16 СМС от родственников, у которых хиханьки да хаханьки буквально в гены вшиты
Чаты с дурацкими картиночками, музыкальными поздравлениями и странными вопросами — обычно так мы представляем себе переписку с кем-то из родственников. Однако иногда последние еще любят сострить в СМС, от чего и хохотать хочется, и на душе теплее становится.
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Многие любят острить в СМС-переписках. Но иногда такие шутки переходят тонкую грань между смешным и постыдным. У нас есть целая подборка переписок, в которых люди проявили свою чудинку по полной.
ох уж эти невыдуманные истории