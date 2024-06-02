Мы глянули, как изменились с годами герои из 12 популярных сериалов, и ахнули
Кино
1 час назад
Помните эти нашумевшие сериалы — «Счастливы вместе», например, или «Школа»? Трудно поверить, но ситком про семью Букиных вышел аж 18 лет назад, в 2006 году Разумеется, за это время актеры стали старше, и некоторых трудно узнать. Давайте узнаем, как сейчас выглядят герои из популярных когда-то телесериалов.
Антон и Аня из «Ранеток» ( Артур Сопельник и Анна Руднева)
Саша и Таня — «Универ» и «СашаТаня» (Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова)
Мария Швецова из «Тайн следствия» (Анна Ковальчук)
Галина Рогозина, сериал «След» (Ольга Копосова)
Веник и Даша из «Папиных дочек» (Филипп Бледный и Анастасия Сиваева)
Маша и Кузя из «Универа. Новая общага» (Анна Хилькевич и Виталий Гогунский)
Аня Носова из «Школы» (Валентина Лукащук)
Даша Букина, «Счастливы вместе» (Наталья Бочкарева)
Дарья и Никита, «Кто в доме хозяин?» (Анна Невская и Андрей Носков)
Максим Лавров, «Кухня» (Марк Богатырев)
Макс и Даша из «Закрытой школы» (Павел Прилучный и Агата Муцениеце)
Катя из «Простых истин» (Татьяна Арнтгольц)
Впрочем, ребятам годы не помеха, и все они по-прежнему выглядят отлично, хоть и стали старше. А вот тут мы писали и про других актеров-симпатяг, от чьей внешности дух захватывает.
Фото на превью Тайны следствия / ООО «Кинопроизводственный центр»
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