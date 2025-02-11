9 советов, как наладить отношения с родителями во взрослом возрасте

Если вы ссоритесь с родителями по любому поводу — от планов на ужин до глобальных вопросов, то знайте, что вы не одиноки. Мы для вас собрали 9 советов о том, как можно улучшить отношения в семье, чтобы они стали более крепкими и гармоничными.

Ведите себя как взрослый

Если вы хотите улучшить качество отношений с родителями, то не просите их делать для вас то, что вы можете сделать сами. Например, каждый раз, когда вы просите у них денег, будучи взрослым, или жалуетесь на кого-то, вы показываете свою зависимость от них как ребенок. Но, несмотря на то, что это самый легкий способ решения проблем, оно может создать дисбаланс в отношениях, где родители все еще будут воспринимать вас как ребенка. Чем больше ответственности вы возьмете на себя, тем больше ваши родители будут относиться к вам как к взрослому.

Озвучивайте свои мысли и беспокойства открыто

НибаньтиКрипто 1 день назад Я обращаюсь к матери

— Мам, твоя критика деструктивная. Я нормально стою и хожу, и дышу не слишком громко.

Мама обижается и не разговаривает). Ведь она мне добра хочет, и вообще слова против мне не скажи, и кто еще мне скажет, что я некрасиво стою? - - Ответить

Обязательно озвучивайте, что вас беспокоит в их поведении. Вы можете держать негативные чувства в себе, чтобы избегать конфликтов, однако настанет момент, и вы сорветесь на какую-то мелочь, что создаст больше напряжения и недопонимания. Говорите о своих чувствах мягко и с уважением, и попробуйте вместе с ними найти выход из ситуации.

Найдите общее хобби

Родители — первые люди в нашей жизни, которые способствовали нашему развитию, следили за нашим прогрессом, замечали, к чему у нас предрасположенность и т.д. Во взрослой жизни, когда у нас уже есть четкое представление о себе и о своих интересах, можно поискать точки соприкосновения со своими родителями в виде совместного времяпрепровождения. Это поможет улучшить отношения и чувствовать большую близость.

Примите тот факт, что ваши родители не изменятся

Примите, что они могут отличаться от вас. Часто люди не могут найти общий язык, потому что не учитывают точку зрения других. Как только вы сможете принять позицию другого человека и увидеть причины, стоящие за ней, то легче будете идти на компромисс. Примите тот факт, что ваши родители другие. Они выросли в другом поколении с другими социальными нормами и способом мышления. Подумайте о том, чем их жизнь могла отличаться от вашей, и как это приводит к проблемам в отношениях. Это не только поможет не сомневаться в своем выборе и постоянно не искать родительское одобрение, но и даст возможность понять их чувства и причину того, почему они не могут вас поддержать определенным образом.

Будьте благодарны родителям за все, что они сделали для вас

Порой из-за сильной обиды мы забываем про все хорошее, что родители сделали для нас с самого рождения. Никто не рождается идеальным — все совершают ошибки. Постарайтесь осознать это и поблагодарить родителей (или хотя бы признаться себе) за все хорошее. Выразите благодарность за мелочи, которые они делают для вас сейчас, например, за приготовление вашего любимого блюда. Это поможет снизить внутреннюю напряженность и уменьшить чувство обиды, если оно у вас есть.

Отделите проблему от родителей

Вы не сможете построить здоровые отношения, если будете концентрироваться только на том, что они сделали неправильно. Смотрите на проблему, как на что-то отдельное, а не часть своих родителей, и старайтесь вместе с ними решить ее. Опытный психолог рекомендует: «Сосредоточьтесь на проблемах, четко выражайте свои потребности и точку зрения. Используйте высказывания от первого лица („я“ высказывания) и избегайте личных нападок, даже если вас атакуют».

Будьте готовы принимать обратную связь

Отношения улучшаются, когда обе стороны могут принимать обратную связь и открыто говорить как чувствуют себя в них. Родитель может попросить ребенка позвонить пораньше вечером, не использовать телефон во время общения или сказать, каких тем он хотел бы избегать. Взрослый ребенок, в свою очередь, может сказать родителю, какие разговоры кажутся ему комфортными или неудобными, попросить, чтобы с ним не разговаривали определенным тоном. Принятие обратной связи является краеугольным камнем здоровых отношений. Это означает принятие ответственности за свою роль в создании каких-то проблем или неприятностей для другого человека.

Конфликтуйте конструктивно

Нездоровые стили конфликта могут идти с детства и казаться сложными для изменений. Молчание, пассивная агрессия, крики, игнорирование проблем и чувство вины — вот лишь некоторые из деструктивных моделей, которые негативно влияют на отношения. Каждая сторона должна видеть свою роль в процессе ссор и начать реагировать по-другому. Чтобы изменить устоявшийся сценарий конфликтов, нужно, во-первых, заметить его деструктивность, и потом постараться отреагировать по-другому.

Избегайте неприятных тем