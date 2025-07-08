15 узнаваемых историй о родне, чье поведение окончательно вышло за рамки разумного

Истории
2 минуты назад

У меня были такие родственники — после каждого их визита оставался только горький осадок. Могли нагрянуть без звонка, начать задавать бестактные вопросы, учить жизни и вести себя так, будто они у себя дома. Про личные границы — не слышали. Мой усталый вид их не смущал, недвусмысленные намеки тоже, а закрытая дверь воспринималась как случайность. Им казалось, что раз мы родственники, значит, им все можно. В какой-то момент я поняла: самое здоровое решение — просто перестать общаться. Жаль, что не раньше. Но теперь я точно знаю — семья не дает индульгенцию на хамство. И я не одна такая — дальше истории людей, которые тоже это поняли.

  • Как то я получила премию и купила себе дорогой корейский крем. Свекровь фыркнула: «Вечно ты ведешься на всякие разводы, думаешь, от крема можно снова девочкой стать?» Через пару месяцев в гости приехала ее неработающая дочь и начала хвастаться своим швейцарским набором уходовой косметики, и что ей сказала свекровь? «Правильно, солнышко, о себе заботиться надо, сразу видно — хорошая вещь». © Привет, жизнь / Dzen
  • Жили с родителями мужа. Сын, мой первенец, был очень беспокойный, спал плохо, оставаться в кроватке не любил. Умыться и позавтракать утром я могла, только если просыпалась раньше ребенка, а готовить еду — только с ним на руках или если его кто-то забирал. Свекровь при этом уже была на пенсии, ей было 56 лет. Утром принимала ванну, потом делала маски и смотрела всякую дребедень по телевизору до обеда. А в обед с кухни раздавался ее возмущенный голос: «А что мы будем кушать? Нет ничего!» Из этой же оперы — ее негодование, когда я вознамерилась накормить мужа, ее сыночку, на ужин тем же, что он ел на обед. Как так — я не успела приготовить ужин, занимаясь ребенком! © lelechek / Pikabu
  • Муж на работе. Слышу звонок. Открываю — на пороге девочка лет тринадцати. Спрашивает: «Папа Сережа дома?» Отвечаю, что она ошиблась дверью. Но мы разговорились, и выяснилось, что она действительно дочь моего мужа. Он обычно гуляет с ней по четвергам, но в этот раз не пришел и не позвонил. Вечером вызвала мужа на разговор. А он заявил, что это его ребенок от первого брака, и меня это не касается. А я, прожив с ним семь лет, впервые слышу о его первом браке. © Мамдаринка / VK
  • Когда моя мама осталась одна, то полюбила сидеть с соседками возле подъезда и общаться за жизнь — ну и звонить постоянно мне. Как-то звонит мне и начинает рассказывать про некую Наденьку — мол, красавица-раскрасавица. И в конце: «А ты почему не такая?!» Я в толк взять не могу, про кого речь. Кое-как выяснила, что это дочь соседей. Алло, мамуля! Эта Наденька младше моего сына, твоего внука. Когда сказала ей об этом, то получила в ответ: «И что!?» © Обо всем помаленьку / Dzen
  • Недавно родила. Попросила свекровь приглядеть за малышом, а сама легла поспать. Проснувшись, я обнаружила, что все сцеженное мной грудное молоко лежит в холодильнике. Спросила свекровь, в чем дело, а она заявила, что мое грудное молоко вызывает бессонницу у ребенка. Вот она и решила вместо молока дать молочную смесь. Я была в ярости. Я очень четко заявляла о своем желании кормить исключительно грудью, и она это знала. Я просто выгнала ее из дома, и муж меня поддержал. © Scared-Rush-4225 / Reddit
  • Мне было 20 лет, я была беременна. Решила навести порядок в кухонном столе — смотрю, на тарелке какая-то тряпочка лежит. Поднимаю, а там уже совсем зеленые, гнилые мандарины припрятаны. Свекровь работала в магазине и лопала в одиночку вкусняшки, хотя питание было полностью за наш счет — ни копейки не давала. А потом уже двое детей у нас было, а она приносит шоколад, шуршит фольгой у себя в комнате и в одиночку ест — никогда детей не угощала. Однажды ее дочь подарила мне бюстгальтер на день рождения. Так свекровь через неделю сказала: «Отдай, буду сама носить — мне он самой понравился». У нее грудь в два раза больше моей, но, раз подарок от дочери, значит, она вправе им распоряжаться. Я, конечно, отдала. © Элеонора К / Dzen
  • Свекровь подарила дочке на первый день рождения сережки. Мы поблагодарили и убрали украшения подальше. Наша с мужем позиция однозначна: ничего ребенку прокалывать не будем, пока не вырастет. Скоро свекровь поинтересовалась, почему не ведем дочь к мастеру. Я объяснила ей, рассказала о возможном смещении проколов с возрастом; о том, что маленький ребенок не может полноценно ухаживать за ними, будет трогать грязными руками, а потому есть риск занести заразу; ну и об опасности травмы, ведь дети неловкие, подвижные и могут случайно зацепить, дернуть серёжку. Вроде поняла, тему закрыли.
    Когда дочке исполнилось два года, свекровь попросила привезти «любимую внучку» в гости. Договорились забрать через 3 дня. Приезжаем, а у дочери проколоты уши. При ребенке скандалить не стали, уехали домой и уже после позвонили ей с вопросом, мол, как так-то? На что получили ответ, что все наши аргументы — от тараканов в голове, всем кололи и ничего, а мы еще спасибо скажем, ибо чем раньше — тем лучше. В результате со свекровью больше не общаемся, прочих родственников, которые пытались давить на жалость или просто комментировать наше решение, предупредили о том, что они тоже окажутся в черном списке, если не перестанут лезть. Дочке сняли серьги, проколы заросли, остались только едва заметные следы от них. © Подслушано у девушек / Telegram
  • Коллега рассказывает: «Приезжала за внуком невестка. Сидели за столом, разговаривали. У них с сыном сейчас размолвка вышла. Причину мне не говорят, хоть я и беспокоюсь. Невестка жалуется, что в семье все на ней — быт, ребенок. С намеком на то, что сын ездит ко мне, дом строит. Я говорю: „Ну а кто, кроме него-то? Вот внучок подрастет — помогать ему будет“. А она мне как выдаст фигу под нос и сказала: „Семью нашу развалила со своим домом, сына своего тебе не отдам, костьми лягу!“ И смотрит, прямо прожигает взглядом. Вот как таких земля носит?» А я думаю какая незамутненная женщина — своего мужика нет, ну сына припрягу, кто, если не он? Ой, а что такое, невестушка, не нравится? Ну ничего, потерпишь. Ой, ты что, недовольна? Не хочешь, чтобы и внук потом на бабушкину халупу переключился, вместо того, чтобы своей жизнью жить. Нет? Ой, злая какая!
  • Семья моя мужа очень изобретательна. Например, у свекрови день рождения. А давайте, говорят ее дочери, сестры моего мужа, подарим маме серьги и кольцо с бриллиантами. При этом мама работала дояркой, у нее все пальцы скрюченные от работы. Ну, ладно, собрали деньги, подарили. Потом смотрю кольцо носит одна, серьги другая золовка. В следующем году :" А давайте маме подарим большой телевизор«, а мама живет с семьей младшей дочери, то есть подарок будет не маме, а этой семье. Не стало свекра, все собирали деньги, а поминки были скромные, я еще удивилась — столько родственников дали деньги. Через два дня после похорон обе золовки в новых дубленках, а до этого за неделю жаловались на безденежье. © More Im / Dzen
  • В семье скандал — cын-подросток «нахамил» бабушке, моей свекрови. История эта началась с того, что приехала она к нам в гости. И, как это часто бывает у старшего поколения, начала сразу же ребенка пытать об оценках в школе. Когда мы с ней общаемся по телефону, то никогда об успеваемости сына не говорим особо — не считаем нужным обсуждать это с кем-то помимо самого ребенка и его учителей. Просто отвечаем на все вопросы, что он хорошист. В этот же раз она уже лично от него потребовала дневник в приказном тоне с посылом, мол, вот твои родители мне не рассказывают, наверное, двойки скрывают. Сын отказал — не грубил, ничего, просто отказал, так как ему не понравился тон бабушки. Бабушка впала в истерику, ведь как мы с мужем так ребенка воспитываем, что он старшим перечит. Я ответила, что это его право. В общем, уехала свекровь от нас раньше времени. Сказала, больше ноги ее в нашем доме не будет. © Подслушано у девушек / Telegram
  • Мой брат скоро женится, его невеста выбрала очень откровенное свадебное платье. У него низкий вырез, разрез до бедра и прозрачная спина. Я-то не против, но наша семья придерживается строгих взглядов. Это платье вызовет много пересудов, особенно среди наших бабушек и дедушек. Я отозвала невесту в сторону и деликатно объяснила ей ситуацию. Она очень расстроилась и сказала, что она наденет то, что захочет. И теперь брат злится на меня, мол, я пытаюсь их контролировать. © This-Rock-4028 / Reddit
  • Моя свекровь как-то заявила своей внучке, моей дочери: «Я не понимаю, почему у тебя и у моей соседки Юлечки (а они учились в одной группе в институте) разные оценки? У тебя всё время пятерки, а Юлечка, бедненькая, еле-еле на тройки вытягивает. Наверное, тебе оценки завышают!» А дело, надо заметить было накануне экзаменов. И продолжает: «Я вот недавно к Юлечке зашла, а она все пишет и пишет!» Экзамены у девочек в ту сессию были все устные! Догадайтесь с трёх раз, что же писала усердно перед экзаменом соседская девочка? © Инна Теплова / Dzen
  • Я виделась с бабушкой всего 3 раза. Живет она далеко, особого желания общаться со мной у нее никогда не было. На свадьбу родни бабушка пришла в свадебном платье. Я особого внимания на это не обратила. Может быть, денег не было на наряд, поэтому купила такое платье в комиссионке. Весь вечер она активно зазывала моего мужа танцевать. Поменялась местами и села за стол с ним рядом. Прошло три дня. Я поехала в гости к родителям. Мама вся растрепанная, красная. Говорить не может, только смеется. С трудом узнала, что же такое произошло. Мама принесла ноутбук. Тут уже на полу валялась я, ведь бабушка выставила фотографии. Фотки были такие, словно у бабушки и моего мужа свадьба. Видео их танца, фотки с конкурсов. В статус она написала: «Обрела любовь всей жизни». Конечно, она не подписала, что на фото ее муж. Но выглядит все это странно. Тем более, ей скоро 60, а моему мужу 35. Муж ржал как конь, когда ему показали фотки. © Подслушано / Ideer
  • На моей свадьбе свекровь, давно разведенная, активно клеила моего отца в присутствии моей матери, с которой они на тот момент уже 35 лет были женаты. Расхваливала, висела, приглашала танцевать. На второй день она мне выдала: «У тебя такой замечательный отец, никогда бы не подумала, такой интересный мужчина. Он сказал, что я на свадьбе была самая красивая. Самая красивая, значит, и красивее невесты». Мама, надо отдать должное, отнеслась ко всему этому цирку спокойно. Отец очень удивился, узнав, что рассказывает сватья. А свекровь еще долго мечтала вслух, как она с моим отцом поедет то ли на охоту, то ли на рыбалку. © Unknown author / Pikabu
  • Брат двоюродный звонил, резину летнюю искал на авто, ну я и дал денег на покупку, причем с запасом. По поводу сдачи речь даже и не шла, сам сказал мне, что оставшиеся средства потратит на обои. Да ладно — я ничего и не просил, вопрос не в этом. У меня был день рождения недавно. Сам позвонил ему, говорю: «Жень, я тебя выручил, а ты даже время не нашел набрать меня». Ответ поразил: «Да мне даже никто не напомнил про твою днюху». © k387 / Pikabu

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