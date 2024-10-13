Про Винни Пуха. Муж доказывал, что там про негодяя (кстати, тоже так там слышу), брат говорит, про стареньких. А ваше мнение)?
15+ ослышек в песнях, с которыми те вмиг заиграли новыми красками
Порой из-за нечеткого звучания некоторых слов хорошо знакомые песни могут получить новый смысл. И некоторые люди годами напевают привычные мелодии неправильно, даже не догадываясь, что исполнитель имел в виду на самом деле.
- В юности всегда представляла бедного мотылька с глазами человека и с воодушевлением пела: «Плачет мотыль со стороны... У него глаза твоииии». А песня была группы «Непара» — «Плачь и смотри». А мотыль, конечно, плачет. © Марьям Миллер / ADME
- Поругались с мужем из-за Винни-Пуха. Он с пеной у рта доказывал, что в песне поется «Навек мы друзья, мой маленький ты негодяй», и никак иначе. Спор зашел в тупик. Решили третейское мнение узнать и спросили у брата. А тот глаза от удивления выпучил и заявил: «Вообще-то там поется «Навек мы друзья, мой старенький Винни, как я!». Старенький, как я? И это поет его маленьких хозяин Кристофер Робин?!
- Как-то лет 20 с лишним назад муж спросил меня, как переводится песня «Сенчу пен го» (я училась на инязе, если что). Говорю: «Не знаю, может, название центра какого-то». Пошел в музыкальный киоск, попросил «Сенчу пен го», ему дали, а на обложке было написано название: «Since you’ve been gone». Хоть убейте, до сих пор слышу в этой песне «сенчу пен го».
- Подруга рассказывала, что ее мама в песне Scorpions «Send me an angel», когда пели «Here I am», слышала «Ибрагим». Получалось: «Ибрагим, Will you send me an angel». © Анна Некрашевич / ADME
- А одноклассник дочери все время спрашивал: «А вы не знаете, как это Орбакайте поет: „Ты стоял в вагоне, а я — в вагоне“? Что там происходило?» Ему объясняли, что он неправ, надо петь: «Ты стоял в агонии, а я в вагоне», но он шел, слушал и не соглашался. © Masha Nemasha
- В детстве я слушала пластинку, где пели дуэтом Боярский и Фрейндлих. Я много раз прослушала песню со словами «Это крики мои, это я из него». А потом пошла к маме с вопросом: «Из кого — из него?». Мама долго хохотала, потому что на самом деле там пелось «я изнемог».
В 30 лет про агонию узнала 😂. Тоже не понимала эту ерунду с вагонами 😂
- Я очень просила маму спеть мне песенку про паштет и сырок. Она не поняла, о чем речь, но когда по телику зазвучал этот хит, вся семья покатилась со смеху. Потому что это была песня Боярского: «Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь! Спасибо за то, что средь горя и зла паштет и сырок (наш тесный мирок) ты мне сберегла».
- Мы с мужем едем по городу на машине, я подпеваю Антонову: «Я не жалею ни о чем...» — и далее по тексту. Муж практически бросает руль, спрашивает, что я пою. Оказывается, он до этого лет 25 слышал: «Я не жалею ни о чем, асепудамент крепок дом». Я открыла ему глаза: «Я не жалею ни о чем, осел фундамент — крепок дом»
- «Надежда — мой конь подземной». Вместо «Надежда — мой компас земной». © Irina Mihkailova
- В свое время была такая песня Леонтьева «Кружатся диски», и ее почему-то часто включали после «тихого часа» в пионерлагере, куда я ездил. Но в припеве вместо «Кружатся диски» мне почему-то все время слышалось «Рубят сосиски». © Dmitry Malyshev
- Приятельнице слышалось не «Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом», а «Одинокий голый на карнизе за окном...».
- А я очень долго совершенно на полном серьезе пела: «Любимый город — синий дым Китая» («Любимый город в синей дымке тает»). © Марина Сафронова
- «Конечно, Вася, Вася с телегой (стиляга) из Москвы». © Татьяна Макшанова
- Племянница пела: «И снится нам не Рома с космодрома». © Гузаль Газиева
- Муж-турок как-то напевал: «Виновата ли я, виновата ли я...», а потом спросил: «В чем вообще этот Алия виноват?» © Polina Zimarina
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Комментарии
В детстве мне в песне Mott the Hoople вместо "Do you remember the saturday gigs? We do, we do" слышалось "do you remember the saturday kicks, widow, widow". Думала, что песня про то, как чьего-то мужа так избили в субботу, что жена стала вдовой.
Скрипка-лиса. Лужи и грязь да рок. Скрип колёса, лужи и грязь дорог.
Есть известная песня "Битлз" - "Шизгари",н.а которую даже написали русский текст песни-
Шизгари, голубой Шизгари,
Но ты поверь мне,
Что н.а свете есть Шизгари!
А ещё песня БонниМ - "Варвара жарит кур".
А я в детстве песню про сиреневый туман неправильно пела, ещё и всем рассказывала. Мне искренне казалось, что лирический герой там "с дедушкою я прощаюсь навсегда". Я ещё думала, как парня жалко, уедет, никогда деда больше не увидит...