Заходишь в такую квартиру и от порога таким амбре шибает. Они еще любят метки свои оставлять. Перегиб, однако ... Одной не достаточно?
7 неожиданных инсайтов, которое меняют привычный взгляд на жизнь
Есть вещи, которые можно понять только с опытом. Тогда разбиваются и стереотипы, и киношные клише. Перед вами простые, но любопытные инсайты, которые могут изменить взгляд на жизнь.
А в бонусе вас ждет курьезная и веселая история про балерин.
1.
- Больше 10 лет у меня дома живут кошки. Сейчас их 5. Муж есть, кошек тоже любит.
- Их практически не видно, даже если их много. Как только кошек больше одной - ты перестаешь быть их единственным объектом интереса, теперь они отлично общаются между собой.
- Меняется только количество мисок и лотков. Ну и частота наполнения/уборки.
- Кошки обожают воровать друг у друга. Например, прикольные места для сна. Стоит одной найти новое место - как только она уйдет, место займет другая. Брошенная игрушка, которой кто-то играл, тоже будет сразу же утащена, как только останется без присмотра.
- Кошки прекрасно учатся друг у друга. Если у первой кошки достаточный авторитет и она хорошо воспитана - она воспитает всех остальных. Если же она хулиганка - этому тоже всех научит.
- Стерилизация - единственный выбор адекватного человека. Кошек слишком много, котята никому не нужны. Стерилизованные кошки меньше болеют и живут дольше (согласно исследованию, продолжительность жизни больше на 39% - прим. ADME).
- Кошки улыбаются, закрывая глаза при взгляде "глаза в глаза". Как и многие хищники, такой взгляд обычно кошки трактуют как признак агрессии, и если кошка при этом рискует закрыть глаза - значит, она вас любит и бесконечно доверяет. Сделайте ей приятно, закрыв глаза в ответ.
- Кошки прекрасно понимают, что вы от них хотите и что вы им говорите. Но, в отличие от собак, могут вас абсолютно спокойно игнорировать.
2.
" ...я без крыши езжу всегда ..." Тоже мне уником! У нас все без крыши ездят и даже не в кабриолете ...
- Вожу кабриолет 7 лет. Отличный тренажер пофигизма: первые годы видел все взгляды, немного стеснялся, сейчас практически не замечаю внимания окружающих.
- Когда я на ней еду, женщины не вешаются на шею пачками, но машина точно дает вам плюс при общении.
- Никаких сюрпризов от птичек сверху или мусора не случилось, а я без крыши езжу практически всегда.
- Так как машинка позитивная - на дороге многие улыбаются, практически всегда пропускают.
- В дождь можно ехать с открытой крышей, если скорость выше 60-80.
- Да, с машиной часто фотографируются, просят показать, как крыша складывается.
- Выехать в лес, карьеры, на речку, в поле - без проблем.
- ГАИ останавливает заметно чаще.
3.
- Да, я буду покупать такие трусы, потому что это удобно.
- Речь про впитывающее белье. Но ищите в поисковике "менструальные трусы", иначе вам могут выпасть ссылки на подгузники.
- Впитывающее белье состоит из 2 слоев хлопкового трикотажа, между которыми – высокая впитывающая ластовица из медицинской полиуретановой мембраны. Ластовица быстро впитывает жидкость. Ощущение свежести и сухости сохраняется до 8-12 часов.
- Плюсы - это комфортное ношение (не нужно ничего вставлять, приклеивать, утилизировать, нужно просто надеть).
- Нет ощущения, простите, "матраса между ног". Хватает минимум на полгода использования.
- Нет опрелостей. Не обладают таким специфическим запахом, как прокладки.
- Из минусов: цена примерно 2,5 тысячи. Нужно сразу стирать, можно в машинке.
4.
- У меня 3 года живет бигль. Собака - это не кошка! Если ты сел/присел/прилег - к тебе тут же придет собака, надо обязательно гладить, не будешь гладить - тебя будут бодать головой.
- Команду "ждать" приятнее всего исполнять, разместив свою пятую точку на ботинке хозяина. В лифте - на ботинке соседа.
- Он может слизать краску со стены до известки. Углы съедаются до арматуры. И вообще, это как с детьми: после 2-х лет будь добр ремонт сделать.
- Невкусные вкусняшки складируются под подушку хозяйки. Вкусные, впрочем, тоже, только обгрызенные.
- У пса тоже может быть любимая игрушка. И, как с детьми, стирать только когда не видит. Подменять на новую ночью, старую выкидывать тоже ночью. У нашего уже 9-я реинкарнация любимой игрушки.
- Если запретили будить хозяев, но очень надо на прогулку, надо лизать хозяйскую руку пока не проснется. Если не помогает, то ногу.
- И да, собака - это счастье.
5.
- Что я узнал, работая инкассатором. Не верьте кино, в котором люди бегают с полной сумкой денег, потому что деньги реально тяжелые.
- Инкассатор никогда не считает полученные деньги. Торговые точки (ТТ) выручку сдают в специальных сумках. Они имеют уникальный номер и пломбируются. Таким образом инкассатор получает запечатанную сумку с описью вложения. Внутри вместо денег может быть туалетная бумага, нас это не должно волновать.
- Бронежилет после первого часа ношения становится как родная майка, забываешь про него.
- На дальних маршрутах за город в буквальном смысле приходилось спать на миллионах.
- У меня средняя зарплата по городу.
6.
- Что я узнала, заведя гуся как питомца. В ванне гусенок плавает не так, как ты себе представлял в умилительных фантазиях, а как торпеда. Голова гуся при этом под водой.
- На каждое твое действие у гусенка есть определенный звуковой отклик.
- Гуси хорошо спят по 8 часов по ночам.
- Ты становишься гусю мамой. В магазин - с гусенком за пазухой. Угрюмые лица прохожих преображаются при виде желтой головы, торчащей у тебя из-под куртки.
- Пенсионеры, видя гуся, почему-то начинают одновременно и плакать и счастливо улыбаться.
- За гусенка "прямо здесь и сейчас" могут предложить 50 тысяч.
- Гусь не нагадит на тебя, пока он на руках. Даже за полтора часа.
- Подруга, назвавшая тебя чокнутой, после двух недель общения с гусем говорит, что она тебе завидует, потому что у тебя есть гусь. А все ее знакомые завидуют ей, потому что у нее есть ты, у которой есть гусь.
- Муж подруги тоже хочет гуся.
- Гуси контактнее и спокойнее рядом с собаками, а не с котами.
- Если дать гусю вкусное, он будет есть и мурлыкать.
- После месяца владения гусем не представляешь себе жизнь без этого топанья позади себя.
7.
А чего не рассказали как он засирает дом, ведь это птица). Или памперсы na постоянной основе
- Что я узнал, начав работать в театре. Игра на духовом инструменте в оркестре приравнена к вредному производству. Духовики глохнут (и те, кто сидят сразу перед ними, тоже), и экраны не помогают на 100%. А в старых театрах их тупо некуда поставить, потому что театры строились во времена, когда оркестры были меньше.
- Балерины топают как маленькие слоники. И говорят неожиданно низкими голосами из-за вредных привычек.
- Вблизи все театральные костюмы смотрятся убого: синтетика, крупные стразы, посаженные на клей, искусственные цветы и т.д. Не потому что экономят, а потому что натуральные ткани не выдерживают скачек по сцене по 4 часа.
- А сценический макияж смотрится страшно.
- Опоздал на 30 секунд или на 30 минут - это совершенно неважно, если оркестр вышел на сцену без тебя. И по голове получишь одинаково.
Бонус
- Про балерин и топающих слоников. В нашем районном городке был ДК. Все девочки хотели попасть в студию бальных танцев. А те, кто не подходил по росту и весу, шли в балетную студию. Там быстро сформировалась высокого роста и нелегкого веса труппа.
Каждое выступление балета на городских мероприятиях было шедевром. Представьте замерший перед началом выступления зал, первые аккорды музыки и нарастающий еще из-за кулис топот пуантов.
Когда девочки появлялись на сцене, этот топот уже перекрывал звуки огромных колонок и мог соперничать только с истерическим смехом зала, где смеялись все - дети, взрослые, родители этих девочек и просто случайные гости. Бедная деревянная сцена скрипела, трещала и выпускала клубы пыли, поэтому балерины плыли и скакали в клубах дыма, что добавляло эпичности происходящему.
Нужно отметить, что зрители аплодировали в конце номера с завидным энтузиазмом и вообще относились к девчонкам по-доброму. Да и со стороны сверстников не помню ни оскорблений в их сторону, ни насмешек. Многие даже гордились, что у нас в городе есть такой уникальный коллектив. © qbick2018 / Pikabu
Комментарии
Если топот балерин перекрывает колонки, здание построено фиг знает кем, кто не в курсе акустики. Как современные церкви, где батюшки с микрофонами служат. Да, балерины топают независимо от роста. А артисты балета вообще чавкают, потому что балетки в канифоли прилипают к полу - и это специально, чтобы не скользили. Да, порхание вилис не уступает маршу солдат н.а параде. Но звук должен быть слышен тот, который нужен. Вот вы в нормальном театре слышите, как артисты балета переговариваются н.а сцене? А они переговариваются. Иногда трындят.
Есть и другие звуки, но я не буду о них писать) Их вы тоже не слышите.