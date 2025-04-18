15 человек, которые сделали такое фото, что хоть на выставку отправляй
Фотоподборки
1 час назад
Пока одним для хорошего снимка необходимо настроить камеру, продумать сюжет, композицию или даже куда-то уехать, другим достаточно просто нажать на кнопку в телефоне. Ведь увидеть что-то чудесное можно совсем рядом, например, в собственном доме. Только посмотрите, какие потрясающие фотографии удалось сделать героям нашей статьи без особых усилий.
«Моя девушка и молочный коктейль»
- Она могла бы стать музой художников эпохи Возрождения. © holllllyy / Reddit
«Сфотографировал, как жена и сын спят»
- Это Венера и херувим? © Dial-1-For-Spanglish / Reddit
«Солнечный лев»
- Это искусство! © kittyclawz / Reddit
«Бабушка спрашивает мою больную сестру, не хочет ли она чаю»
- А это точно фото, а не картина? © rothscorn / Reddit
«Попытался сфотографировать здание сквозь проливной дождь»
«Мама дремлет после долгого перелета»
«Моя жена и наш маленький львенок»
«Жена простудилась»
- Спорим, ты кучу денег заработаешь, если продашь это фото? © Romario477 / Reddit
«Мы с мужем у костра»
«Сделал это фото по дороге на работу»
«Картина или окно»
- Ух-ты, как же это красиво! © Cyber-Warlock / Reddit
«Парень пытается объяснить, что такое NFT»
- Красивая атмосфера. Это искусство. © viapiave / Reddit
«Случайное фото похоже на картину Эдварда Хоппера»
- Я бы распечатала его и повесила на стену. © realhouseplantsofoc / Reddit
«Моя жена и коты»
- Блин, надеюсь, с ней все в порядке. © Fuzzy-Mountain9067 / Reddit
«Мои друзья в день свадьбы. Представляете, фото сделано на телефон через стеклянную дверь»
А если хочется еще больше случайных классных снимков, можете заглянуть в эти статьи:
Фото на превью BertieTheBeaver / Reddit
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