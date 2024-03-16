13 мам, у которых вместо горячих пирожков припасена парочка остроумных СМС
Общение в чатах с мамами не всегда ограничивается вопросами: «Ты покушал? А шапку надел?» Иногда они острят так, что даже не знаешь, смеяться или пойти папе жаловаться. В нашей подборке собраны примеры переписок, в которых мамы удивили детей своим неподражаемым чувством юмора.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Кофеечек / Дзен
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Самое главное — никогда не сдаваться и проявлять смекалку в неожиданных ситуациях. Герои другой нашей подборки СМС-переписок знают это наверняка.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: SSD80 / Pikabu
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Переписки с мамами могут обернуться неожиданным финалом. Если вам нравится такой формат, то у нас еще есть подборка забавных СМС-переписок с родственниками и онлайн-беседы с крутым сюжетным поворотом.
Комментарии
Всё это уже чичитано-перечитано сто лет назад. Хоть бы чёт новенького подкинули.
Иииииии наш почётный кубок в виде окаменелой какашки мамонта перехооооодит к Ольге М.!!!
Хахаха какая смешная шутка, в 20 раз ее тут вижу и все равно смешно.... нет