15 историй о том, что с некоторыми соседями ужиться не так-то просто
Истории
6 часов назад
Соседи по квартире, как и по кабинету в офисе, попадаются разные. Хорошо, когда они оказываются адекватными и доброжелательными людьми и понимают, что такое личные границы. В этой статье пользователи рассказали о занятных и странных поступках их соседей по дому.
- Повадились ко мне в домофон звонить чужие люди, я и стала отключать его. И тут налетает на меня соседка с упреками, мол, из-за меня к ним врач не попал! У нее внук родился, чтобы его не пугать, она свой домофон отключила. И всем теперь велит звонить в мою квартиру. Я обалдела: «Вы в своем уме?», а она тянет: «Ну я-то думала, что вы нормальные соседи». © Lala_Luna / ADME
- В доме, где живут родители, слышимость, мягко говоря, хорошая. Соседка — скандальная тетка, которая терроризирует весь дом разборками из-за совсем уж пустяковых звуков, может докопаться буквально до чиха. Зато, когда на днях папа уехал на целый день, а мама из-за заклинившего замка на шесть часов застряла в ванной и кричала, эта тетка утверждала, что ничего не слышала. А она пенсионерка, крайне редко выходящая из дома. © Подслушано / Ideer
- Уже больше недели не могу уснуть нормально из-за того, что соседи по ночам мебель двигают. Сначала думал, что ремонт идет, но вроде днем все тихо, только ночью перестановку затевают. Вчера не выдержал, с утра зашел к ним. С порога меня встретил мужик — такой помятый, замученный, с красными глазами. Говорю, чтобы прекращали, а он извиняется: «Прости, дружище! Я и сам не сплю ночами! Жена беременная, заставляет двигать мебель, ибо у нее вкус к ночи меняется. Перестановку хочет, а я не могу отказать, беременная ведь!» Сосед еще раз извинился, а сегодня мне беруши подарил. Сказал, что жена скоро рожать будет, потерпеть еще чуть-чуть осталось. © Палата № 6 / VK
- В наш подъезд въехали новые соседи. Однажды я возвращалась домой и увидела, как соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, тыкала, и никак у нее не получалось дверь открыть. Я подошла и открыла своим ключом. Она мне на полном серьезе говорит: «Вы свой код знаете от двери?» (он у каждого жильца уникальный). Я говорю, что знаю. А она мне: «А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте». © Подслушано / Ideer
- Суть проблемы такова: живем в коммуналке (да, так получилось, но мы работаем над тем, чтобы переехать в отдельную квартиру), кухня общая, как и холодильник. Недавно появились соседи, которые стали тырить у нас яйца из холодильника. Нам как бы не жалко, но такая наглость и тупость просто сбивает с толку. Мы с таким глупым воровством сталкиваемся впервые: пропадает по 1-2 яйца в день, при том, что сами мы даже столько не едим, иногда используем для выпечки. Посоветуйте, пожалуйста, как отучить этих чудесных людей тырить наши продукты? © DikobrazzzEs / Pikabu
- Даже и не знаю, что мне делать. Около двух лет назад в соседний дом заселилась парочка. Первое, что они сделали — это сказали, что им не нравится цвет моего дома (он желтый). А потом стали уговаривать меня перекрасить. А я что сделаю? Его так покрасили при постройке, мне цвет нравится, и никаких правил на этот счет нет. Но эти ребята даже других соседей пытались подговорить, чтобы те уговорили меня перекрасить дом. Впрочем, ничего у них не вышло, соседи послали их лесом. Ну а недавно я на пару недель уезжала, возвращаюсь — а мой дом серого цвета. Сразу стало ясно, кто виноват, но, когда я позвонила им в дверь, никто не ответил. Камеры у меня есть, да еще и другой сосед фото показал — они вызвали бригаду маляров, сказали, что дом их, они уезжают и хотят, чтобы его перекрасили в их отсутствие. Полицию соседи при виде маляров вызвали, но что та сделает? Компания получила заказ, его оплатили, в незаконном проникновении их обвинить нельзя, а сами соседи на мою территорию не ступали, так что им тоже ничего не предъявишь. Не знаю, могу ли я подать в суд, потому что никакого материального ущерба или вреда ни мне, ни моему жилью не было нанесено. Соседи дверь так и не открывают, да я их и не видела с тех пор. © weirdquestion11 / Reddit
- Сейчас знакомая рассказала. У нее была комната в коммуналке. Хотела ее сдавать, но соседи не разрешили. Как-то они ей сказали, что решили поменять окно с деревянными рамами на общей кухне, очень сильно дует, на пластик нужно скинуться. Она ответила, что она там не живет, ее устраивают и такие окна. Да уж, простота хуже воровства. © sidor1960 / Pikabu
- Купил велосипед год назад. Сразу встал вопрос о том, где его хранить. В доме лифта нет. Пятиэтажка. Квартира маленькая, 35 квадратов, поэтому сразу было решено парковать на первом этаже в подъезде. На тот момент помимо моего был еще один велик. Спустя год, весной, добавилось еще 2. Выносить свой стало уже не так удобно, но терпимо. И вот теперь, когда настало лето, однажды утром я выхожу и вижу еще один велик, который припарковали максимально свинским образом. Просто поставили его в пролет, закрыв тем самым все транспортные средства в углу и на выходе, пристегнув на замок через все велосипеды, стоящие сбоку. Суть вопроса: что делать в таких ситуациях? Как искать это чудо? Что делать в случае, если он или она откажется идти на компромиссы? © user6999331 / Pikabu
- Соседке за 30, она барышня очень симпатичная. Постоянно вижу, как она водит к себе в квартиру молоденьких пацанов. Долго думал, что она что-то вроде женщины-вамп. Как-то я с ней даже поговорил и вскользь сделал намек о ее сменяющихся юных кавалерах. А оказалось, она преподаватель, и к ней старшеклассники заниматься английским ходят. Было неловко. © Палата № 6 / VK
- У меня соседи ходили по струнке и вели себя тихо, пока мой ребенок спал. Потому что на любой шум я выходил во двор и начинал играть на волынке. Через полчаса игры я громко говорил, что пойду отдохну часик, но если проснусь и услышу шум — продолжу концерт. На третью итерацию договорились, кто когда может шуметь. © urtow / Pikabu
- Бабушкины соседи решили сесть мне на шею, раз я все равно там временно живу. От меня ожидалось, что я буду открывать дверь детям, которые в сотый раз забыли ключ домофона (но я не встану с дивана, если никого не жду); что я должна терпеть шум от ремонта в семь утра (а я вызвала участкового); что я должна посидеть с внуком какой-то соседки, потому что та, видите ли, не ожидала, что моя бабушка попадет в больницу. Надеюсь, бабуля не устроит скандал, что я этих офигевших немного на место поставила. © Подслушано / Ideer
- Сколько себя помню, меня всегда терзало любопытство, почему это в доме напротив всегда горит свет в одной из комнат. Я вычислил квартиру и комнату, но не придешь же туда с вопросом: «А какого фига у вас всегда горит лампочка?» На помощь пришел знакомый, который поржал надо мной и пригласил туда, в квартиру. Я познакомился с хозяевами, они мне чай налили, и я спрашиваю, мол, почему свет у вас горит. Мне хозяйка отвечает: «А ты выключи его!» Я выключил, после чего из клетки вылетел попугай, сел на переключатель и врубил его обратно. Кеша, как оказалось, не может спать без света. © Палата № 6 / VK
- Последние полгода я сам не свой. Стал замечать девушку в окне, когда выходил на балкон. У нее большая кухня-гостиная с двумя окнами без штор, обзор почти идеальный по вечерам. Вот она во время готовки, мытья посуды или пола забавно танцует, кружит кота на руках, прыгает, чтобы достать что-то с верхней полки. Смешная, милая. У меня уже прямо зависимость какая-то, хоть и понимаю, что это ненормально. Вижу, что у нее есть парень/муж, который каждый вечер целует ее у плиты. А я, дурак, ревную. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня одна старенькая соседка, которая постоянно эксплуатирует мою силу. Выйду из дома, а она как будто поджидает меня, сразу же на лестничной клетке встречает: «Ой, Коленька, а помогите мне». Я только за прошлый месяц уже чинил ей кран в ванной, выносил старые тумбы, пробивал унитаз несколько раз и больше десятка раз выносил ей мусор. Я, конечно, все понимаю, но сегодня она попросила меня принести на девятый этаж пять десятилитровых бутылей воды. Лифта в доме нет. © Палата № 6 / VK
- Переехали в квартиру в новом доме. И вот затеяли наши соседи ремонт. Шум стоял с утра до вечера каждый день! Полгода терпели, муж не выдержал и пошел к ним разбираться. Открывает ему парень, муж спрашивает, мол, скоро ли ремонт закончится. А тот выдает: «Да нет у нас никакого ремонта. У нас вообще-то курсы ремонта. Каждый день с 8 и до 8, 4 группы людей. Вы хотели записаться? На который час вам удобно будет?» © Не все поймут / VK
По технологии 6 этажный дом должен с лифтом а у автора лЮфт с головой.
-
-
Ответить
Комментарии
Уведомления
Про беременную соседку .
Да , во время беременности меняются вкусовые пристрастия , да , частая смена настроения.
Да , у некоторых страшнейший токсикоз.
Но переставлять мебель каждую ночь это что-то за гранью.
Кто нибудь сталкивался с подобным в реальной жизни?
-
-
Ответить
Похожее
19 человек, которые будто попали в альтернативную Вселенную, где все наоборот
Авторские колонки
3 года назад
Эти 16 знаменитостей хорошо знакомы нам анфас. Но мы ахнули, когда увидели их в профиль
Кино
1 год назад
18 переписок, глубину и смысл которых оценит только женщина
Народное творчество
9 месяцев назад
«Встреча с постаревшей бывшей». Меткий текст о том, куда уходят любимые и почему их не нужно возвращать
Психология
2 года назад
Женщина отказалась жертвовать своим отпуском ради дочери и внука, и люди вокруг ее поддержали
Семья
11 месяцев назад
20+ человек, которым от предков достались такие вещи, что еще и правнукам не стыдно будет отдать
Народное творчество
1 год назад
19 историй о совпадениях, которые людям внезапно преподнесла жизнь
Истории
6 дней назад
20+ питомцев наших читателей, красота которых открывается только людям с большим сердцем
Животные
2 года назад
«Спасибо, я лучше поработаю!» Я перестала брать отпуск летом и только рада
Авторские колонки
1 месяц назад
11 историй, которые наглядно иллюстрируют поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Народное творчество
4 года назад
20+ ярких женщин, которые создали себе такой новогодний образ, что мама не горюй
Народное творчество
8 месяцев назад
11 актеров и актрис, чей возраст не соответствовал возрасту их персонажей. А мы решили это изменить
Народное творчество
2 года назад