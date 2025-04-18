Ох, уж эти дедки неугомонные. Не могут пройти спокойно мимо молоденьких симпатичных девушек. Галю, значит по-боку, а к молодой крале - бегом! Комплимент так себе.
12 историй, которые произошли просто потому, что кто-то позвонил в домофон
Жизнь полна маленьких сюрпризов. Порой, даже оставаясь дома, можно оказаться в ситуации, которую никак не ожидал. Например, всего один звонок в домофон может превратить обычный день в нечто совершенно неожиданное.
- Ждала подругу у подъезда. Выходит дедушка и захлопывает дверь. Останавливается, смотрит на меня в упор, а затем резко разворачивается и подходит к домофону. Набирает номер квартиры и громко, чтобы я услышала, говорит: «Галя, я нашел тебе замену. Мы расстаемся. Она красивее и умеет готовить борщ!» Мне аж неловко стало, засмущал. А он развернулся, подошел и сказал: «Здравствуйте. Был бы я лет на сорок моложе, точно позвал бы вас прогуляться. А так — просто комплимент: вы прекрасны!» © Карамель / VK
- Раздался звонок в домофон. Дома была только я, без мужа. Я взяла трубку и спросила: «Это ты, мой хороший?» В ответ раздался томный мужской голос: «Даааа». Секундное замешательство спустя я спросила: «А кто это?» Он ответил: «Это курьерская доставка». Только в этот момент я вспомнила, что утром заказывала питьевую воду и уже забыла об этом. Курьеры вышли из лифта с бутылями воды и смеялись — было видно, что эта ситуация их развеселила.
- Ехала со съемки на такси. У меня была куча сумок с собой с разной нужной аппаратурой. Приехала домой и обнаружила, что фотика нет. А он очень дорогой и мой любимый.
Стала звонить в службу такси, они сказали, что водитель не берет трубку. Я уже и поседела, и десять потов с меня сошло, попрощалась с карьерой и стала примерно прикидывать, сколько мне нужно лет, чтобы накопить на такой же. И тут звонок в дверь. Открываю, вся в слезах, а там водитель стоит с моим фотиком в руках. Как оказалось, он обзванивал в домофон все квартиры, пока его не впустили и не сказали, где я живу. P.S. Он оставил телефон в машине, поэтому не слышал звонка диспетчера. © Карамель / VK
- Написала парню, что мне очень грустно. Он живет далеко от меня. Ответил: «Все будет хорошо, я рядом». Меня слегка триггернуло, и я ушла убираться в доме. Хожу, занимаюсь домашними делами, прокручиваю грустные мысли. Через пять часов звонит парень. Говорит: «Привет, коть. Там мой друг под подъездом, откроешь ему? Он тебе передаст подарок». Думаю, ладно. Поднимаю трубку домофона. Слышу: «Это Миша». Открываю дверь и продолжаю убираться. Странно, думаю, у Миши что-то не то с голосом. Стук в дверь. Она распахивается, и там стоит он. В зубах цветы с поля, за спиной рюкзак с вещами, в руках пакет, набитый сладостями и вкусняшками. Обманщик мой любимый. © Карамель / VK
- Сидела дома, звонит в домофон участковый. Пришел ко мне и говорит, что соседи жалуются на шум. В квартире тишина, мышь крадется. Спрашиваю, какая квартира жалуется. Он отвечает, мол, двадцатая. Я в шоке говорю: «А ничего, что в этом пятиэтажном доме всего пятнадцать квартир на каждый подъезд, мой подъезд первый, а этаж последний?» Молчит, в глазах полное отсутствие математики. Вроде через какое-то время до него дошло, в чем дело. А потом дядька вдруг спрашивает: «Они точно не могли на вас жаловаться?» © jamiklisa
- Когда братику было 5 лет, а мне 15, я отправила его в магазин за картошкой — хотела пожарить. Звонит он в домофон и говорит: «Картошки не осталось, но я купил чипсы. Жарить не придется». © fat1muwa_
- Работаю из дома, раздается звонок в домофон. Беру трубку и спрашиваю: «Кто?» Мне отвечают, что это курьер. Но мы доставок не ждали, и супруг тоже ничего не заказывал. Уточняю, в какую квартиру, говорят, что в 77. А мы живем в 78. Отвечаю, чтобы позвонили в 77 квартиру, заказчики сами откроют дверь. И знаете, что ответил курьер? «В комментариях написали звонить в квартиру 78». И тут все складывается. В последнее время к нам начали часто звонить в домофон. Как-то раз нам позвонили в час ночи и мы просто офигели. А дома дети, у которых режим. Укладываем их рано. Если мы заказываем доставку, то даем код или выходим сами, чтобы никого не разбудить. Меня это так возмутило, что я решила сходить к соседке и уточнить. Стучусь и говорю: «Произошла вот такая ситуация. Ваш курьер сказал, что вы указываете нашу квартиру. Пожалуйста, уберите и проверьте еще раз. У каждого ведь свой ключ и домофон». На что мне начинают врать, мол, ей тоже курьеры говорят: «78, 79 квартиры пишут, чтобы звонили вам». На минуточку, в 79 квартире сейчас никто не живет, а с хозяйкой мы на связи. И еще, предыдущие квартиранты, перед тем как съехать, тоже всегда звонили нам и говорили, что у них проблемы с ключом и домофоном. Почему просто не признаться и не сказать честно? Ведь если бы нас по-человечески попросили, мы бы по-соседски помогли. © aruzhan__beken
- Случай сегодня у подъезда. Маленькая девочка идет из школы и звонит в домофон. Женский голос спрашивает: «Кто там?» А она в ответ: «Доставка пятерочек!» © domznaniya
- У меня большая часть соседей отказалась от домофона. Мне в домофон стали звонить доставка еды, почта и гости соседей. Сначала я открывала, потом начала отвечать: «Звоните в ту квартиру, куда пришли». На что мне неоднократно отвечали: «Нам сказали звонить к вам». Соседям говорить бесполезно, у них один ответ: «Вам что, трудно открыть?» Мне не трудно, но я не консьержка. Они экономят деньги за счет моего времени. В итоге я тоже отказалась от домофона. © ek_zhol
- У подруги соседи указали ее домофон в разных доставках, видимо, свой отключили. Она через некоторое время поняла, в чем дело. И начала милым голосочком звонившему говорить: «Ой, а если вы с доставкой в 109-ю квартиру, то они просили передать, что не смогут сегодня принять доставку. Они там вроде должны были звонить с отменой». Через неделю возмущенные жители 109-й квартиры нарисовались на пороге. © kaza_nostry
- Переехала в новую квартиру, живу одна. Около недели назад, ночью, ровно в 3:42 кто-то начал звонить в домофон. Это происходит каждые три дня. Сначала я брала трубку, но звон при этом не прекращался. Больше не отвечаю на звонки. Да и выглядывание в окно ничего не дало, к подъезду никто не подходил. Странность в том, что предыдущий хозяин отключил домофон. А у меня все руки не доходят оставить заявку на включение. Знакомые не верят, говорят, что я выдумываю. А мне ночевать одной страшно. Сегодня придет подруга, будем вместе ждать очередного звонка. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Живу в квартире, из которой практически не выхожу из-за инвалидности. Я молодая девушка, работаю в интернете, в целом чувствую себя хорошо, но порой бывает одиноко. То ли меня услышали небеса, то ли это случайность, но как-то ко мне в домофон позвонил парень. Он понял, что ошибся квартирой, но продолжил разговор. Раза три он звонил мне в домофон просто поболтать. В следующий раз я решилась впустить его домой. Теперь у меня появился друг. Он часто приходит ко мне в гости, приносит пироженки к чаю. Вроде бы ничего особенного, просто два человека разговаривают. Но его прихода я жду больше, чем подарков на день рождения в детстве. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Комментарии
Домофон - удобная штука. Если используют по назначению.Но последняя история - полный классный вайб. Повезло девушке, что парень адекватный попался.
У меня домофон с выключателем. И он всегда выключен, потому что тоже доставали. А сейчас, если я знаю, что кто-то должен придти, включаю буквально за 10 минут, потом опять выключаю. Ни курьеры, ни сеятели литстовок не беспокоят.
У мамы квартира 55, две центральные кнопки домофона, плюс она старшая по подъезду и тоже названивают "откройте"