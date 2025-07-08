15 узнаваемых историй о родне, чье поведение окончательно вышло за рамки разумного

У меня были такие родственники — после каждого их визита оставался только горький осадок. Могли нагрянуть без звонка, начать задавать бестактные вопросы, учить жизни и вести себя так, будто они у себя дома. Про личные границы — не слышали. Мой усталый вид их не смущал, недвусмысленные намеки тоже, а закрытая дверь воспринималась как случайность. Им казалось, что раз мы родственники, значит, им все можно. В какой-то момент я поняла: самое здоровое решение — просто перестать общаться. Жаль, что не раньше. Но теперь я точно знаю — семья не дает индульгенцию на хамство. И я не одна такая — дальше истории людей, которые тоже это поняли.