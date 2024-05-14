11 актеров, которые по красоте не уступают современным Питтам и Шаламе, вместе взятым

От одного взгляда на этих актеров дыхание может участиться, а сердце нет-нет да и пропустит удар. Харизматичные, статные и, несомненно, очень талантливые, они смогли влюбить в себя миллионы девушек. А вам после нашей статьи наверняка нестерпимо захочется пересмотреть парочку старых фильмов. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

Юрий Васильев

Известность актеру принесла кинокартина «Журналист», в которой он снялся в возрасте 28 лет. Но самой узнаваемой ролью в его карьере стала роль в культовом фильме «Москва слезам не верит», где он сыграл отца Александры.

Владимир Ивашов

В двухсерийном фильме «Герой нашего времени» Владимир Ивашов великолепно сыграл лермонтовского Григория Печорина. Но, несмотря на этот успех, режиссеры больше не приглашали его на серьезные роли. В одной из газет даже написали про это недоразумение: «Владимир Ивашов работает много и успешно. И все же порой создается впечатление, что некоторым режиссерам нужен не он сам, а его внешность — хорошо знакомая зрителям, его обаяние, сразу располагающее нас к его героям, его популярность, служащая залогом интереса к фильму».

Виталий Соломин

Мало кому известно, но в 1978 году Виталий пробовался на роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит», которую в последствии отдали Алексею Баталову. Актер не стал отчаиваться и уже через год сыграл харизматичного Ватсона в телесериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". И мгновенно заполучил зрительскую любовь.

Александр Збруев

В Щукинское училище Александр Збруев попал благодаря вдове Евгения Вахтангова. Именно она посоветовала матери актера определить сына в это заведение. В последствии наставником начинающего актера стал Владимир Этуш. И уже через 5 лет Александр успешно снялся в фильме «Мой младший брат» с Андреем Мироновым и Олегом Далем.

Владимир Конкин

Актер прославился на всю страну в 22 года, когда сыграл роль Павла Корчагина в исторической драме "Как закалялась сталь". Благодаря ей у Конкина никогда не было отбоя от новых предложений. Но он всегда старался выбирать разноплановые роли.

Леонид Быков

Еще до актерской карьеры Леонид Быков мечтал поступить в летное училище и дважды предпринимал попытки связать свою жизнь с небом, но из-за маленького роста учиться ему не позволили. Тогда молодой человек решил стать актером и не прогадал. Славу и народную любовь Быкову принесли роли в комедиях. Таких, как «Укротительница тигров».

Вячеслав Тихонов

Долгое время Вячеславу Тихонову не удавалось в полной мере раскрыть свой актерский талант: в начале творческого пути режиссеры приглашали его на роли только лишь из-за эффектной внешности. Но актеру удалось доказать, что он способен на большее. И теперь он известен всем по легендарным ролям Штирлица и Андрея Болконского.

Александр Домогаров

"Счастливым билетом" в мир кино для Александра Домогарова стала кинокартина «Гардемарины III». А сериалы «Графиня де Монсоро» и «Бандитский Петербург» помогли ему закрепить успех и сделали востребованным актером. Спустя много лет после выхода третьих "Гардемаринов" Домогаров согласился на участие в четвертой части этой кинокартины.

Михаил Козаков

Михаил Козаков был не только прекрасным актером, влюбившим в себя множество женщин, но еще и талантливым танцором — доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем. Помимо ролей в театре и кино, прекрасно танцевал (он учился в академии Вагановой), был мастером художественного чтения и организовал собственную труппу.

Олег Видов

, © Red Heat / TriStar Pictures Gnevashev Igor / East News

В карьере Олега Видова было много европейских проектов. В 1985 году актер уехал в США, где снимался в фильмах вместе с Микки Рурком и Арнольдом Шварценеггером. А мы все так же помним его по роли благородного князя Гвидона в «Сказке о царе Салтане».

Александр Абдулов

Удивительно, но знаменитый Александр Абдулов не смог с первого раза поступить в театральное училище. Поэтому попробовал попробовал еще раз, и тогда, уже через год, стал студентом ГИТИСа. Всеобщую любовь актер получил за роль Медведя в фильме «Обыкновенное чудо».

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.