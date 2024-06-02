Мы глянули, как изменились с годами герои из 12 популярных сериалов, и ахнули

Кино
1 час назад

Помните эти нашумевшие сериалы — «Счастливы вместе», например, или «Школа»? Трудно поверить, но ситком про семью Букиных вышел аж 18 лет назад, в 2006 году Разумеется, за это время актеры стали старше, и некоторых трудно узнать. Давайте узнаем, как сейчас выглядят герои из популярных когда-то телесериалов.

Антон и Аня из «Ранеток» ( Артур Сопельник и Анна Руднева)

Саша и Таня — «Универ» и «СашаТаня» (Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова)

Белади
3 дня назад

Такое ощущение, что Валентина Рубцова уже родилась старенькой)

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Мария Швецова из «Тайн следствия» (Анна Ковальчук)

Галина Рогозина, сериал «След» (Ольга Копосова)

Веник и Даша из «Папиных дочек» (Филипп Бледный и Анастасия Сиваева)

Маша и Кузя из «Универа. Новая общага» (Анна Хилькевич и Виталий Гогунский)

Аня Носова из «Школы» (Валентина Лукащук)

Даша Букина, «Счастливы вместе» (Наталья Бочкарева)

Дарья и Никита, «Кто в доме хозяин?» (Анна Невская и Андрей Носков)

Максим Лавров, «Кухня» (Марк Богатырев)

Макс и Даша из «Закрытой школы» (Павел Прилучный и Агата Муцениеце)

Катя из «Простых истин» (Татьяна Арнтгольц)

Впрочем, ребятам годы не помеха, и все они по-прежнему выглядят отлично, хоть и стали старше. А вот тут мы писали и про других актеров-симпатяг, от чьей внешности дух захватывает.

Фото на превью Тайны следствия / ООО «Кинопроизводственный центр»

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