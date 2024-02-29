16 СМС от родственников, у которых хиханьки да хаханьки буквально в гены вшиты

Чаты с дурацкими картиночками, музыкальными поздравлениями и странными вопросами — обычно так мы представляем себе переписку с кем-то из родственников. Однако иногда последние еще любят сострить в СМС, от чего и хохотать хочется, и на душе теплее становится.

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