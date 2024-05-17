9 способов укротить тех, кто лезет к вам и вашим детям

Каждый родитель знает — всегда найдутся те, кто захочет засунуть нос в чужое воспитание или дать вам «очень важные» советы. Подобное не только очень раздражает, но и далеко не всегда полезно. Поэтому важно грамотно отвечать на придирки со стороны.

Когда человек лезет с нежностями без согласия

Никакому взрослому не понравится, если к нему начнут лезть с объятиями и поцелуями без разрешения. То же самое касается и детей, им могут быть неприятны подобные действия. Ребенок вправе защищать личные границы, а его родитель должен помочь ему в этом. Поэтому, совершенно нормально будет тактично указать другому взрослому о том, чего делать не стоит.

Когда люди постарше считают, что им все должны

Савенко Наталия 3 часа назад Если в 20.00 то оке, но если в 22.00 - Я хоть и не старенькая но замечание тоже сделаю - - Ответить

Раньше нам прививали установку, что старших нужно уважать. Неважно, мама это, или пожилая соседка, которая сочла нужным сделать замечание, — нужно промолчать, если они делают замечание, ведь они старше, а значит, умнее. Теперь возраст больше не беспрекословный аргумент. То есть, нельзя позволять людям говорить все, что угодно, только потому что они старше. И совершенно нормально будет ответить на неаргументированное замечание со стороны более взрослых людей.

Беседы, в которых родители щедро делятся своим богатым опытом и накопленными знаниями

Irina 4 часа назад Бабке не помешает валерьянки прикупить - - Ответить

Другие родители вполне могут начать хвастаться своей просвещенностью и успехами в воспитании детей. Таким лучше ничего не отвечать, иначе получите поток нескончаемой критики и непрошенных советов. А это, так или иначе, подрывает уверенность в себе.

Когда взрослые начинают комментировать поведение чужих детей

Irina 4 часа назад И как это плохо себя ведёт взрослая тетя!? - - Ответить

Когда взрослый не высказывает претензию напрямую, а якобы просто комментирует ситуацию, не стоит расстраиваться, злиться или грубить в ответ. Лучше сосчитать про себя до 10, а потом спокойно отшутиться. Порой люди просто не понимают, что ведут себя невоспитанно.

Когда посторонний взрослый пытается морально уколоть

Савенко Наталия 2 часа назад Нет, и ещё раз нет! Дети не должны везде в обуви лазить и ходить! Это НЕ позволительно, не уважительно к другим. Да и вообще, что значит протру? Это Ребенок потом привыкнет к такой схеме. Не надо делать с ребенка принца, которому все позволино - - Ответить

Во взрослом возрасте неприятные комментарии от окружающих воспринимаются не так уж и болезненно. А вот для ребенка подобное поведение может быть серьезным испытанием. Задача родителя — помочь ребенку справиться с этим, показать, какая реакция в том или ином случае будет более грамотной. Если придирки не беспочвенны, то лучше спокойно сказать, что вы все исправите.

Когда легкомысленный товарищ просит взрослого присмотреть за его малышом

Евгения Титова 5 часов назад А спросит могут ли пресетрет за вашим ребеноком - - Ответить

У каждого родителя порой возникает необходимость отойти буквально на пару секунд, и тогда он просит других людей приглядеть за чадом. Но некоторые уникумы злоупотребляют добротой окружающих. Чтобы не остаться с незнакомым малышом на неопределенный срок, лучше просто спокойно отказаться.

Когда кто-то намеренно не принимает точку зрения ваших детей и оправдывает плохое поведение

«Ну он же еще маленький», «Ну что вы хотите, это же мальчики», «Она же девочка», «Переходный возраст, вы же понимаете» — вот лишь маленький перечень фраз, которыми эти взрослые готовы одарить окружающих. Как бы ужасно ни вело себя дитя, причина тому всегда найдется. Если разговор со взрослым не помог, лучше забрать своего ребенка подальше от хаоса, который такие семейства творят вокруг себя.

Вечеринки, на которых взрослые позволяют ребятне творить все что угодно

Эйси 5 часов назад Не поняла, а чем плохи фильмы ужасов? Ну, кроме того, что сейчас реально страшный ужастик фиг найдешь и больше кринжа словишь, чем испугаешься - - Ответить

В доме у некоторых родителей всегда царит веселый кавардак. Дети могут поедать чипсы, шоколадки и прочие подобные вещи тоннами, запивая литрами газировки, смотреть фильмы ужасов, ходить на голове и вообще творить все что угодно. Главное, чтобы не мешали взрослым. Так что отпускать собственное чадо в подобное место в гости лучше с осторожностью. Возможно, стоит пригласить ребятню к себе домой, чтобы избежать соответствующих неприятностей.

Когда взрослые начинают воспевать достоинства и достижения своего ребенка

Ирина П. 15 часов назад А это - справка о хранической усталости, нервном истощении и направление к детскому психологу. - - Ответить