7 неожиданных инсайтов, которое меняют привычный взгляд на жизнь

Если топот балерин перекрывает колонки, здание построено фиг знает кем, кто не в курсе акустики. Как современные церкви, где батюшки с микрофонами служат. Да, балерины топают независимо от роста. А артисты балета вообще чавкают, потому что балетки в канифоли прилипают к полу - и это специально, чтобы не скользили. Да, порхание вилис не уступает маршу солдат н.а параде. Но звук должен быть слышен тот, который нужен. Вот вы в нормальном театре слышите, как артисты балета переговариваются н.а сцене? А они переговариваются. Иногда трындят.

Есть и другие звуки, но я не буду о них писать) Их вы тоже не слышите.