышал от знакомой «театралки» рассказ о том, как она на спектакле сидела в «портьере», в самом центре. Занавес! © takojmolodoj / Pikabu
- У нас в банке половина сотрудников говорит «комбрендинговые» карты. Но вообще-то они «кобрендинговые». Это стыд. © Kaikatsu / Pikabu
- Я лично знал одного наладчика охранно-пожарной сигнализации, который сделал пометку на проекте: «Не работают датчики в калидоре». © yuhanj / Pikabu
- У меня был один знакомый, который вместо «как будто» говорил «камбуто». Так мы его и звали. © ClintEastw00d / Pikabu
- — У меня шеф на работе попросил как-то посмотреть на карте место, куда мы должны были ехать. Я ему говорю, что не могу найти адрес. Он пишет: «Сейчас скину тебе геолаксацию». © ***CBeTbl / Pikabu
— Во дурень! Правильно же «геолактация»! © els1238 / Pikabu
- Моя подружка хризантемы называет «гризантемами», а бывшая свекровь полиэтилен — «полутиленом». © CBeTJIR4ok / Pikabu
- В школе учитель по биологии говорила «организемь» вместо «организм». © finiest / Pikabu
- В нашем немаленьком колл-центре у половины операторов «кооперативные» клиенты вместо «корпоративных». Постоянно такое звучит. © everwinter / Pikabu
- Угадайте, к какому врачу дали талончик бабке, попросившей к «тарматологу»? Правильно, к травматологу. А потом оказалось, что ей нужно было к дерматологу. © NOJIKNH / Pikabu
- В семье жены составные части блюд называют «индигрендиенты». Ох, я уже и сам так говорить стал. © adzareiko / Pikabu
Индигредиенты вполне могут быть в семье жены из Индии,вай нот?)
А бабушке надо было к тарологу вообще)
- Моя подруга говорит: «Я его сооблазнила». © 2906210 / Pikabu
- Моя однокурсница любила говорить «канкулятор». Сама над собой потешалась, но сделать не могла ничего. А еще от каждого второго слышу «споймал» или «впоймал». © Medium.rare / Pikabu
- Коллега ковбоев называл камбойцами © Neyrfor / Pikabu
- «Элементы» вместо алиментов. © ForrestTrump / Pikabu
- Есть люди, которые употребляют «нелицеприятный» в значении «неприятный». Ну не знаешь, как правильно, зачем использовать? © Noimaginator / Pikabu
- Теща моя говорит: «Приятный аппетит!» Она где-то услышала, что так правильно, и стала использовать вместо «приятного аппетита». © gbee / Pikabu
Бонус: у наших читателей тоже накипело
- Я ненавижу гибрид из координат и кардинала: «Это нужно использовать координально иначе». Кар-ди-наль-но! От слова «кардинал»! © Селебная пятка / ADME
- У меня бывший муж скрестил фразы «правильно ли я понимаю, что» и «насколько я понимаю». Он говорил: «Как я правильно понимаю, то....». Бесило почему-то жутко. © Александра Гетманская / ADME
- Раздражает оборот «по правде говоря». Выходит, все остальное, что ты говорил до этого, было ложью? © Михаил Малыхин / ADME
- А до меня недавно дошла информация, что блины и блинчики — это, оказывается, два разных блюда. © Skunk / ADME
- Бесит, когда предметы некогда массового производства называют «раритетами», не зная значения этого слова. Или когда не к месту употребляют слово «одиозный». © 1 / ADME
Бесить могут не только слова, но и действия. Вот целый список чужих привычек, которые раздражают сильнее скрипа ногтем по стеклу.
Комментарии
Одна знакомая говорит "спинджак", ну а что, он же на спине.
Бывшая коллега произносила "раболатория" вместо "лаборатория". В чём-то она была права.
Каждые два из трёх видеоблогеров , рассказывающих про садово-огородные работы, не сажают а садят
Помню, приехали в конце 90-х в Москву к моему дяде в гости. И бабушка мне говорит: «хочешь кили?». Я несколько раз переспросила. Долго думала, что это может быть, больше всего походило на кильку)) поэтому отказалась. Оказалось, что это был киви)) От него я бы не отказалась, потому что никогда до этого киви не ела, хотелось попробовать. Но было уже стыдно менять решение 😁