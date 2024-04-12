15+ грамотеев, которые как откроют рот, так сядут в лужу

Помню, приехали в конце 90-х в Москву к моему дяде в гости. И бабушка мне говорит: «хочешь кили?». Я несколько раз переспросила. Долго думала, что это может быть, больше всего походило на кильку)) поэтому отказалась. Оказалось, что это был киви)) От него я бы не отказалась, потому что никогда до этого киви не ела, хотелось попробовать. Но было уже стыдно менять решение 😁