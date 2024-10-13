15+ ослышек в песнях, с которыми те вмиг заиграли новыми красками

А я в детстве песню про сиреневый туман неправильно пела, ещё и всем рассказывала. Мне искренне казалось, что лирический герой там "с дедушкою я прощаюсь навсегда". Я ещё думала, как парня жалко, уедет, никогда деда больше не увидит...