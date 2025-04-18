12 историй, которые произошли просто потому, что кто-то позвонил в домофон

Живу в квартире, из которой практически не выхожу из-за инвалидности. Я молодая девушка, работаю в интернете, в целом чувствую себя хорошо, но порой бывает одиноко. То ли меня услышали небеса, то ли это случайность, но как-то ко мне в домофон позвонил парень. Он понял, что ошибся квартирой, но продолжил разговор. Раза три он звонил мне в домофон просто поболтать. В следующий раз я решилась впустить его домой. Теперь у меня появился друг. Он часто приходит ко мне в гости, приносит пироженки к чаю. Вроде бы ничего особенного, просто два человека разговаривают. Но его прихода я жду больше, чем подарков на день рождения в детстве. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram