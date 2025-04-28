"Тихий бунт": как женщины после 35 учатся говорить "нет"

О каких резких метаморфозах речь? Представьте, что начальник в ответ на просьбу о переработке получает бескомпромиссный отказ. «И это не бунт против мира, а бережный разговор с собой. Главное правило: „Я имею право занимать столько пространства, сколько мне нужно“», — объясняет психолог сообщества «Очаг» Алина Романова.

Жизнь после 35 — как сад, где расцвели кактусы. Колючие, неприступные, но честные. Они не просят прощения за защиту своих границ.